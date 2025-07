Axis verscherpt beelden netwerkcamera’s met nieuwe ARTPEC-9 chip

Axis Communications introduceert zes nieuwe netwerkcamera’s met eigen ARTPEC-9 System-on-Chip. De lancering bevat vier nieuwe Q35 Dome Camera-modellen en twee PTZ-camera’s, alle uitgerust met geïntegreerde AI-analyse voor real-time beeldverwerking.

De nieuwe Q6355-LE en Q6358-LE PTZ-camera’s combineren de ARTPEC-9 chip met AI-analyse op de camera zelf. Beide modellen hebben standaard Object Analytics en Image Health Analytics. De Axis Zipstream-technologie zorgt voor efficiënte streaming en opslag.

De camera’s leveren scherpe beelden in 1080p (Q6355-LE) of 4K UHD (Q6358-LE) met 31x optische zoom. Ze zijn geschikt voor buitengebruik tot 74 °C en robuust beveiligd tegen weersomstandigheden.

Q35 Dome Camera-serie met geïntegreerde AI

De vier nieuwe modellen in de Q35 Dome Camera-serie zijn specifiek ontwikkeld voor high-security locaties zoals luchthavens en kritieke infrastructuur. Uitgerust met de ARTPEC-9 System-on-Chip en een geïntegreerde Deep Learning Processing Unit (DLPU), voeren deze camera’s analyses direct en real-time uit.

Standaard beschikken de camera’s over Object Analytics voor het detecteren en classificeren van personen en voertuigen. Ook Image Health Analytics waarschuwt automatisch bij blokkering of degradatie van beeldkwaliteit. De Q3556 en Q3558 modellen hebben daarnaast een akoestische sensor voor real-time audioanalyse zonder audiobestanden op te slaan.

De Q35-modellen leveren beeldkwaliteit in 4 MP (AXIS Q3546 en Q3556) of 8 MP (AXIS Q3548 en Q3558). De IR-afgeschermde koepel voorkomt reflecties, terwijl Axis Edge Vault volgens de Amerikaanse FIPS 140-3 standaard bescherming biedt tegen cyberdreigingen.

ARTPEC-9 optimaliseert beeldkwaliteit voor AI

“ARTPEC-9 is specifiek ontwikkeld om het camerabeeld te optimaliseren voor gebruik in combinatie met analytics, hetgeen de performance van de analytics flink verbetert”, aldus Erik Baeten, A&E Manager Nederland bij Axis Communications. De nieuwe chip zet volgens hem “een nieuwe standaard in prestaties, efficiëntie en AI-analyse voor netwerkcamera’s”.

De technologie verbetert real-time beeldanalyse en vergroot het detectiebereik, waardoor zelfs kleine of verafgelegen objecten nauwkeurig worden herkend. In combinatie met de hoge beeldkwaliteit kunnen gebruikers sneller en effectiever reageren op situaties.

Voortgang in camera-intelligentie

Axis-camera’s genereren steeds meer metadata. Deze metadata voegt context toe aan beelden: waar, wat en wanneer gebeurt er iets? Bewegende objecten krijgen automatisch tags als voertuig, persoon of tijdstip toegewezen.

De nieuwe camera’s zetten de trend voort van passieve bewaking naar actieve intelligentie. Ze kunnen niet alleen beveiligingspersoneel ondersteunen, maar ook processen optimaliseren en operationele efficiëntie verhogen in verschillende sectoren.