JetBrains versnelt Junie-agent met 30%, voegt MCP-ondersteuning toe

JetBrains heeft belangrijke updates aangekondigd voor Junie, de AI-coding agent die ontwikkelaars helpt bij het genereren van code. De agent wordt 30 procent sneller en krijgt ondersteuning voor Model Context Protocol (MCP) en remote development. Daarnaast rolt het bedrijf een Early Access Program uit voor GitHub-integratie.

Uit onderzoek van JetBrains blijkt dat 83 procent van de managers vindt dat Junie de teamproductiviteit verhoogt. Daarnaast is 76 procent tevreden of zeer tevreden met de agent. Deze cijfers komen uit een enquête onder 272 individuele bijdragers en managers in juni 2025.

Naast de snelheidsverbetering van 30 procent heeft Junie ondersteuning gekregen voor het Model Context Protocol. MCP stelt de agent in staat om externe bronnen als databases, file systems en API’s te verbinden. Dit vergroot de mogelijkheden voor complexe taken die toegang tot verschillende datasystemen vereisen.

Remote development is nu ook ondersteund, zij het vooralsnog alleen voor macOS en Linux. Ontwikkelaars kunnen op afstand werken met hun team en tegelijkertijd taken aan Junie delegeren.

Intelligentie belangrijker dan snelheid

AI-agents nemen steeds meer repetitieve programmeertaken over. Deze ontwikkeling verhoogt de snelheid waarmee ontwikkelaars code kunnen genereren en verlaagt de benodigde inspanning. Toch zijn intelligentie en betrouwbaarheid van grotere waarde dan pure snelheid, volgens JetBrains. Snelle agents verminderen de tijd per taak, maar slimme agents verbeteren de complete ontwikkelervaring door fouten te minimaliseren en contextwijzigingen te verminderen.

Junie onderscheidt zich door transparantie en controle. Ontwikkelaars behouden volledige controle over de agent, die werkt met een transparant denkproces en gestructureerde taakplanning. Gebruikers krijgen een uitvoeringsplan ter goedkeuring en een actielog met redenering per actie. Deze aanpak zorgt voor uitgebreide samenwerkingsmogelijkheden.

Integratie met GitHub maakt asynchrone ontwikkeling mogelijk

De volledige integratie tussen Junie en GitHub opent nieuwe mogelijkheden voor asynchrone ontwikkeling. Ontwikkelaars kunnen meerdere taken tegelijkertijd delegeren, snelle fixes uitvoeren zonder IDE te openen en direct vanuit GitHub samenwerken met teamgenoten.

Met de nieuwe functionaliteit kunnen ontwikkelaars bugs oplossen in werkrepository’s terwijl ze Junie vragen om nieuwe features in persoonlijke projecten te implementeren. Vervolgens kunnen ze beide resultaten samen beoordelen en aanpassen. Dit werkt ook voor snelle wijzigingen die geen directe code-editing vereisen, zoals het lokaliseren van meerdere pagina’s zonder onderbreking van ander werk.

De Early Access Program voor Junie op GitHub is nu beschikbaar voor JVM en PHP-talen. Teams kunnen naadloos schakelen tussen IDE’s en GitHub voor een efficiënte ontwikkelervaring.

Gratis licenties voor open source-projecten

JetBrains wil Junie beschikbaar maken voor zoveel mogelijk teams. Daarom biedt het bedrijf gratis zesmaanden licenties aan voor open source-projecten. Open source-ontwikkelaars kunnen via een formulier hun project beschrijven, teamgrootte aangeven en uitleggen hoe zij Junie willen inzetten.

Het bedrijf beoordeelt alle aanvragen en selecteert projecten voor gratis toegang tot Junie op GitHub. Deze stap onderstreept de ambitie om ontwikkelaars te ondersteunen bij het creëren van nieuwe open source-content.

De agent heeft al bewezen effectief te zijn bij het begrijpen van complexe codebases in verschillende programmeertalen, het starten van nieuwe projecten en het schrijven van functionele tests. Deze laatste updates maken Junie nog veelzijdiger voor uiteenlopende ontwikkelscenario’s.

