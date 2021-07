Preview: Windows 11 – Het moderne Windows 8 met twee startmenu’s?

Microsoft presenteerde enkele weken geleden Windows 11. We hebben op de redactie nu ook met het nieuwe besturingssysteem kunnen werken. Hoewel het een preview is, laat Microsoft wel duidelijk zijn visie zien. Waar andere media het hebben over een simpel redesign, zien wij toch echt wat meer verschillen. Allereerst is Microsoft bezig met een grote schoonmaak en een enorme focus op aanraakgevoelige (touchscreen) apparaten.

Met Windows 11 gaat Microsoft gedeeltelijk terug in de tijd. Wat ons betreft is Windows 11 namelijk de visie van Windows 8, maar dan tien jaar later. Opnieuw probeert Microsoft een besturingssysteem uit te brengen voor meerdere soorten apparaten, waarbij touchscreens een grote rol kunnen spelen. Windows 11 is wel wat minder radicaal dan Windows 8. Het bedrijf heeft geleerd van zijn fouten.

Uiteindelijk was Windows 10 een besturingssysteem waarmee Microsoft een stap terugzette richting Windows 7. De visie rond Windows 8 werd toen eigenlijk ingetrokken. Nu komt die visie min of meer terug.

Microsofts visie op Windows 11 volgens onze analyse:

Geschikt zijn voor touchscreens als tablets en misschien wel (grote) smartphones;

Productiever en efficiënter zijn;

Meer soorten apps ondersteunen;

Microsoft krijgt meer controle over app-distributie;

Meer gericht zijn op hybride werken (thuis en op kantoor) met virtuele meetings;

Een veiliger besturingssysteem bieden;

Een bredere doelgroep aanspreken, ook jongeren.

Het gebrek aan visie bij Windows 10

Voordat we Windows 11 bespreken, willen we nog even Windows 10 aanhalen voor het volledige verhaal. Als je dit wil overslaan dat kan. Klik hier om direct naar onze Windows 11-analyse te gaan.

Windows 10 zou de laatste Windowsversie zijn, had de marketingafdeling van Microsoft bedacht. “Vanaf hier gaan we incrementeel updaten en dat was het dan”. Met die boodschap wilde Microsoft aangeven dat er niet drie jaar na de introductie van Windows 10 in juli 2015 een nieuwe versie zou komen. Daarin kreeg de techgigant gelijk: het zijn geen drie, maar zes jaar geworden.

Als je goed kijkt naar Windows 10 en de elementen los van elkaar bekijkt, dan kan je zien dat het eigenlijk een soort samengeraapt besturingssysteem is met elementen ontworpen voor Windows 7 of nog ouder, maar ook meer moderne elementen die origineel bedacht zijn voor Windows 8. Op zich is daar niets mis mee. Heel veel software bestaat uit onderdelen die bedacht zijn voor verschillende versies, maar bij Microsoft klopt de designtaal niet meer. Het zijn verschillende ontwerpen door elkaar heen gemengd, waarbij verouderde elementen opduiken tussen moderne features. Het lijkt dan niet helemaal af, of niet op zijn plek.

Voorbeelden inconsistent ontwerp

We snappen dat je waarschijnlijk al jaren met Windows 10 werkt en dat niet direct zo ziet. Zeker als je nooit echt stil staat bij een ontwerp. Daarom zullen we wat voorbeelden met je delen. Als je in Windows 10 met de rechtermuisknop op het speakericoon klikt om je geluidsinstellingen te veranderen, krijg je een modern contextmenu. Dit terwijl bij dezelfde actie op het icoon van bijvoorbeeld Bluetooth, Spotify of Microsoft Teams een verouderd contextmenu verschijnt.





Ook past de complete vormgeving van de Windows Verkenner niet bij de rest van Windows 10. Als je op een bestand of map klikt met de rechtermuisknop, krijg je wederom een verouderd contextmenu. Als je op deze manier Windows 10 analyseert, kom je tientallen van dit soort voorbeelden tegen.

Windows 10 is een visieloos besturingssysteem dat bij lancering al een stap terug in de tijd was, vooral bedoeld om kritische geluiden rondom Windows 8 tegemoet te komen.

