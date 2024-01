Veranderingen in de beveiligingssector volgen elkaar in razend tempo op. Innovatie in de sector is essentieel om weerbaar te blijven tegen nieuwe inbraaktechnieken en in te spelen in op veranderende klantbehoeften.

De generatieve AI in de beveiligingssector

In 2024 zullen we beveiligingsgerichte toepassingen zien op basis van het gebruik van LLM’s en generatieve AI (creatie van woorden, afbeeldingen en content op basis van AI). Deze ontwikkeling heeft de potentie om operators te assisteren door hen te helpen nauwkeuriger en efficiënter situaties te interpreteren en via interactieve klantondersteuning, vragen van klanten beter te beantwoorden. Daarnaast heeft generatieve AI ook al zijn waarde bewezen in softwareontwikkeling, ten gunste van de hele beveiligingssector. Er zullen ongetwijfeld discussies ontstaan over welke modellen het beste zijn om te gebruiken, bijvoorbeeld of open source modellen de voorkeur moeten krijgen boven closed-source modellen, maar feit is dat de ontwikkelingen op het gebied van generatieve AI grote kansen biedt voor de beveiligingssector.

Van bewaking naar bescherming

Waar de inzet van videobewaking voorheen vooral gebruikt werd voor beveiligingsdoeleinden (het voorkomen van opzettelijke schadelijke acties zoals inbraak, vandalisme en gerichte aanvallen), verschuift die rol steeds vaker naar bescherming (het voorkomen van onopzettelijke gevaren die schade kunnen veroorzaken aan mensen, eigendommen en milieu). Dat heeft meerdere oorzaken, waaronder klimaatverandering. Om sneller en efficiënter te reageren op extremere weersomstandigheden, maken autoriteiten meer gebruik van videobewaking, omgevingssensoren en analyses. Daarnaast zullen bedrijven, door strengere gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen, vaker een beroep doen op videobewaking om het V&G-beleid (veiligheid- en gezondheidsbeleid) na te leven, zoals bijvoorbeeld het dragen van de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Videobewaking speelt hierin niet alleen een rol bij het voorkomen van incidenten, maar ook bij onderzoek achteraf.

Regelgeving stimuleert technologie

Ook voor leveranciers van technologie ontstaat er strengere regelgeving, en dat zorgt ervoor dat leveranciers en eindgebruikers nauwer gaan samenwerken om het na te leven. Denk aan regelgeving op het gebied van AI, cyberbeveiliging, duurzaamheid of corporate governance. Maar ook andere regelgeving, zonder directe link naar het gebruik of de ontwikkeling technologie zelf, heeft invloed. Geopolitiek en handelsrelaties tussen staten leiden bijvoorbeeld ook tot regelgeving die transparantie tot op componentniveau vereist als leveranciers een licentie willen behouden om op belangrijke internationale markten te opereren. Het is een gebied dat voortdurend in ontwikkeling en verandering is. Dit vergt constante toewijding, ontwikkeling en transparantie in de hele waardeketen. Ten guste van het vertrouwen van de eindgebruiker en ontwikkeling van de markt.

Het ’totale systeem’ perspectief

Steeds meer leveranciers zullen moeten toewerken naar een totaal systeemperspectief, omdat dit de enige manier is om innovaties te stimuleren die niet alleen individuele componenten verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan energieverbruik. Een videocamera zelf verbruikt een relatief kleine hoeveelheid energie, maar als we ook kijken naar de servers, switches en routers waar de gegevens doorheen worden gestuurd verandert het beeld. De kosten van individuele systeemcomponenten – zoals de ecologische voetafdruk van een enkele camera – zullen daarom niet langer in overweging worden genomen, maar worden onderdeel van de totale eigendomskosten van een systeem. Leveranciers kunnen daarom de ecologische en sociale kosten in de keten niet meer los zien van hun eigen waardeketen en die van hun klanten. Dit zorgt tevens voor meer innovaties in nieuwe technologieën en camera’s die (duurzame) voordelen opleveren voor het hele systeem. Een goed voorbeeld zijn camera’s die de bitrate, opslag en serverbelasting verlagen met de bedoeling de behoefte aan koeling van servers te verminderen. Geïsoleerd opereren, los van de waardeketen, zal dus niet langer een optie zijn voor leveranciers.

2024 zal ongetwijfeld een jaar worden waarin nog meer vooruitgang wordt geboekt op technologisch gebied en een jaar waarin we hopelijk aan meer uitdagingen het hoofd kunnen bieden.

Dit is een ingezonden bijdrage van Axis. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.