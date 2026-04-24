OpenAI zet met GPT-5.5 in op AI die zelfstandig workflows uitvoert

OpenAI heeft een nieuwe versie van zijn taalmodel aangekondigd onder de naam GPT-5.5. Volgens het bedrijf is deze iteratie vooral gericht op het verbeteren van zogenoemde agentic capaciteiten, waarbij een model niet alleen antwoorden genereert, maar ook zelfstandig stappen kan plannen en uitvoeren om een taak af te ronden.

In de toelichting stelt OpenAI dat GPT-5.5 beter presteert bij complexe workflows die meerdere stappen vereisen. Het model zou beter in staat zijn om informatie te verzamelen, tussenresultaten te controleren en fouten te corrigeren zonder voortdurende menselijke sturing. Daarmee schuift het gebruik op van een vraag-en-antwoordinterface naar een systeem dat taken gedeeltelijk kan overnemen. The Verge geeft aan dat deze ontwikkeling past binnen een bredere trend in de AI-markt, waarin leveranciers inzetten op systemen die niet alleen reageren, maar daadwerkelijk werk uitvoeren.

Een belangrijk aandachtspunt in de aankondiging is softwareontwikkeling. OpenAI geeft aan dat GPT-5.5 beter omgaat met grotere codebases en consistenter resultaten levert bij debugging en herstructurering van code.

Volgens het bedrijf is er vooruitgang geboekt in het behouden van context over langere interacties, wat relevant is bij projecten die uit meerdere bestanden en afhankelijkheden bestaan. The Verge geeft aan dat deze verbeteringen met name gericht zijn op praktische inzet binnen ontwikkelomgevingen, waarbij AI steeds vaker als actieve assistent optreedt in plaats van als losse tool.

GPT-5.5 scoort beter in programmeer- en workflowtests

OpenAI noemt daarnaast ook concrete prestatieverbeteringen. Op interne en externe benchmarks gericht op softwareontwikkeling en agentische taken presteert GPT-5.5 beter dan zijn voorganger GPT-5.4, met name bij realistische programmeer- en workflowscenario’s. Het bedrijf benadrukt dat de winst vooral zit in betrouwbaarheid en het afronden van volledige taken, en minder in losse, geïsoleerde antwoorden.

Op het gebied van efficiëntie meldt OpenAI dat GPT-5.5 vergelijkbare responstijden heeft als zijn voorganger, terwijl het minder tokens nodig heeft om tot een resultaat te komen. Dat wijst volgens het bedrijf op optimalisaties in zowel de modelarchitectuur als de onderliggende infrastructuur. Ook ondersteunt het model grotere contextvensters, waardoor het beter overweg kan met omvangrijke datasets en codebases.

De organisatie stelt verder dat er aanvullende veiligheidsmaatregelen zijn genomen, met specifieke aandacht voor risico’s in cybersecurity en biowetenschappen. Hoe deze maatregelen concreet zijn geïmplementeerd, wordt slechts in algemene termen beschreven. The Verge merkt daarbij op dat OpenAI weinig inzicht geeft in de technische opbouw van het model, waardoor claims over prestaties lastig onafhankelijk te verifiëren zijn.

GPT-5.5 wordt beschikbaar gesteld binnen ChatGPT voor betalende gebruikers en zakelijke klanten. Volgens OpenAI volgt ondersteuning via de API op korte termijn. Daarmee zet het bedrijf een volgende stap in de ontwikkeling van modellen die niet alleen reageren op input, maar ook een actievere rol spelen in het uitvoeren van digitale taken.