Voor dit artikel wilden we niet puur uitgaan van onze eigen analyse. Veel analyses noemen Windows 11 niet meer dan een nieuw ontwerp. In onze optiek heb je het besturingssysteem dan niet goed genoeg bekeken en kan je niet zo goed tussen de regels doorlezen. Windows 11 is veel meer dan een bijgewerkt ontwerp. Vooral aan de achterkant gaat er veel veranderen. Wij voorzien dat Microsoft uiteindelijk meer controle naar zich toe gaan trekken met Windows 11. Met meer controle kan Microsoft ook een veiliger besturingssysteem bieden, dat ook geschikt moet zijn voor veel verschillende apparaten. Uiteindelijk zegt de visie van Windows 11 ook iets over die van Windows 10. Namelijk dat Windows 10 een visieloos besturingssysteem is dat bij de lancering al een stap terug in de tijd was, vooral bedoeld om kritische geluiden rondom Windows 8 tegemoet te komen.

Zo slecht is Windows 10 toch niet?

Je denkt nu wellicht dat Windows 10 zo slecht niet is. Daarin heb je volkomen gelijk. Windows 10 is absoluut geen slecht besturingssysteem. Het is het meest succesvolle Windows-besturingssysteem ooit. De nieuwe ideeën en ontwerpstijl die Microsoft in Windows 8 introduceerde en doortrok naar Windows 10, zijn een stuk moderner, ogen beter en zijn vele malen gebruiksvriendelijker. Een instelling vinden in het nieuwe instellingenmenu is vele malen makkelijker dan in het ouderwetse configuratiescherm. De zoekfunctie in Windows 10 doet niet onder voor Google als je een bestand of map op je pc zoekt.

Met de zoekfunctie in Windows 10 is het startmenu voor menig gebruiker overbodig geworden. Die weet middels de Windowstoets en het gedeeltelijk intypen van de naam van een applicatie deze razendsnel op te starten. Vele malen sneller dan door een oneindig startmenu heen navigeren. Als mensen het startmenu al gebruiken zijn het vooral de grote tegels die Windows 10 van Windows 8 heeft geërfd, dan dat iemand door de hele alfabetische lijst gaat scrollen.

Windows 11 is opgeruimd en bevat twee startmenu’s

Microsoft heeft voor Windows 11 wel weer een visie. Die voert het bedrijf dan ook zo compleet mogelijk uit. Daar hoort bij dat het hele besturingssysteem nu uniform moet worden ontworpen. Geen half werk en gemengde ervaringen meer. Daarnaast heeft Microsoft ook bepaalde features opgeruimd die overbodig zijn of simpelweg niet succesvol. Denk aan Cortana, de persoonlijke assistent die nooit beschikbaar kwam in het Nederlands en nu ook in het Engels het loodje legt.

Veel verouderde designelementen zijn nu gemoderniseerd. Nog niet allemaal, maar er is een flinke sprong voorwaarts gemaakt. Verder lijkt Microsoft over elk element opnieuw na te denken qua vormgeving en layout. Hierbij kijkt het bedrijf net als bij de ontwikkeling van Windows 8 of het design ook op een touchscreen werkt.

Primair Windows 11 startmenu

Microsoft heeft goed afgekeken bij de concurrentie. Succesvolle elementen uit mobiele besturingssystemen als Android en iOS, zien we terug in Windows 11. Het startmenu beschikt nu over een zoekbalk met daaronder horizontale dashboards met applicatieiconen, net zoals op je smartphone of tablet. De dashboards kan je naar wens indelen. Onder de dashboards bevindt zich nog het kopje “Aanbevolen”. In Aanbevolen komen veelgebruikte bestanden en applicaties naar voren, op basis van context. Als je ’s morgens veel in Excel werkt en ’s avonds vaak Spotify gebruikt, zal op basis van het moment van de dag de betreffende applicatie worden getoond onder het kopje Aanbevolen. Mogelijk toont het in het voorbeeld zelfs een Excelsheet waar je vaak in werkt. Ook blijft er de mogelijkheid een eindeloos lange lijst te openen met alle applicaties. Die ziet er overigens nog erg vervelend uit. Daar kan Microsoft nog wel een keer naar kijken.

Het grote verschil met eerdere versies van Windows, is dat het een compact startmenu is in het midden van het scherm. Ook de startknop bevindt zich min of meer in het midden. De (actieve) applicatie iconen in de taakbalk staan gecentreerd in het midden, waarbij het startmenu het allereerste icoon is. Dit valt ook niet aan te passen.

Tweede startmenu Windows 11?

