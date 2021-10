Pegasystems beweegt mee naar ISO 20022, de nieuwe financiële datanorm

Pegasystems’ Pega Smart Investigate introduceert ondersteuning van ISO 20022 data, een opkomende standaard voor de opbouw en uitwisseling van transactiegegevens.

De Pega Smart Investigate-tool dient hoofdzakelijk voor het onderzoeken van de oorzaak van payment exceptions. Payment exceptions zijn transacties die door (de klanten van) banken worden aangevangen en vervolgens afgebroken. Mogelijke oorzaken lopen uiteen: gebrek aan saldo, een gesloten bankrekening of onvoldoende identificatiegegevens zijn drie voorbeelden.

Pegasystems’ introductie van ISO 20022-ondersteuning behoort tot een massale trend die wereldwijde banken en andere financiële organisaties op scherp zet. In dit artikel verkennen we dát wat ISO 20022 precies inhoudt, verklaren we waarom de term op het netvlies van de wereldwijde bancaire top brandt en duiken we in op de rol van Pegasystems.

Begrip

De mogelijkheid om met een bankrekening en -pinpas te betalen voor boodschappen in de dichtstbijzijnde supermarkt is allesbehalve vanzelfsprekend. De betaling wordt door middel van communicatie tussen de bank van de klant en de bank van de supermarkt (dat kunnen andere banken zijn) gefaciliteerd en beveiligd. Het tweetal moet elkaar kraakhelder verstaan. In elk ander geval staat de succesvolle verwerking van een transactie op het spel.

Gespreksonderwerpen variëren. Saldo is er een van. De bank van de supermarkt vraagt bevestiging van het feit dat de betalende klant voldoende geld op de rekening heeft staan. Seint de bank van de klant saldo-informatie door in een taal die volkomen onbegrijpelijk is, dan moet die taal vertaald worden om te kunnen zorgen voor een veilige verwerking van de transactie. Elke microseconde die hieraan verloren gaat is een microseconde te veel. Vertraagt betalingssnelheid, dan vertraagt de maatschappij. Daarvan profiteert vrijwel niemand, overheden en banken allerminst.

Het probleem

De uitdaging in dit specifieke scenario is relatief gemakkelijk te overbruggen. Zo zouden de twee banken uit het voorbeeld de koppen bij elkaar kunnen steken om te kiezen voor een uniforme manier voor het communiceren en registreren van informatie over klanten en transacties. De talen worden hetzelfde, vertaling is niet langer nodig en transacties verlopen zo snel als mogelijk.

Echter, vanaf het moment dat een klant een transactie met weer een andere bank wil voltooien, begint de ellende opnieuw. En wanneer er in het buitenland transacties gedaan worden, vergroten de verschillen tussen banken en verergert het probleem.

De koppen bij elkaar steken wordt een stuk minder aantrekkelijk, want zelfs als de Europese banktop in één videoconference of vergaderkamer zou passen, is het zeer onwaarschijnlijk dat daar een oplossing uit voortvloeit die voor iedereen werkt.

De oplossing

Vandaag de dag betalen we met een Nederlandse pinpas of rekening in Europa en daarbuiten. Wereldwijde en continentale standaardisatie maakt het mogelijk. Niet individuele banken, maar de uniforme systemen van overkoepelende instanties zijn leidend voor de uitwisseling van gegevens over klanten en transacties.

SEPA is een voorbeeld. Het systeem is bruikbaar voor overschrijvingen tussen Europese banken en werd door de European Payment Council (EPC) geïnitieerd. T2S, een ander veelgebruikt middel onder Europese banken, omvat een platform voor veilige, snelle transacties voor de aankoop en verkoop van aandelen. SWIFT is een internationaal optie en standaardiseert de communicatie van wereldwijde banken.

SEPA, T2S en SWIFT zijn allesbehalve representatief voor het volledige aanbod van systemen voor transacties. Ook iDEAL, Sofort en PayPal faciliteren soortgelijke veiligheidsniveaus, snelheden en doelen. Toch is het eerstgenoemde drietal voor dit artikel het relevantst. SEPA, T2S en SWIFT worden niet alleen uitzonderlijk veel gebruikt, maar bevinden zich in een gigantische transitieperiode.

Van niets naar iets

Diverse wereldwijde financiële organisaties zijn in de afgelopen jaren in overeenstemming gekomen over het belang van een enkele, universele standaard voor de uitwisseling van transactiegegevens. ISO 20022 is zo’n standaard en wordt al langer gebruikt voor het Europese SEPA en T2S, maar bijvoorbeeld niet voor het internationale SWIFT. Beperkte interactie tussen Europese en Amerikaanse banken is een van vele voortvloeiende problemen. De wereldwijde overgang naar ISO 20022 biedt een oplossing.

Hoewel SEPA en T2S reeds op ISO 20022 leunen, dienen de systemen naar een afgesproken, actuele versie van de standaard omgevormd te worden. De EPC stuurt het proces en verwacht vóór eind 2022 up-and-running te zijn. SWIFT doorloopt het transitieproces op eigen benen, vangt vanaf 2022 aan en voltooit naar verwachting vóór 2026.

Het nieuws

Daarmee belanden we terug bij het nieuws. De beweging richting ISO 20022 raakt niet alleen banken, maar een scala aan andere organisaties die financiële diensten en producten ontwikkelen. Pegasystems, de softwareontwikkelaar die bekendmaakt dat Pega Smart Investigate is geüpdatet om ISO 20022 data te ondersteunen, is er een van.

Pega Smart Investigate omvat een softwareplatform voor het onderzoeken payment exceptions. Payment exceptions doelen op transacties die aangevangen maar afgebroken zijn omreden van de omstandigheden van een koper. Pin je, maar wordt de transactie gestaakt omdat er saldo ontbreekt, dan spreken we van een payment exception. Hetzelfde geldt wanneer de bankrekening is gesloten, of er – om welke reden dan ook – onvoldoende gegevens voor authenticatie zijn aangeleverd.

Het probleem ligt niet per definitie bij een koper. Ook een bankstoring kan payment exceptions veroorzaken. Daaraan dankt Pega Smart Investigate zijn bestaansrecht. De software dient voor het onderzoeken van de redenen voor een payment exception. Met die informatie kan er bijvoorbeeld afgewogen worden of de klant van een bank het recht heeft om gecompenseerd te worden na de onderbreking van zijn of haar betalingsmogelijkheid.

Een vergemakkelijking van dergelijk onderzoek is een bijkomstig voordeel van de wereldwijde transitie naar ISO 20022. Data en bijbehorende communicatie worden uniform – en daarmee goed beschikbaar. In dit licht benadrukt Pega Smart Investigate hoe de aanstaande omarming van ISO 20022 de wereld kan veranderen. Niet alleen transacties, maar financiële diensten worden sneller, veiliger en nauwkeuriger.

