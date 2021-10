Windows 11 is beschikbaar: wacht je af of update je handmatig?

Windows 11 is vanaf vandaag beschikbaar voor een select aantal devices. Windows 10-apparaten die in de afgelopen weken werden gefabriceerd, worden geleverd met het nieuwe besturingssysteem Oudere apparaten die aan de hardware-vereisten voldoen, kunnen handmatig geüpdatet worden met behulp van de Installation Assistent, Installation Media of een ISO-bestand. Wacht je liever op de automatische optie via Windows Update (for Business) of Windows Endpoint Manager, dan kan het nog even duren. De uitrol van automatische updates is gefaseerd. Windows 10 apparaten met conforme hardware kunnen volgens Microsoft zo laat als half 2022 in aanmerking komen. Daarmee resteert de vraag of een vroege, handmatige update jouw tijd waard is.

Werk je in een Windows 10-omgeving en heb je de melding van Windows Update (for Business) nog niet ontvangen, dan maakt een ‘Health Check’ – bruikbaar via Windows Endpoint Manager en Analytics, Windows Update (for Business) of deze losstaande applicatie – het mogelijk om te controleren of een apparaat voor een automatische update in aanmerking komt. Is de beoordeling van de ‘Health Check’ onduidelijk, maar voldoet jouw apparaat wél aan de hardware-vereisten, dan is de eerdergenoemde, handmatige update het enige alternatief.

Het laatste is onaantrekkelijk voor organisaties die op tientallen, honderden of zelfs duizenden licenties draaien. In deze gevallen is afwachten het devies. Voldoen apparaten aan de hardware-voorwaarden, dan doet de automatische optie zich naar alle waarschijnlijkheid in een niet-zo-verre toekomst aan, zij het via Windows Endpoint Manager of Windows Update for Business. Windows Endpoint Manager is is inmiddels geüpdatet om het beheer van zowel Windows 10 als Windows 11 devices toe te staan, wat het beheer van meerdere apparaten gedurende de overgangsperiode faciliteert.

Kleinzakelijke- en mkb-omgevingen zullen sneller meerwaarde vinden in een ietwat vroege, handmatige update. Windows 11 brengt een aantal interessante updates voor zakelijke gebruikers teweeg. We leggen een greep uit de meest toonaangevende veranderingen voor.

1. Snap Groups

Windows 11 heeft een nieuw jasje. Hoewel de (instelbare) Dark Modus en gecentreerde takenbalk direct in het oog springen, gaat visuele vernieuwing verder dan uitstraling alleen. Opstellingen als meerdere horizontale of verticale browser- en appvensters kunnen opgeslagen worden als ‘snap group’. Daarmee wordt de vraag naar een snelle manier om drie vensters in gelijke mate weer te geven beantwoord. Het openen en opslaan van een snap group is niet beperkt tot een enkele display: snap groups werken prima in multi-monitor setups.

2. (Een beperkte) Teams-integratie

Teams is een vast onderdeel van Windows 11. Tenminste, voor gebruikers van een persoonlijke account. Je hebt de optie om andere Teams-gebruikers direct vanuit Windows 11 berichten te sturen en op te bellen, in dezelfde trant als FaceTime voor macOS. Zowel jij als anderen kunnen dat niet met een account die voortkomt uit een school- of werklicentie. Voor het laatste blijf je afhankelijk van een lokale download of webvariant.

3. Security

Microsofts veiligheidsmaatregelen zijn niet radicaal anders ten opzichte van Windows 10. Wel schakelt Windows 11 een aantal eerder geïntroduceerde, optionele functies in.

Trust Platform Modules (TPM) werden in de meeste Windows 10-devices ingebouwd, en zijn voorwaardelijk voor het gebruik van Windows 11, wat een deel van de hardware-voorwaarden verklaart. Gebruik van TPM draait hoofdzakelijk om versleuteling, en is dus niet langer optioneel, maar per definitie geïntegreerd.

Ook Hypervisor-Protected Code Integrity (HVCI) was al langer bruikbaar in Windows 10, maar verandert met de update van optie naar harde voorwaarde. HVCI dient grotendeels ter preventie van Control Flow Guard bitmap-aanpassingen en speelt een kleinere rol in het certificeren van vertrouwde processen als Credential Guard.

Tot slot: Microsoft Defender Application Guard (MDAG). Ook voor Windows 10 beschikbaar, maar altijd ingeschakeld bij gebruik van Windows 11. In dit document biedt Microsoft een volledige beschrijving van de functie en meerwaarde, die kortgezegd neerkomt op aanvullende browser- en Office software-beveiliging op basis van Hyper-V virtualisatie.

4. Regelmaat van updates

Windows 11 dringt de regelmaat van significante updates terug naar eenmaal per jaar. Kom je op dit moment niet in aanmerking voor een automatische stap naar Windows 11, dan heb je in elk geval de garantie dat de alternatieve, handmatige update tot 5 oktober 2022 voldoet. Kleinere, tussentijdse updates blijven aanwezig, maar zijn volgens Microsoft 40 procent kleiner en beter uitvoerbaar als achtergrondproces.