De introductie van kunstmatige intelligentie, de belofte van P5G in Nederland, nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen en wetgevingen, en de menselijke factor in technologie: hoe zullen ze het komende jaar de maatschappij en economie beïnvloeden?

IoT-ecosystemen als stimulans voor de adoptie van P5G en Edge

De synergie tussen IoT, Private 5G en edge computing zal organisaties voorzien van real-time inzichten, met essentiële informatie om weloverwogen beslissingen te nemen als bedrijf. Door deze aanvullende digitaliseringsinspanningen zal de vraag naar connectiviteit en apparaten toenemen om fysieke omgevingen effectief te digitaliseren.

“Het belang van edge computing zal aanzienlijk toenemen omdat bedrijven gegevens nodig hebben om analyseplatforms te voeden die worden aangedreven door AI/ML. Toenemende automatisering als gevolg van personeelstekorten, computer vision en digital twins zullen belangrijke use cases zijn die de behoefte aan robuuste edge mogelijkheden stimuleren,” aldus Devin Yaung, Senior Vice President, Group Enterprise IoT Products and Services, NTT Ltd.

Nieuw in het woordenboek van de netwerkwereld: ‘Dark NOC’

Met de razendsnelle ontwikkeling van AIOps wordt het streven naar een volledig geautomatiseerd, ‘lights out’ Network Operations Center al snel een ambitieus doel. Dit jaar zullen bedrijven in de netwerksector AIOps verder integreren in hun algehele bedrijfsvoering om de kwaliteit van netwerken te verhogen, ingenieurs te ondersteunen en infrastructuren te moderniseren.

“Hoewel automatisering de kern vormt van een ‘Dark NOC’, is menselijk talent de sleutel tot succes. Netwerkspecialisten moeten begrijpen waar automatisering een voordeel is en waar menselijk talent nog steeds een essentieel onderdeel is”, aldus Amit Dhingra, Executive Vice President, Network Services bij NTT Ltd.

AI stimuleert investeringen in meer duurzame energievoorzieningen voor datacenterinfrastructuur

Traditionele datacenterracks verbruiken doorgaans ongeveer zes tot acht kilowatt elektriciteit. Met de opkomst van AI neemt dit al toe naar 50 tot 100 kilowatt of zelfs meer. Daarom wordt verwacht dat bedrijven in toenemende mate zullen samenwerken met hun energieleveranciers om duurzamere alternatieven te verkennen voor hun energievoorzieningen.

“Gecombineerd met de strengere regelgeving en strengere eisen van overheden en bedrijven zal die trend mede door de duurzaamheidsdoelstellingen in 2024 alleen maar doorzetten,” aldus Bruno Berti, Senior Vice President, Global Product Management bij NTT Global Data Centers.

Duurzaamheid als integraal onderdeel

Onontkomelijk dat duurzaamheid nu wordt genoemd, aangezien duurzaamheid gedurende het afgelopen decennium jaarlijks een vast onderdeel is geweest van de voorspellingen. Niettemin zal de invloed van duurzaamheid alleen maar toenemen, met name op de technologieën die IT-teams testen, de investeringen die ze doen, de aankopen die ze maken en de schaal waarop ze (in de toekomst) opereren. Nieuwe regelgevingen die duurzaamheid in bedrijven versterken, dragen bij aan deze ontwikkeling.

“Om de Net-Zero doelstellingen te behalen, zullen bedrijven steeds meer gebruik gaan maken van nieuwe technologieën zoals private 5G-netwerken om cruciale smart factory-toepassingen aan te sturen die bijdragen aan ESG-initiatieven,” aldus Vicky Bullivant SVP Duurzaamheid & HSE, NTT Ltd.

Optische netwerken als mainstream oplossing

Negentig procent van de leidinggevenden op senior niveau in diverse bedrijfstakken heeft de wens om hun netwerken te moderniseren. NTT voorziet bovendien dat optische netwerken in 2024 prominenter zullen worden door de grotere nadruk op netwerkefficiëntie, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Daarnaast streven bedrijven ernaar zich voor te bereiden op toekomstige uitdagingen.

Menselijke vaardigheden essentieel bij de invoering van AI

Hoewel automatisering wijdverspreid is, blijkt dat de meerderheid van de CX interacties nog steeds een vorm van menselijke tussenkomst vereist. Dit benadrukt dat het menselijke element cruciaal zal blijven voor het succesvol implementeren van AI in CX.

“De grondbeginselen van AI en big data analytics zullen basisvaardigheden worden voor een meerderheid van de banen in verschillende sectoren. Uit onderzoek bleek dat de winstgevendheid met meer dan 25% steeg door investeringen in bijscholings- en omscholingsinitiatieven. Dit zal ook in 2024 nodig zijn om de digital skills gap te dichten,” aldus Sashen Naidu, Vice President, CX Services, NTT Ltd.

Onzichtbare clouds gaan verticaal

De cloud zal in 2024 minder onzichtbaar worden. “We zullen verticale clouds zien die meer zichtbaar zijn, doordat ze software, PaaS en IaaS-lagen verpakken om branchegerichte use cases te leveren die gericht zijn op bedrijfsresultaten in plaats van op de technologie zelf. Analisten verwachten dit al een tijdje en we zien nu veel interesse in deze projecten,” aldus Charlie Li, SEVP en Global Head of Cloud & Security Services, NTT DATA.

De nieuwe Europese AI-act

Eind 2023 heeft de EU in Brussel een voorlopig akkoord bereikt over de AI-act. De AI-act omvat Europese normen en richtlijnen voor kunstmatige intelligentie: een digitale technologie die een steeds grotere invloed heeft op de maatschappij en economie. Dit geeft een aanzienlijke stimulans aan de juiste ontwikkeling van AI, waarbij de focus ligt op economische kansen en het waarborgen van publieke waarden in zowel de EU als Nederland.

Meer verantwoordelijkheid voor bedrijven omtrent de NIS2

De NIS2-richtlijn richt zich op risico’s die netwerk- en informatiesystemen bedreigen, zoals cyberbeveiligingsrisico’s. Eind 2024 zal de richtlijn worden omgezet naar nationale wetgeving, die vervolgens van toepassing zal zijn op alle organisaties die volgens de richtlijn worden beschouwd als ‘essentieel’ of ‘belangrijk’. Dit betekent dat organisaties zich moeten voorbereiden op de verplichtingen die voortvloeien uit de aankomende wetgeving.

Dit is een ingezonden bijdrage van NTT Ltd. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.