Microsoft heeft ook een tweede startmenu ontwikkeld, al zullen ze het zo niet noemen. Microsoft was zelf enorm te spreken over de interactieve tegels die het in Windows 8 introduceerde en eveneens in het startmenu van Windows 10 te vinden zijn. Daarnaast is Android erg succesvol met widgets. Zo succesvol dat ook Apple dit de afgelopen jaren naar iOS bracht. Microsoft wilde dus ook iets met widgets blijven doen. Het voordeel van widgets is dat je content op maat kan aanbieden en dat vergroot de waarde van je product.

Het tweede startmenu is een gigantisch venster dat aan de linkerkant verschijnt en dat vol staat met widgets. Het toont bijvoorbeeld het weerbericht, de aandelenkoersen en nieuwsartikelen op basis van je interesse. Deze nieuwsartikelen worden aangeboden via MSN.com, dat weer samenwerkt met allerlei uitgevers. Wellicht dat het startmenu je bekend doet voorkomen. Er is namelijk een soortgelijke feature redelijk recent aan Windows 10 toegevoegd, te herkennen aan het weerbericht in je taakbalk. Als je daarop klikt verschijnt er een klein venster met het laatste nieuws. Dat is in principe dezelfde feature als het secundaire startmenu in Windows 11, maar in Windows 11 is dat venster vier of vijf maal zo groot.

De focus op tablets of touchscreens in Windows 11

We kunnen niet helemaal verklaren waar de focus van Microsoft voor touchscreens of tablets vandaan komt. Wellicht is het bedrijf jaloers op het succes van Apple met de iPad. Microsoft heeft al de nodige miljarden verbrand op de smartphonemarkt, onder meer met een overname van Nokia. We geloven niet dat Microsoft zijn vingers daar opnieuw aan wil of gaat branden.

De focus op touchscreens moet dan van tablets of laptops komen. Alle Surface-apparaten beschikken ook over touchscreens, ook veel laptops worden vandaag de dag standaard voorzien van touch. Op de redactie gebruiken we de touchscreens van onze laptops echt nauwelijks. Dat kan aan ons liggen, maar ook in het werkveld zien we weinig gebruikers hun touchscreen op de laptop gebruiken. Daar lijken dus weinig kansen te liggen. Mogelijk ziet Microsoft toch meer kansen met Windows 11 tablets?





Feit is in elk geval dat Microsoft Windows 11 compleet heeft ontworpen om goed te werken op een touchscreen zonder fysiek toetsenbord of muis. De startmenu’s zijn ruim opgezet. De menu’s bij het klikken op de klok of het gecombineerde Netwerk (WiFi) en Speaker-icoon in de taakbalk, zijn helemaal geoptimaliseerd voor een touchscreen. De Windows Verkenner is gestript van een hoop opties en knopjes. Wat overgebleven is, zijn een aantal standaard knoppen waarmee je wat basisacties kan uitvoeren, zonder risico op misklikken of aanrakingen via touchscreens.

Als we naar de layout kijken van de Instellingen-app, dan gaan we terug naar de opzet van Windows 8 met links alle categorieën en rechts de opties. Als je het nog eens goed bekijkt lijkt de vormgeving 1-op-1 overgenomen van Android tablets. Alles in Windows 11 is gericht op eenvoudige touchbediening. Het wachten lijkt toch op tablets waarmee Microsoft de dominantie van Apple wil doorbreken.

Een van de features die veel gebruikt wordt in Windows, is het zogenaamd “snappen” van vensters aan de linker- of rechterkant van het scherm zodat ze 50 procent van het scherm in beslag nemen. Met de muis vinden veel gebruikers dit soms nog lastig. De sneltoetsen Windows + pijltje links en Windows + pijltje rechts zijn makkelijker. In Windows 11 heeft Microsoft het snappen opnieuw ontworpen. Als men met de muis boven het maximaliseer icoontje gaat hangen verschijnen nu verschillende opties in beeld, waarmee je de applicatie direct naar wens kan uitlijnen. Je kan zelfs drie applicaties naast elkaar zetten op dezelfde monitor.

Samenwerking met Amazon sleutel tot touchscreen succes

Microsoft lijkt ook geleerd te hebben van zijn vorige avonturen. Doordat Windows 11 veel meer focus heeft op touchscreens, zijn er ook nieuwe applicaties nodig die hier optimaal gebruik van maken. Het probleem met dit soort situaties is altijd een kip-en-eiverhaal. Zonder applicaties krijg je geen gebruikers, zonder gebruikers vindt je geen ontwikkelaar die een app wilt bouwen. Microsoft lijkt hiervoor de oplossing gevonden te hebben bij Amazon.

