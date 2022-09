Bij het ontwikkelen van een digitaal product, zoals een app of website, is het slim om als organisatie vooral vanuit de gebruiker te denken. Op deze manier weet je wat gebruikers waarderen, wat ze nodig hebben en wat hun beperkingen zijn. We noemen dit ook wel de user experience (UX) verbeteren. Een prettige user experience wordt steeds belangrijker bij het ontwikkelen van een digitaal product, omdat gebruikers hierdoor positiever over een product zijn en deze meer zullen gebruiken. Het draait immers om datgene waar jouw doelgroep naar zoekt, zeker in een tijd waarin doelgroepen een enorme keuze hebben aan alternatieve digitale producten en aanbieders.

Bouw een UX-strategie

Het ontwikkelen van een prettige user experience is niet zo eenvoudig. Aan de ene kant willen organisaties het beste voor de gebruikers creëren, maar aan de andere kant moet de oplossing ook werken met de processen van de organisatie en goed zijn voor de algehele business. Bovendien moeten ontwikkelaars werken met de technologie die beschikbaar is. Hierdoor zullen ontwikkelaars op zoek moeten naar de beste combinatie tussen de gebruiker, de business en de technologie. Om dit te realiseren is een duidelijke UX-strategie nodig, waarbij rekening dient te worden gehouden met een aantal belangrijke elementen.

Stel ten eerste altijd duidelijke doelen op. Een doel kan bijvoorbeeld bestaan uit de klanttevredenheid met 50% verhogen, de conversie van de website met 20% verhogen of de hoeveelheid klantvragen met 15% verlagen etc. Het is belangrijk om bij doelen altijd rekening te houden met de gebruiker. Zorg er daarnaast ook voor dat de doelen realistisch en specifiek zijn.

Nadat je de doelen hebt vastgesteld is het belangrijk om onderzoek (user research) te doen naar de gebruikers. User research wordt verricht voordat je begint met het ontwikkelen van een product. User research is het vakgebied waarbij je, door onderzoek te doen, inzicht krijgt in de user persona’s van het product dat je wilt gaan ontwikkelen. User research begint met het op een gestructureerde manier verzamelen van gebruikersdata. Die data, zoals informatie over wat jouw doelgroep zoekt in een product, moet uiteraard aansluiten bij de doelen van jouw organisatie. Zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek zijn bruikbaar. Het gebruik van observaties of interviews is een voorbeeld van kwalitatief onderzoek. Daarmee kun je bijvoorbeeld nagaan welke problemen gebruikers ervaren of waar behoefte aan is. Open vragen stellen en een neutrale insteek aanhouden is essentieel. Met kwantitatief onderzoek, zoals surveys, kun je achterhalen wat gebruikers ervaren of wat ze van iets vinden. Op deze manier creëer je inzicht in wie jouw doelgroepen zijn, wat de behoeften van de gebruikers zijn en of deze wel aansluiten bij jouw service of product. Bovendien zal dit designers of UX’ers helpen om zich in te leven in de gebruikers wanneer ze gaan nadenken over de user experience.

Nadat de user research is afgerond kan het eerste prototype van het product worden ontwikkeld. Het is belangrijk om dit prototype door échte gebruikers te laten testen. Middels user testing zoek je naar de match tussen een productidee en de behoefte en kun je toetsen of je nog met specifieke elementen in de implementatie rekening moet houden. Hierbij staat het begrijpen van de gebruikersbehoeften centraal evenals het valideren van het idee. Het is belangrijk dat je tijdens het testen de klant zo min mogelijk beïnvloed, waardoor je er écht achter komt hoe je een klant helpt en hoe het digitale product moet werken. Echter staat user testing nog te weinig op de radar van bedrijven. Toch is dat een belangrijke stap, vergeet je user testing dan is de kans op succes potentieel kleiner.

Beoordeel daarnaast en update je product jaarlijks, door een evaluatie uit te voeren en de strategie up-te-daten. Het is immers belangrijk om open te staan ​voor aanpassingen, zoals nieuwe technologieën, veranderingen in de markt, nieuwe wetgeving en andere invloeden die de user experience kunnen verstoren. Op deze manier kan er bovendien ook worden vastgesteld of de UX-strategie effect heeft.

User experience draait om luisteren

Hoewel deze bovenstaande tips zullen helpen om je user experience te verbeteren, is het belangrijk om te gaan voor een strategie op maat. Wat belangrijk is om altijd in het achterhoofd te houden bij het ontwikkelen van een UX-strategie, is dat user experience draait om de gebruiker. Vanuit organisaties bestaat er vaak de behoeften om heel veel te vertellen, maar luisteren is in dit geval nog belangrijker. Luister naar gebruikers en zorg er samen voor dat mensen bij de hand worden genomen op weg naar een betere digitale ervaring.

Dit is een ingezonden bijdrage van Worth Systems. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.