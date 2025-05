Cybersecurity, AI en analytics domineren toekomstige videobewakingsindustrie

Cybersecurity, AI en analytics blijken de meest invloedrijke trends in de videobewakingsindustrie. Zowel eindklanten als partners beschouwen deze technologische ontwikkelingen als cruciaal voor hun bedrijfsvoering. Maar liefst 62 procent van de partners identificeert AI en generatieve AI als een van de meest significante trends voor de toekomst.

Dat blijkt uit onderzoek van Axis onder partners en eindklanten. Hoewel beide groepen dezelfde trends aanwijzen, zijn er verschillen in prioriteiten waarneembaar. Voor eindklanten staat cybersecurity, risico en privacy bovenaan, met 61 procent van de respondenten die dit als kritische factor beschouwen. Voor partners staan zowel cybersecurity als AI en generatieve AI gedeeld op de eerste plaats, beide met 62 procent.

Opvallend is dat de enquête een duidelijk verband laat zien tussen deze trends. Ze beïnvloeden elkaar en zijn nauw met elkaar verweven. Professionals in de sector zien de trends niet als losstaande ontwikkelingen, maar als onderling verbonden factoren die samen de toekomst van videobewaking vormgeven.

Managementperspectief op AI

Het senior management bij partnerbedrijven blijkt extra enthousiast over de potentie van AI en generatieve AI. Maar liefst 66 procent van de leidinggevenden noemt dit als de belangrijkste trend die hun bedrijf in de nabije toekomst zal beïnvloeden.

De focus van het management op AI steekt iets af tegen de algemene partnercijfers, waar AI met 62 procent gedeeld op de eerste plaats staat. Cybersecurity, risico en privacy blijven echter ook op managementniveau belangrijk, met 61 procent van de senior executives die deze factoren als cruciaal beschouwen. Analytics en bruikbare inzichten completeren de top drie, met 56 procent van het senior management dat deze trend als belangrijk aanmerkt.

Verschillende prioriteiten bij eindklanten

Eindklanten in de videobewakingsindustrie wijken enigszins af in hun prioriteiten. Voor hen staat cybersecurity, risico en privacy duidelijk op de eerste plaats met 61 procent. Analytics en bruikbare inzichten komen op de tweede plaats met 36 procent, gevolgd door AI en generatieve AI op de derde positie met 34 procent. Deze verschillen in prioriteiten tussen partners en eindklanten kunnen belangrijk zijn voor leveranciers om rekening mee te houden bij hun strategische beslissingen.