Microsoft heeft het mogelijk gemaakt om Androidapplicaties te draaien op Windows 11, zonder dat de ontwikkelaar hier veel voor hoeft te doen. Om Androidapplicaties aan te bieden in Windows 11, kon Microsoft niet bij Google aankloppen om de Google Play Store apps te gebruiken. Google is de grootste concurrent van Microsoft in het land der besturingssystemen. Google zal daar niet snel of misschien wel nooit mee akkoord gaan. Amazon daarentegen, dat op het vlak van besturingssystemen niet concurreert met Microsoft, wil wel meewerken. Amazon beschikt ook over een grote Androidapplicatiewinkel omdat het al jaren met succes tablets verkoopt in de Verenigde Staten. Door deze samenwerking kan Microsoft ineens honderdduizenden Androidapplicaties aanbieden die al geoptimaliseerd zijn voor touchscreens.

Voor Amazon betekent het dat zijn applicatiewinkel ineens veel populairder zal worden. Ontwikkelaars zullen nu ook massaal nieuwe applicaties gaan toevoegen. Hierdoor kan Amazon zijn eigen tablets straks ook in meer landen gaan verkopen omdat er ook veel goede apps voor beschikbaar zijn. Een win-winsamenwerking waarbij twee techgiganten elkaar helpen.

De Amazonapplicatiewinkel is straks eenvoudig te installeren op Windows 11. Van daaruit kunnen applicaties worden geïnstalleerd. De Google-applicaties zullen niet beschikbaar komen. Ook applicaties die leunen op Google Play Services zullen niet snel beschikbaar komen. Voor primaire Google-functies in apps, zoals zoeken en Google Maps, kan Microsoft nu zijn Bing-portfolio weer naar voren schuiven.

Hoe Android op Windows 11 exact gaat uitpakken is nog even afwachten, maar veel Android tabletapplicaties zijn in de basis meteen goed te gebruiken in Windows 11.

De reïncarnatie van de Windows Store in Windows 11

De meeste gebruikers weten wel van het bestaan van de Windows Store af, maar de Windows Store gebruiken doet eigenlijk niemand. De populairste apps in de Windows Store zijn Spotify, Netflix en Amazon Prime. Verder verloopt de installatie van applicaties nog vooral buiten de Windows Store om, door deze eerst te downloaden en dan te installeren. Daar wil Microsoft nu verandering in brengen. De bedoeling is dat de Windows Store in Windows 11 het primaire distributiemodel voor applicaties gaat worden.

Om dat voor elkaar te krijgen, heeft Microsoft flink wat water bij de wijn gedaan. Voorheen pakte Microsoft 30 procent van de omzet van alle applicaties en abonnementen die via de Windows Store werden verkocht. Dat percentage gaat terug naar 15 procent voor applicaties die het betaal/afrekenplatform van Microsoft gebruiken in hun apps. Als applicaties een eigen afrekenmodule ontwikkelen of een betaalmodule van derden integreren, hoeven ze helemaal niets af te staan aan Microsoft. Het lijkt ons een kwestie van tijd voordat er kant-en-klaremodules zijn voor applicaties om af te rekenen. Partijen als Adyen en Stripe zouden dit weleens kunnen omarmen.

Verder heeft Microsoft besloten om allerlei soorten applicaties te ondersteunen in de Windows Store. Natuurlijk ziet Microsoft het liefste moderne applicaties voorbijkomen die al geoptimaliseerd zijn voor touchscreens, maar dat hoeft niet. Ook applicaties ontwikkeld in programmeertalen waar Microsoft normaliter niet mee werkt, zijn te installeren via de Windows Store. Windowsapplicaties in de Windows Store kunnen worden ontwikkeld in Win32, .NET, UWP, Xamarin, Electron, React Native, Java of Progressive Web Apps. Eigenlijk is vrijwel alles wat op Windows kan draaien welkom, zelfs WebApps.

Dit zal ongetwijfeld zorgen voor een grote toename aan apps. De vraag is nog even of gebruikers de Windows Store ook beter gaan vinden. Microsoft heeft bedrijven als Adobe, Disney, TikTok en Zoom al bereid gevonden om hun apps straks via de Windows Store te gaan verspreiden en updaten. Daarmee is de basis gelegd. Wel moet Microsoft nog een leger aan mensen aannemen die de Windows Store opruimen en apps zonder toegevoegde waarde verwijderen. Er staat namelijk een hoop troep in de Windows Store.

