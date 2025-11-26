‘s Werelds eerste AI-gedreven verzekeringstool helpt Nederlandse zelfstandigen bij het kiezen van de juiste AOV

De overgrote meerderheid van zelfstandige professionals in Nederland loopt risico, omdat zij niet verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid (AOV). Om hen te ondersteunen, introduceert Insify – de toonaangevende innovator in verzekeringen voor ondernemers – Insify SmartGuide, ’s werelds eerste AI-gedreven verzekeringstool. Insify Smartguide maakt het complexe proces van het afsluiten van een AOV duidelijk, transparant en persoonlijk – waarbij AI op een revolutionaire manier drukke ondernemers helpt om zichzelf en hun bedrijf beter te beschermen en waardevolle tijd te besparen.

Het vinden van de juiste AOV-verzekering en het doorlopen van de vele opties is tijdrovend – tijd die ondernemers juist vaak niet hebben. Door de complexiteit te verminderen, het proces te vereenvoudigen en te versnellen, stelt Insify’s nieuwste innovatie ondernemers in staat om hun tijd te besteden aan waar zij goed in zijn: ondernemen. Recent onderzoek van het CBS naar de redenen waarom zelfstandigen geen AOV hebben afgesloten, toont onder meer aan dat zij de kosten te hoog achten, en er simpelweg niet aan toekomen.

Hoewel de Nederlandse overheid over de mogelijke invoering van een verplichte AOV voor 2030 discussieert, blijft het vooralsnog vrijwillig. Zelfs als 64% van de zelfstandigen pas gemotiveerd is om een AOV af te sluiten wanneer deze verplicht wordt, kan het nu al nemen van actie stress verminderen, risico’s beperken en op de lange termijn waarschijnlijk kosten besparen. Zelfstandigen die tot nu toe vroegtijdig actie hebben ondernomen, zijn vaak degenen die veranderingen in hun werkleven ervaren; redenen om een AOV af te sluiten zijn onder andere: hogere leeftijd (37%), hoger inkomen (33%) of het kopen van een huis (28%).

Complexiteit en andere barrières overwinnen

Een derde (31%) van de zelfstandigen denkt dat het afsluiten van een AOV meer dan een week duurt, en 35% denkt dat het meer dan een maand duurt. Insify SmartGuide geeft richting aan de wensen en behoeften van de gebruiker op het gebied van een AOV, die na het maken van een keuze snel kan worden afgesloten

“Ondernemers hebben al te maken met genoeg onzekerheden; begrijpen hoe verzekeringen werken zou daar niet één van moeten zijn,” zegt Koen Thijssen, CEO en oprichter van Insify. “Met Insify SmartGuide brengen we eenvoud in een complex proces door hyper gepersonaliseerde, online begeleiding te bieden die ondernemers de helderheid en het vertrouwen geeft om de dekking te kiezen die bij hun situatie past.”

Insify SmartGuide verandert de manier waarop ondernemers hun arbeidsongeschiktheidsverzekering regelen. In plaats van eindeloze formulieren in te vullen, kunnen zij hun verzekering nu opbouwen via een eenvoudig gesprek. De tool geeft antwoord op vragen in duidelijke, begrijpelijke taal en legt uit wat elk begrip en elke keuze betekent. Zodra alles duidelijk is, kan de verzekering met één klik worden bevestigd. Het proces is snel, transparant en voelt net zo natuurlijk als praten met iemand die hun bedrijf echt begrijpt. Hiermee zet Insify een belangrijke stap richting de toekomst van verzekeren, volledig in lijn met de missie om verzekeren snel, eerlijk en eenvoudig te maken voor ondernemers.

Dit is een ingezonden bijdrage van Insify. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.