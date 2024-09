Hoe process intelligence AI in staat stelt de maakindustrie te transformeren

Er is al veel gezegd over de cruciale rol van AI, maar laten we teruggaan naar november 2022: In een oogwenk veroverde ChatGPT de harten van een miljoen gebruikers in amper vijf dagen. Destijds Twitter, nu bekend als X, keek toe terwijl het zelf twee jaar worstelde om dezelfde mijlpaal te bereiken. De snelheid waarmee AI wordt omarmd is duizelingwekkend en de impact ervan is niet te onderschatten. Voor organisaties wereldwijd is het kristalhelder: de AI-revolutie is aan de gang, en ze willen erbij zijn.

Een jaar na de opkomst van GenAI omarmde al één derde van de bedrijven het in minstens één bedrijfsfunctie, terwijl 40 procent hun totale AI-investeringen wilde verhogen, verleid door de vooruitgang van GenAI, volgens McKinsey. Of het nu gaat om automatisering van bedrijfsprocessen, hyper gepersonaliseerde klantinteracties of specifieke industrietoepassingen zoals door algoritmes ondersteunde fraudedetectie in de banksector, bedrijven zetten in op AI-gestuurde transformatie.

Process intelligence: de drijvende kracht achter AI

Er is een ontbrekend stukje in de puzzel, namelijk process intelligence. Het is dé laag in het IT-landschap binnen een bedrijf die weet hoe het bedrijf zich voortbeweegt. Met process intelligence begrijpt AI hoe processen werken en elkaar beïnvloeden binnen het bedrijf. Deze ondersteunende laag wordt gemaakt door middel van process mining. Dit is een techniek die de data verzamelt, die bedrijfssystemen achterlaten tijdens het proces. Om de medeoprichter en mede-CEO van Celonis, Alex Rinke, te quoten: “Proces intelligence is de drijvende kracht achter AI.”

Hieronder drie manieren waarop process intelligence een meerwaarde maakt van GenAI:

Naleving van bedrijfsregels: Process intelligence voorziet het grote taalmodel (LLM) van bedrijfsregels, zodat naleving effectief gecontroleerd kan worden. Voorspelling van processtappen: Process intelligence informeert het LLM over veelvoorkomende oorzaken van processtoringen. Hierdoor kunnen teams anticiperen op de volgende stappen in het proces en voorspellen wat er daarna zal gebeuren. ‘Wat-als’ scenario’s en snelle reacties: Door process intelligence te koppelen aan objectgerichte process mining, kunnen teams ‘wat-als’ scenario’s creëren en een assistent ontwikkelen voor het LLM die snel reageert op veranderingen. Daarnaast kunnen ze snel de mogelijke gevolgen van beslissingen analyseren.

Het toepassen van AI op IT, life sciences en energiesector

De bovenstaande voorbeelden laten zien hoe process intelligence AI in staat stelt om de taal van het bedrijf te spreken waardoor het gebruik ervan oneindig lijkt. Hieronder een aantal voorbeelden:

Neem AI voor IT-werkzaamheden als voorbeeld. De process intelligence-laag helpt teams bij het stroomlijnen van vaste werkzaamheden en het optimaliseren van de data-infrastructuur. Dat doet het door gebruik te maken van het vermogen van AI om grote hoeveelheden data goed te verwerken en IT-werkzaamheden verbeteren. Klanten profiteren van een kortere tijd om problemen te vinden en op te lossen, wat zorgt voor lagere kosten en het bespaart het bedrijf een hele hoop tijd.

Al jarenlang vertrouwen organisaties in life sciences en gezondheidszorg op AI voor diagnostiek en vroege opsporing. Denk hierbij aan het opsporen van patronen in patiëntgegevens die wijzen op de aanwezigheid van een ziekte. Daarnaast kan AI, experts helpen voorspellen welk medicijn het beste werkt voor specifieke patiënten en behandelingen daarop afstemmen.

AI maakt ook furore in de energiesector, dankzij de voorspellende mogelijkheden. Teams kunnen enorme hoeveelheden data gebruiken om te begrijpen wat, waar en wanneer iets nodig is. Op basis van deze informatie kunnen bedrijven middelen toewijzen, processen optimaliseren, supply chains stroomlijnen, onnodige stilstand vermijden en de winst maximaliseren. Daarnaast zijn er steeds meer bedrijven die AI gebruiken bij de opsporing van olie en gas, maar ook om de onderhoudsnoodzaak te voorspellen voordat er ongelukken gebeuren.

Hoe Vodafone process mining en AI inzet

Door process mining te combineren met AI kunnen bedrijven een partner creëren die ze nodig hebben om een waardevolle verandering te stimuleren. Vodafone is hier als een van de eerste mee begonnen. Vodafone is een van de grootste telecombedrijven ter wereld, actief in veel verschillende landen en systemen. Vodafone maakt gebruik van nieuwe technologieën, zoals data-visualisatietools en AI, om hun inkoopproces wereldwijd te verbeteren. Met process mining kijkt Vodafone naar de digitale gegevens in hun SAP-systemen om het hele aankoopproces in kaart te brengen. Dit helpt hen om een duidelijk overzicht te krijgen en diepgaande analyses te maken, waardoor ze de efficiëntie en kwaliteit van hun processen kunnen verbeteren.

AI moet processen begrijpen om de volle potentie te bereiken

Process intelligence gebruiken om AI te ondersteunen helpt bedrijven om hun doelen te bereiken en de industrie te transformeren. Of het nu gaat om het voorspellen van onderhoud of het automatiseren van taken, AI zorgt voor een concurrentievoordeel voor zowel klanten als werknemers. Een paar jaar geleden was AI misschien een leuke extra, tegenwoordig is het essentieel voor bedrijven, net als process intelligence.

Dit is een ingezonden bijdrage van Celonis. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.