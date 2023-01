De technische inrichting van de werkplek is bij de meeste bedrijven de verantwoordelijkheid van de CIO. Maar dat verandert. Onder invloed van het nieuwe werken wil HR steeds vaker haar stempel op die werkplek drukken. Een goede ontwikkeling, vindt ook Davy van Iersel, CEO van Fujitsu Nederland. Hij vertelt over deze en andere trends die hij voor komend jaar ziet.

Van Iersel kwam een jaar geleden aan het roer van Fujitsu te staan. De jaren daarvoor waren niet de makkelijkste jaren voor het bedrijf, dus slaat Van Iersel een nieuwe koers in om de rode cijfers weg te poetsen. “Afgelopen jaar hebben we dan ook een verandertraject in gang gezet, waar we nu de eerste vruchten van plukken. Het nieuwe leadershipteam is pas sinds 1 november helemaal compleet, maar er wordt weer met passie en plezier gewerkt. Klanten en medewerkers staan weer op één.”

Dat die klanten en medewerkers nu voorop staan, wil Van Iersel geen trend noemen: het is een logische stap. “De organisatie stond in de verdediging. We merkten dat we bij klanten bijvoorbeeld niet altijd open durfden te vragen waar de pijnpunten zaten. Dat hebben we nu kunnen omdraaien en daar krijgt de organisatie ook vertrouwen van. We zijn transparanter geworden en dat wordt gewaardeerd. De groei zit er weer in. We stijgen flink in het Giarte Customer experience-onderzoek, een teken dat we de goede weg zijn ingeslagen.” Maar we zijn er nog niet. We willen weer in de topregione meespelen.

Werkplek is domein van HR

Wat wel als trend gezien kan worden: de werkplek verandert. Mede door corona-ervaringen hebben bedrijven geleerd de werkplek steeds geavanceerder in te richten. Een standaard werkplek van Microsoft is gemeengoed. We zien steeds meer vraag naar standaardisatie via bijvoorbeeld Microsoft Managed Desktop. Daarbovenop zoeken werkgevers aanvulling. Een ‘gewone’ werkplek heeft de beschikking over een standaard aantal applicaties, maar de vraag naar meer gespecialiseerde applicaties of speciale support behoeften.

Bovendien is er nog iets gaande met de werkplek, ziet Van Iersel. Hoewel de invulling ervan gedaan wordt met applicaties, komt de eindverantwoordelijkheid over de werkplekken steeds vaker te liggen bij het hoofd HR, en niet meer bij de CIO. Van Iersel: “Dat is niet gek, want de werkplek heeft alles te maken met de productiviteit en de ervaring van de werknemer. HR wil haar stempel daar graag op drukken. Het nieuwe werken vraagt dat ook. Sommige bedrijven willen hun personeel weer vaker op kantoor zien, maar dan moet je ze wel kunnen lokken met een werkplek die verder gaat dan alleen de apparatuur. Dat moet gefaciliteerd worden. We zien de driehoek HR-techniek-facility dan ook steeds vaker verschijnen.”

Low-code groeit hard

Cloudmigratie en security zijn en blijven belangrijke aandachtsgebieden in de markt, en daarbij speelt low-code een toenemende rol. Van Iersel: “Terwijl wij ons meer en meer richten op consultancy, blijven de ontwikkelingen in hardware en services ook voortgaan. Low-code is de laatste jaren steeds populairder geworden, mede dankzij partijen als OutSystems en Mendix. Wij werken zelf steeds meer met Power Apps van Microsoft.

Sustainable Manufacturing

Belangrijk speerpunt is ook de transparantie van supply chains. Er komt nieuwe Europese regelgeving aan die eist dat producenten moeten kunnen bewijzen waar producten vandaan komen. Wij zien Blockchain als de technologie die daarbij gaat helpen.” Ook in combinatie met Low-code. In een tijd waar een recessie op de loer ligt, is het van groot belang om efficiënt met resources om te gaan. Dat geldt voor de hele markt, benadrukt Van Iersel. Technologie kan bijvoorbeeld helpen bij oplossingen voor het milieu. Van Iersel strijdt dan ook voor een efficiënte inzet van tech. “Fujitsu is lid van NLdigital, een collectief van ruim 600 bedrijven die de digitale transformatie willen stimuleren door de inzet van de juiste technologie. Zo vind ik het bijvoorbeeld een doorn in het oog dat de overheid nog niet inzet op één overkoepelend systeem voor het elektronisch patiëntendossier. Ieder ziekenhuis heeft nog zijn eigen systeem, die niet altijd kunnen communiceren met systemen van andere ziekenhuizen. Dit kost de overheid de komende vijf jaar maar liefst anderhalf miljard euro, terwijl Frankrijk al verder ontwikkeld is en er slechts 32 miljoen euro aan uitgeeft voor 19 miljoen mensen in de Regio Parijs. Daar is nog een wereld te winnen.

