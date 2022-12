Het Britse dagblad worstelt met een IT-incident. “We geloven dat het een ransomware-aanval is, maar sluiten niets uit”, verklaarde hoofdredacteur Katharine Viner.

The Guardian schrijft regelmatig over cyberincidenten. Dit keer behandelt het dagblad zichzelf. Een redacteur laat weten dat de organisatie sinds dinsdagavond worstelt met een IT-incident.

Vermoedelijk ransomware

The Guardian bevestigt dat enkele systemen worden verstoord, maar verduidelijkt niet welke systemen dit zijn. De organisatie stelt dat online artikelen nog steeds gepubliceerd kunnen worden. Daarnaast verwacht het dagblad dat de eerstvolgende krant volgens schema op donderdag verschijnt.

“Sommige interne systemen worden beïnvloed, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we morgen in staat zijn om in gedrukte vorm te publiceren”, verklaarde hoofdredacteur Katharine Viner. Ondanks het gebrek aan technische details benadrukt de organisatie dat er tekenen zijn van ransomware.

Thuiswerken

Viner stelt dat de IT-afdeling het probleem onderzoekt. “We zullen ons personeel en alle andere betrokkenen op de hoogte houden. Aan het eind van de dag geven we iedereen een update.”

In het slot van het bericht verzoekt Viner medewerkers om de rest van de week thuis te werken. Dit suggereert dat een deel van het probleem is beperkt tot de kantoren van de organisatie. Op het moment van schrijven zijn de oorzaak en gevolgen niet bevestigd.

Aanvallen op media

Mediabedrijven zijn niet immuun voor cybercriminaliteit. RTL Nederland werd in 2021 slachtoffer van een ransomware-aanval. Eerder dit jaar nam een hacker de publicatietools van magazine Fast Company over om pushnotificaties naar lezers te sturen.

Soms zijn journalisten het doelwit. Securitybedrijf Proofpoint legde in juli uit hoe cybercriminelen verslaggevers aanvallen voor spionagedoeleinden.

