De beveiligingssector in 2025: 6 technologische trends om rekening mee te houden

De beveiligingssector verandert in hoog tempo. Technologische innovaties zijn cruciaal om nieuwe dreigingen het hoofd te bieden, de veranderende klantbehoeften te volgen en te voldoen aan steeds strengere regelgeving. Van hybride oplossingen en AI-innovaties tot de vooruitgang van beeldkwaliteit dit zijn zes technologische trends die de beveiligingssector in 2025 zullen vormgeven.

Hybride oplossingen: de basis voor keuzevrijheid

Hybride architecturen, die edge-, cloud- en on-premise-technologieën combineren, blijven de standaard voor beveiligingsoplossingen. Deze flexibele systemen bieden de vrijheid om video’s op te slaan, te bekijken of apparaten te beheren waar en hoe ze willen, afhankelijk van hun specifieke behoeften en uitdagingen, zoals technologische eisen, regelgeving of energie-efficiëntie. Dankzij hybride oplossingen kunnen bedrijven snel inspelen op veranderingen in de omgeving, zoals piekdrukte tijdens een evenement of verhoogde beveiligingseisen na een incident. Bovendien bieden hybride oplossingen de mogelijkheid om systemen eenvoudig op en af te schalen, terwijl ze voldoen aan lokale en regionale eisen. Zo kunnen organisaties hun beveiliging precies afstemmen op hun unieke situatie.

AI-evolutie naast AI-efficiëntie

De AI-evolutie biedt nieuwe kansen, maar roept ook ethische, juridische en zakelijke vraagstukken op. Generatieve AI opent bijvoorbeeld mogelijkheden voor de beveiligingssector, zoals betere communicatie met beveiligingssystemen. Maar het vereist ook veel rekenkracht, wat het debat over de balans tussen de kosten – financieel en ecologisch – en de waarde van AI aanwakkert. Tegelijk blijven bedrijven zoeken naar manieren om AI efficiënter in te zetten, bijvoorbeeld door modellen kleiner te maken, zodat ze minder rekenkracht en energie vergen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit.

In de beveiligingssector krijgt AI ook steeds gerichtere toepassingen, zoals objectherkenning via deep learning. Deze technologie draait inmiddels lokaal op camera’s, wat de kosten verlaagt en de snelheid verhoogt. In de toekomst zullen AI-algoritmen steeds beter en sneller beveiligingsincidenten kunnen detecteren door data van verschillende sensoren te combineren, wat de effectiviteit van beveiligingssystemen vergroot.

Meer dan alleen veiligheid en beveiliging

Technologieën zoals computervisie, audio en toegangscontrole bieden niet alleen betere veiligheid, maar ook kansen voor operationele efficiëntie en business intelligence. Bedrijven kunnen gegevens, van bijvoorbeeld beveiligingscamera’s, namelijk ook gebruiken voor andere doeleinden, zoals het verbeteren van de klantbeleving of de duurzaamheid en de efficiëntie van processen.

De snelle vooruitgang in hardwareplatformen en de samenwerking tussen leveranciers, applicatieontwikkelaars en systeemintegrators versnellen deze ontwikkelingen. Door samen te werken binnen een open ecosysteem, kunnen bedrijven klanten snel de grootste waarde bieden.

De ‘wedergeboorte’ van beeldkwaliteit

De focus op beeldkwaliteit in beveiligingscamera’s is niet nieuw, maar de manier waarop we beelden gebruiken, wel. In plaats van mensen, zijn het steeds vaker computers die beelden analyseren, wat voor minder fouten zorgt en de besluitvorming versnelt. Bovendien kunnen camera’s met hogere resolutie grotere gebieden dekken, wat de efficiëntie ten goede komt.

Dankzij de vooruitgang in AI en objectherkenning levert betere beeldkwaliteit nauwkeurigere detectie en meer gedetailleerde data op. Beelden worden nu continu geanalyseerd, waardoor bedrijven sneller en gerichter kunnen reageren op incidenten. Dit verbetert niet alleen de veiligheid, maar ook de operationele efficiëntie, bijvoorbeeld bij drukte op verkeersknooppunten of productielijnen. Tot slot krijgen operators direct waarschuwingen voor relevante gebeurtenissen, waardoor ze sneller kunnen reageren. Ook het onderhoud van camera’s verbetert, omdat een hogere beeldkwaliteit voorkomt dat kleine obstakels de analyse verstoren.

Langdurige waarde door softwareondersteuning

De kwaliteit van hardware in de beveiligingssector is nog nooit zo hoog geweest, wat de levensduur van camera’s verlengt. Toch ligt de echte langdurige waarde in voortdurende softwareondersteuning. Dit zorgt ervoor dat systemen up-to-date blijven en veilig werken, zelfs jaren na de aankoop. Zo dalen de totale eigendomskosten, gezien kwalitatieve hardware in combinatie met langdurige softwareondersteuning op de lange termijn een efficiëntere en effectievere oplossing biedt.

Technologische autonomie ten voordele van de klant

Leveranciers die volledige controle hebben over hun technologie kunnen beter inspelen op de specifieke behoeften van hun klanten. Hierdoor kunnen ze producten en diensten leveren die niet alleen voldoen aan beveiligings- en efficiëntie-eisen, maar ook bijdragen aan cybersecurity en duurzaamheid. Door technologie direct af te stemmen op klantbehoeften, verbeteren de resultaten en wordt er meer flexibiliteit geboden via open, op standaarden gebaseerde oplossingen. Technologische autonomie verlaagt bovendien ook de risico’s van verstoringen in wereldwijde toeleveringsketens. Bedrijven die hun technologie vanaf de basis ontwikkelen, bijvoorbeeld door eigen halfgeleiders te produceren, kunnen betrouwbaarheid en continuïteit beter waarborgen. Deze onafhankelijkheid wordt steeds belangrijker voor de verdere ontwikkeling van technologie, en bedrijven die hierop inzetten, blijven vooroplopen.

Dit is een ingezonden bijdrage van Axis. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.