Samenwerken en productief zijn staat centraal in Windows 11

Een andere belangrijke reden voor Microsoft om Windows 11 uit te brengen, is de nieuwe manier van werken. Veel organisaties willen meer doen met hybride werken en online hun werknemers ook goed laten samenwerken. Daarvoor zijn nieuwe applicaties en mogelijkheden nodig. Microsoft speelt hier met Windows 11 op in door Microsoft Teams beter te integreren in het besturingssysteem.

Er komt een nieuwe Microsoft Teams-applicatie die het online samenwerken fors moet verbeteren. Deze nieuwe applicatie, 2.0 gedoopt, is nog volop in ontwikkeling en kan op dit moment helaas nog niet getest worden. We hopen hier binnenkort wat meer over te kunnen melden.

Het feit dat Microsoft dit serieus oppakt in Windows 11 laat zien dat thuiswerken, al is het maar 1 of 2 dagen in de week, bij veel bedrijven waarschijnlijk een blijvertje is. Qua features binnen Teams moet je vooral denken aan het eenvoudig schakelen tussen chat en video meetings, maar ook eenvoudiger samenwerking in documenten. Op dit moment werkt dat nog bepaald niet vlekkeloos in Teams. Wij vinden het één van de grootste struikelblokken van de applicatie. We zijn dan ook benieuwd of Microsoft erin gaat slagen Teams fors te verbeteren.

Andere pijnpunten zoals de hoeveelheid gebruikte werkgeheugen en de mogelijkheid om meerdere Teams-accounts te gebruiken, iets waar we al eens een blog over schreven, zouden ook eindelijk worden opgepakt.

De toekomst van Windows 11

Windows 11 is het begin van een echte nieuwe Windowsstrategie. Microsoft hoopt met deze versie weer wat gebruikers voor zich te winnen. Uiteindelijk zie je dat het privégebruik van apparaten vooral richting mobiel is gegaan. Mensen gebruiken thuis voor veel zaken een Android- of iOS-apparaat. Vaak een smartphone, maar ook regelmatig een tablet. Windows is vooral nog populair onder studenten en werkende mensen. Al heeft het daar ook steeds meer concurrentie. Niet alleen van Android en iOS, maar ook van ChromeOS en macOS. Met Windows 11 wil Microsoft dat terreinverlies weer een beetje goedmaken en tegengewicht bieden.

Als we kijken waar Microsoft op lijkt te mikken, dan is het dat mensen met Windows 11 productiever moeten zijn. Het moet een prettige en snelle ervaring bieden en zeker niet complex zijn. Het moet allemaal eenvoudig werken en op veel verschillende soorten apparaten. Allemaal zaken die er toe doen om de gebruiker te overtuigen. Het zijn ook erg belangrijke punten voor studenten en werkende mensen.

Security: open versus gesloten besturingssysteem

Het besturingssysteem moet ook veilig zijn. Dat is wellicht een grotere uitdaging. Security is een gehele industrie op zichzelf, met goedwillenden en kwaadwillenden. Het levert een lange lijst potentiële gevaren op. Concurrenten als iOS en ChromeOS bieden een compleet gesloten besturingssysteem en winnen daarmee terrein. Microsoft zal ook op het gebied van security wat moeten doen om zich daar tegen te weren. Daarover heeft het vooralsnog niets bekendgemaakt. Wij vermoeden echter dat Windows 11 wat meer gesloten zal worden, met als meest logische keuze het Androidmodel.

Bij het Androidmodel kan je in een standaardsituatie geen applicaties meer downloaden en installeren. Je moet in principe alle applicaties via de applicatiewinkel installeren. Bij Android is dat de Google Play Store, op Windows is het de Windows Store. In de Windows Store moet je straks alle applicaties kunnen vinden, installeren en updaten. Door op die manier te werken kan Microsoft een hoop extra controles en veiligheid inbouwen. Ook dat levert geen 100 procent veiligheid op, maar het is wel veel veiliger dan een volledig open besturingssysteem.

De oplettende lezer zal de woorden “in principe” niet zijn vergeten. Op Android kan je in de instellingen namelijk een vinkje zetten bij installeren van applicaties uit onbekende bronnen. Hiermee kan je het installeren van applicaties ook buiten de Google Play Store om doen. Wij verwachten dat Microsoft hier ook voor zal kiezen. Standaard moet alles via de Windows Store, maar kan je via de instellingen ook aanvinken dat je direct applicaties wil kunnen downloaden en installeren.

