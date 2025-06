Rechter dwingt VMware tot support voor Rijkswaterstaat

De rechtbank Den Haag heeft VMware en Broadcom veroordeeld tot het leveren van blijvende support aan Rijkswaterstaat tot laatstgenoemde naar een alternatief is gemigreerd. Na jaren van miljoeneninvesteringen in VMware-producten mag de overheidsinstantie niet zonder begeleiding worden achtergelaten vanwege een nieuw licentiemodel, stelt de rechter.

Rijkswaterstaat gebruikt VMware voor het beheren van kritieke infrastructuur zoals tunnels, sluizen en bruggen. Na de overname van VMware door Broadcom eind 2023 introduceerde het nieuwe eigendom een abonnementsmodel. Onderzoek wees uit dat de kosten voor RWS zouden stijgen van 2,1 miljoen euro naar 4 miljoen euro per jaar.

Deze kostenstijging van 85 procent paste niet in het budget van de overheidsinstantie. In maart liet RWS weten dat het de VMware-producten binnen twee à drie jaar wilde uitfaseren. Tot die tijd zou het afhankelijk blijven van ondersteuning.

Weigering van exit-ondersteuning

Broadcom bood een tijdelijke supportverlenging tot juli 2025 aan. Daarna weigerde het Amerikaanse bedrijf verder te helpen met de uitfasering. Ook broncode werd niet ter beschikking gesteld zodat RWS zelf support zou kunnen regelen.

“Door dat na te laten handelt Broadcom c.s. in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer jegens RWS betaamt”, oordeelde de voorzieningenrechter.

Het halsstarrige Broadcom gedraagt zich hierbij zoals verwacht. Het bedrijf heeft zich sinds de VMware-overname gericht op grote winstgevende klanten en heeft daarbij in korte tijd de overstap gemaakt naar een businessmodel gebaseerd op abonnementen. Sommatiebrieven naar perpetual-licentiehouders zijn eerder dit jaar verstuurd.

Dwangsom van 250.000 euro per dag

VMware en Broadcom moeten nu tot twee jaar lang exit-ondersteuning leveren aan RWS. Dit betekent “onderhoudsupdates en -upgrades, bug- en securityfixes en technische ondersteuning” tot de uitfasering is afgerond. Bij het niet nakomen van deze verplichting loopt het bedrijf een dwangsom van 250.000 euro per dag op. Deze kan oplopen tot maximaal 25 miljoen euro.

Voor Broadcom betekent dit vonnis een nieuwe tegenslag, hoewel het de maximale dwangsom vermoedelijk met groot gemak kan betalen. Europese klanten melden kostenstijgingen van 8 tot 15 keer het oorspronkelijke bedrag sinds de overname. Sommige partijen kunnen niet zomaar migreren naar bijvoorbeeld Nutanix, Proxmox of de talloze andere VM-spelers. De strategie om via bundeling en prijsstijgingen meer winst te behalen uit VMware werkt financieel, maar stuit nu dus ook op juridische weerstand in Nederland.