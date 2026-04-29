IBM Bob moet vibe coding enterprise-ready maken

Ruim 80.000 medewerkers van IBM zouden al gebruikmaken van Bob. De AI-hulp, die we eigenlijk een codeer-‘partner’ moeten noemen, zou 45 procent aan productiviteitswinst bieden. Nu is het aan klanten van het bedrijf om te ervaren of die efficiëntie ook voor hen in het verschiet ligt.

Na maanden van intern gebruik is IBM Bob vandaag officieel in general availability gegaan. De weg erheen verliep niet vlekkeloos: Bob 1.0.0 verscheen al op 24 maart, maar securityonderzoekers hadden in januari al onthuld dat het platform via de CLI te manipuleren valt om malware uit te voeren. De IDE bleek bovendien kwetsbaar voor gangbare AI-specifieke datalekkanalen. Na die valse start is het vandaag de kans voor Bob om zich opnieuw te bewijzen.

Bob combineert leidende LLM’s, open-source modellen en IBM’s eigen Granite SLM-familie om de gehele software development lifecycle te ondersteunen, van planning en design tot codering en tests. Het platform kiest zelf het best passende model per taak. IBM stelt daarmee keuzestress voor ontwikkelaars weg te nemen, al levert de ‘black box’-aanpak ook scepsis op bij ontwikkelaars die graag weten wat er achter de schermen gebeurt. Security wordt volgens IBM ingebakken in de workflows, waarbij ook risico’s als prompt injection worden onderschept. Palo Alto Networks bood eerder al integratie met Prisma AIRS aan voor extra securityscanning van prompts en code binnen Bob. Het kan goed dat organisaties en system integrators meer securitytooling aan Bob en soortgelijke AI-assistentie willen toevoegen voor hun eigen use cases.

Mainframe-module en prijzen

Gelijktijdig met de GA-lancering introduceert IBM het Bob Premium Package for Z. Dat pakket integreert met IBM watsonx Code Assistant for Z en biedt een Architect-modus voor het analyseren van applicatiestructuren en afhankelijkheden, plus een Code-modus die COBOL, PL/I en Assembler-code kan genereren en refactoren. Klanten krijgen het vooralsnog als gratis, besloten technische preview. Het pakket richt zich op mainframe-omgevingen die kampen met technische schuld en vergrijzing van kennis. IBM maakte tevens bekend dat on-premises deployment later dit jaar volgt voor organisaties met strikte data-residency-vereisten.

Voor de reguliere versie hanteert IBM een zogeheten ‘Bobcoin’-systeem, in feite credits. De Pro-laag kost 20 dollar per maand en levert 40 Bobcoins op; Ultra gaat voor 200 dollar met 500 Bobcoins. Eén Bobcoin is dus grofweg vijftig cent waard, maar wordt voordeliger op grotere schaal. Het prijsmodel lijkt in veel opzichten op dat van andere usage-based systemen, zoals GitHub Copilot over enkele maanden dat wordt.