Dat Microsoft hier nog niets over heeft gezegd, zou weleens een strategie kunnen zijn. Het invoeren van een dergelijk beleid heeft namelijk alleen zin als je ook voldoende aanbod hebt. Zolang de Windows Store qua aantal applicaties en kwaliteit blijft zoals die nu is, gaat het onmogelijk succesvol zijn. Microsoft zal moeten zorgen dat het alle bekende en veelgebruikte applicaties kan leveren vanuit de Windows Store. Pas dan is het mogelijk om een dergelijke strenge regel in te voeren. Als dit te snel wordt ingevoerd, is deze security-feature eerder een last die omzeilt moet worden dan iets nuttigs. Zoals eerder omschreven doet Microsoft er op dit moment alles aan om de Windows Store aantrekkelijk te maken voor applicatieontwikkelaars.

Windows 11 ook vanuit de cloud

Microsoft heeft bekendgemaakt dat deze zomer Windows 365 Cloud PC beschikbaar komt. Windows 11 zal hier naadloos op aansluiten. De Windows 365 Cloud PC is een volledige Windowsinstallatie die in de Azure-cloud van Microsoft draait. Deze kan volledig gebruikt worden door een gebruiker, zodat alle activiteit en alle data in de cloud plaatsvindt en via een beveiligde verbinding wordt weergegeven op de pc van de werknemer. Het kan echter ook een extensie zijn om bepaalde applicaties is een veiligere omgeving aan te bieden, of om de data centraal te houden. In dat geval kan enkel een applicatie in de cloud draaien en de rest op het systeem van de werknemer. Het werken met applicaties op de pc en applicaties in de cloud kan daarbij volledig door elkaar worden gebruikt. Zo’n Windows 365 Cloud PC wordt onderdeel van de Microsoft 365-abonnementen, waarmee bedrijven ook onder meer Office, e-mail diensten, Microsoft Teams of Dynamics ERP kunnen afnemen.

Beschikbaarheid Windows 11

Na de zomer zal Microsoft nog een laatste grote Windows 10-update uitbrengen. Dat ondersteuning voor Windows 10 zal vervolgens in 2027 eindigen. De vraag is alleen hoeveel bedrijven dan nog Windows 10 gebruiken, want in oktober wordt de upgrade naar Windows 11 verwacht. Naar verluidt wordt de update voor alle Windowsgebruikers gratis. Microsoft zelf communiceert overigens niet expliciet dat Windows 11 in oktober beschikbaar komt, maar Intel heeft per ongeluk de maand gelekt. Wel heeft Microsoft eerder laten weten dat de meeste gebruikers automatisch gemigreerd worden begin 2022. Eerder lijkt dus wel mogelijk nu oktober 2021 is bevestigd door Intel.

Voorlopige conclusie Windows 11

Onze voorlopige conclusie is dat Microsoft zich heeft herpakt. Het bedrijf wil met Windows 11 een sterker Windowsecosysteem neerzetten en de concurrentie een stap voor blijven. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren zullen daaraan bijdragen. De ervaringen met Windows 10, maar ook alle Surface-producten. De concurrentie voor Windows is sterker dan ooit, onder andere van Android en iOS, maar ook van Chrome OS en macOS. Het massale thuiswerken, de vraag naar hybride werken en het gebrek aan goede digitale samenwerkingsmogelijkheden biedt kansen. Verder staat cybersecurity ook steeds hoger op de agenda, want niemand zit te wachten op ransomware of andere malware. Al deze zaken lijken bij Microsoft op de radar te staan.

Tot slot zien we ook nog overeenkomsten met Windows 8. Het besturingssysteem van bijna tien jaar geleden was meer gericht op touchscreens, dat is met Windows 11 ook weer zo. De vraag blijft nog even hoe Windows 11 uiteindelijk zal worden, maar ook hoe gebruikers en bedrijven erop gaan reageren. Wij denken dat het een vooruitgang is en dat Microsoft tot op heden een goede balans heeft gevonden in de veranderingen, het is niet radicaal anders.

Microsoft Teams zal voor het bedrijfsleven centraal komen te staan in Windows 11. Dat hebben we nog niet kunnen testen, maar de gebruiksvriendelijkheid en snelheid van deze applicatie zal enorm belangrijk worden voor het succes van Windows 11. Visueel ziet het er in elk geval goed uit. Of het ook goed werkt wachten we nog even af.