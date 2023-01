Slimmere, geïntegreerde technologieën veranderen nu al van alles, van de apparaten in onze handen tot de manier waarop we samenwerken met collega’s of zelfs boodschappen doen. Artificial intelligence (AI) en edge computing zorgen er al voor dat industrieën efficiënter kunnen werken. Door de recente ontwikkelingen zien we in de aankomende tijd enorme veranderingen aankomen.

Wat betekent dit voor 2023? Hieronder verkennen we enkele technologieën die nu al in opkomst zijn – maar die onze wereld in de nabije toekomst nog meer zullen veranderen.

‘Holografische’ technologie zal vergaderingen nieuw leven inblazen

In het nieuwe hybride werken speelt technologie een grote rol voor vergaderingen. Met ‘holografische’ aanwezigen, lijkt het net alsof je in levende lijve een afspraak bijwoont.

Voor presentaties, productlanceringen of bijeenkomsten met andere organisaties bieden augmented en mixed reality een nieuwe manier voor organisaties om indruk te maken, met levensgrote ‘hologrammen’ die kunnen interacteren met virtuele objecten (bijvoorbeeld om een nieuw prototype te laten zien, of om een ‘digital twin’ van een echt object te verkennen).

Vormveranderende apparaten zullen hybride werk stimuleren

Schermgrootte blijft belangrijk in een tijdperk van multi-tasking en apparaten die zijn ontworpen om video’s op te nemen en te bewerken, inhoud te streamen en games te spelen. In de toekomst zullen smartphones misschien een stuk kleiner zijn, maar wel met de mogelijkheid om zich ‘uit te rollen’ of te ‘ontvouwen’ voor een groter scherm als dat nodig is. Wij toonden eerder dit jaar bijvoorbeeld een proof-of-concept Rollable PC. Een scherm dat op commando uitrolt dankzij motoren in de laptop. Ook komen opties om je scherm te ‘dragen’ in de vorm van een bril, een trend die we volgend jaar steeds meer zullen zien.

De metaverse zal onze manier van werken veranderen

Wat de evolutie van de metaverse betreft, zitten we waarschijnlijk in een fase die vergelijkbaar is met die van het World Wide Web van midden jaren ’90. Teams zullen leren samenwerken, delen en werken in immersieve ruimten – wat wij de Enterprise Metaverse noemen – en dat zal het gebruik van de technologie stimuleren. In plaats van spelletjes zoals vluchtsimulatoren, zullen het ‘beroepssimulatoren’ zijn – immersieve trainingen die de invoering van de metaverse verder zullen stimuleren.

Wij geloven dat de toekomst van de metaverse gezamenlijk en openbaar is. Dat we ideeën en technologie makkelijk moeten kunnen delen, in plaats van te worden beperkt door omgevingen die door één bedrijf worden gecontroleerd.

Winkels worden slimmer

Artificial Intelligence zal de wereld om ons heen steeds meer vorm geven – en dagelijkse activiteiten zoals winkelen versnellen. In de nabije toekomst kunnen AI-servers meerdere videofeeds van camera’s in de gangpaden van winkels analyseren om te kijken of er grote hoeveelheden artikelen tegelijk worden weggehaald. Tegelijkertijd kunnen ze de leveringen aan de winkel in de gaten houden om ervoor te zorgen dat er genoeg voorraad is. Zo kunnen winkels hun goederen efficiënter bijhouden, zich sneller aanpassen aan vraag en aanbod, hun winstmarges verbeteren en ervoor zorgen dat klanten krijgen waarvoor ze hebben betaald.

Wanneer klanten gebruikmaken van ‘Click & Collect’, zullen AI-camera’s een oogje in het zeil houden om ervoor te zorgen dat ze krijgen wat ze besteld hebben, waardoor een irritant deel van de moderne winkelervaring aan de zelfbedieningskassa wegvalt.

Multi-access edge computing (MEC) zal slimme steden aandrijven

In de toekomst zullen intelligente camera’s het verkeer in “slimme steden” regelen en vervuiling, opstoppingen en verkeersongevallen terugdringen. Daarnaast zullen servers voor edge-computers mogelijkheden bieden van holografisch onderwijs tot augmented reality-winkelen.

Waarom edge computing? Multi-access edge computing (MEC) betekent dat verzoeken in de slimme stad zelf worden verwerkt, in plaats van in een verafgelegen datacentrum. Dit betekent dat verzoeken binnen milliseconden kunnen worden beantwoord. In Barcelona toont een proefproject de kracht van edge computing met 3.000 servers in de stad die internetapparaten en camera’s in staat stellen data te leveren waar ze nodig zijn.

In de toekomst zou edge computing steden zelfs kunnen helpen de doelstellingen inzake vervuiling te halen door verkeerslichten zo in te stellen dat auto’s zuiniger rijden.

Dit is een ingezonden bijdrage van Lenovo. Via deze link ontdek je meer over Lenovo’s visie op hoe slimmere technologie een veranderende wereld aandrijft.