AI-auditsporen: de volgende stap naar verantwoorde AI voor bedrijven

Brian Pugh, CTO bij Lucid Software, gelooft dat AI in 2026 nog dieper geïntegreerd zal worden in bedrijfssystemen – van financiële rapportage tot en met interacties met teams en klanten. Dit zal ook de behoefte aan AI-auditsporen aanzienlijk vergroten. Het gaat hier om gedetailleerde registraties van welke data AI heeft gebruikt, welke stappen het heeft genomen, welke suggesties of beslissingen het heeft beïnvloed en wie de keuzes uiteindelijk heeft bevestigd. Deze sporen zullen cruciaal worden voor compliance, ethische verantwoording en het waarborgen van de bedrijfsintegriteit.

Volgens Pugh zal er een duidelijke trend zijn naar transparante AI-workflows en zullen organisaties steeds vaker zien dat een fout in een voorspelling kan worden herleid tot een specifieke stap in de AI-workflow. Een auditspoor kan bijvoorbeeld aantonen dat een voorspelling onrealistisch werd omdat een dataset onvolledig was, een AI-model iets verkeerd interpreteerde of uiteindelijk toch een medewerker een aanpassing deed. Door vast te leggen wat AI doet bij het genereren van content of het nemen van beslissingen, wordt de workflow transparant en traceerbaar.

Pugh voorspelt dat organisaties die deze inzichten niet vastleggen, steeds grotere risico’s zullen lopen. Een recent voorbeeld is een overheidsrapport dat door een groot adviesbureau werd gemaakt in Australië. Door gebrek aan zorgvuldige controle en onderbouwde bronnen, bevatte dit grote fouten en zelfs verwijzingen naar niet-bestaande documentatie. Het betrokken adviesbureau werd gedwongen het rapport volledig te herzien, wat aanzienlijke reputatieschade en vertragingen tot gevolg had. Zonder controlemogelijkheden is het moeilijk om beslissingen te rechtvaardigen, zowel intern als extern. Pugh is ervan overtuigd dat organisaties die in 2026 investeren in robuuste, traceerbare AI-workflows, beter in staat zullen zijn om innovatie te combineren met verantwoorde besluitvorming.

