Nexxworks oprichter, auteur en keynote speaker Peter Hinssen schreef meer dan 10 jaar geleden zijn boek ‘Digitaal is het nieuwe normaal’, in het Engels vertaald als ‘The New Normal’. Tegenwoordig geldt echter: wat vandaag normaal is, is morgen alweer achterhaald. Kijk naar het hele gedoe rond de kabinetsformatie: de plannen waren nog niet uitgeschreven, of een rechterlijke uitspraak over belastingheffing op een fictief rendement op spaargeld gooit alles in de war. In het bedrijfsleven gaat het niet anders. Gisteren dachten veel bedrijven in de maakindustrie nog dat het chiptekort de komende maanden hun voornaamste uitdaging zou zijn, vandaag gaat het alweer over de leveringszekerheid van gas en diesel.

Vier kenmerken van The Never Normal

Peter Hinssen noemt de huidige periode daarom The Never Normal. Dit tijdsgewricht heeft vier kenmerken:

De wereld wordt min of meer vloeibaar en verandert continu;

Als je binnen je eigen lijntjes blijft kijken, word je links en rechts ingehaald. Je moet breed kijken. Sony stort zich op de ontwikkeling van auto’s. Toyota werkt aan de stad van de toekomst waarin geen auto’s meer voorkomen. En gooi al je voorspellingen gebaseerd op lineair denken maar liever meteen overboord;

Bedrijven zullen moeten samenwerken in ecosystemen en platformen. De tijd dat jij alleen de richting bepaalt en je hooguit wat onderaannemers inschakelt die moeten handelen volgens jouw normen, is achterhaald;

De evolutie gaat sneller dan ooit te voeren. Je hebt ultra speed nodig.

Agile aanpak is noodzakelijk

Dit alles betekent dat bedrijven hun tools en systemen radicaal zullen moeten heroverwegen. Je kunt de noodzakelijke veranderingen niet meer aanpakken op de manier waarop je dat altijd hebt gedaan, want dan ben je te traag. De huidige tijd vraagt niet alleen om agile werkwijzen en om veel nauwere samenwerking tussen business en IT, maar ook om nieuwe tooling. Denk bijvoorbeeld aan low-code ontwikkelplatformen, die business en IT in staat stellen om echt samen te werken op het gebied van digitalisering en data interpretatie. En die de T in het woord IT naar de achtergrond dringen en de I naar voren halen. Want iedereen heeft vandaag de dag de technologie in huis om digitaal orders te ontvangen en te verwerken. Onderscheidend ben je pas als je de klanten ook herkent en erkent en inspeelt op hun behoeften. Daarvoor heb je veel meer de I van informatie nodig.

Plek aan directietafel vereist ook visie

Het prettige voor CIO’s is: ook de Raad van Bestuur begrijpt het nieuwe normaal. Eindelijk krijgen ze hun felbegeerde plekje aan de directietafel. Maar in plaats van blij te zijn met die positie, beginnen velen al meteen met het maken van allemaal voorbehouden. Ze vertellen hun mededirectieleden: jullie kunnen wel van alles willen, maar door jarenlange bezuinigingen is ons landschap niet klaar voor zulke grote veranderingen. We hebben veel meer tijd nodig.

Wat ze niet begrijpen is dat een plek aan die tafel ook vereist dat je met visie radicaal durft te veranderen, durft te breken met het verleden en nieuwe wegen durft in te slaan.

Stop met lineair denken

Gelukkig zijn er ook ambitieuze CIO’s die dit wel begrijpen. Hinssen noemt Gerhard van der Bijl van Albert Heijn als voorbeeld. Hij slaagde er bijvoorbeeld in om negen verschillende backend systemen die op de winkelvloer werden gebruikt te integreren in één app die wordt gebruikt in meer dan duizend winkels door meer dan 100.000 medewerkers. En dat zonder dat ze daarvoor hoeven te worden getraind, want de app is zo intuïtief dat die zichzelf wijst. De gemiddelde productiviteit per medewerker is hierdoor verdubbeld! Een enorme winst in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt.

Het opmerkelijke is: Hinssen besprak dit voorbeeld laatst aan een ronde tafel met CIO’s die allemaal al dertig jaar in het vak zitten. En zij zeiden: ‘Er zal vast meer aan de hand zijn, want dit is too good to be true.’ Daarmee maken ze een grote denkfout: ze denken lineair. Ze beseffen niet dat we nu op het punt zijn waarop exponentiële groei door de ‘kromming van de hockeystick’ heen is.

Kies voor juiste tooling

Hinssens advies is daarom: verdiep je eens in de aanpak van de bedrijven die dergelijke innovaties realiseren. Onderzoek welke aanpak zij hanteren en welke tools ze hierbij inzetten. En denk niet op voorhand: oh jee, als ik door de inzet van low-code en andere citizen development tools de gebruikers weer de macht geef, eindigt het in een enorme wildgroei aan applicaties waar ik dan weer orde in moet zien aan te brengen. Want dat is het mooie van innovatieve tools: met aspecten als kwaliteit, robuustheid, security en orkestratie houdt moderne tooling al zoveel rekening, dat ze ‘by design’ zijn geïntegreerd in het platform. Verschuil je dus niet achter excuses die er niet zijn, maar ga de uitdaging aan.

Dis is een ingezonden bijdrage van OutSystems. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.