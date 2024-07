Migratie van virtuele machines – het ontkrachten van mythes voor IT-teams van ondernemingen

Wanneer ondernemingen uitzonderlijke workloadprestaties en IT-diensten willen leveren in het hedendaagse, snel evoluerende landschap, is er een groeiende behoefte om de bestaande datacenterinfrastructuur die voor virtuele machines (VM’s) wordt gebruikt te vernieuwen.

Naarmate data-intensieve workloads toenemen, neemt ook de druk toe op de footprint en het energieverbruik van de bestaande infrastructuur. En dan hebben we het niet eens over de toenemende druk om te moderniseren en de capaciteit te vergroten voor technologieën als kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML).

Binnen de context van dit veranderende landschap zal vasthouden aan bestaande infrastructuur er waarschijnlijk toe leiden dat moderne workloads langzamer draaien, meer energie verbruiken en vatbaarder worden voor beveiligingsrisico’s. De gemiddelde server is immers al tussen de 3 en 5 jaar oud.

Neem geen genoegen met ‘goed genoeg’

Ondanks een lange waslijst aan redenen om te moderniseren, staan CIO’s en IT-beheerders huiverig tegenover VM-migratie. Deze aarzeling en de wens om verwachte pijnpunten te vermijden kunnen ertoe leiden dat IT-afdelingen genoegen nemen met ‘goed genoeg’, ondanks de potentiële prestatie- en efficiëntieverbeteringen die modernisering met zich meebrengt.

Door de voordelen en toegevoegde waarde van VM-migratie te laten zien en mythes rond het proces te ontkrachten, kunnen dit obstakel worden overwonnen; dit is van groot belang om te blijven voldoen aan compute-eisen en het steeds veranderende technologielandschap.

Mythe: Koude migraties vereisen een reboot en er zijn geen workarounds beschikbaar om downtime van applicaties te voorkomen.

Werkelijkheid: Het herstarten van systemen is een onvermijdelijk onderdeel van het migreren van VM’s tussen hardware-architecturen. Maar het is ook een feit dat herstarten een standaardprocedure is bij het installeren van besturingssystemen, applicaties en beveiligingspatches.

Migratie hoeft niet anders gezien te worden dan een routinepatch waarbij organisaties gebruikmaken van beschikbare applicatieomgevingen die gebouwd zijn voor redundantie. Deze configuraties zorgen ervoor dat applicaties beschikbaar blijven bij het uitvoeren van routineonderhoud en kritieke updates.

Uiteindelijk kunnen IT-teams er zeker van zijn dat er een gevestigde workflow is die IT-professionals al jaren gebruiken en die kan worden gebruikt bij het migreren van VM’s: schakel systemen uit, voer bewerkingen en updates uit, schakel systemen in en controleer op voltooiing en een correcte werking.

Mythe: Live migraties binnen de productlijn van een leverancier bieden eenvoudige upgrades en toegang tot nieuwe processorontwikkelingen.

Werkelijkheid: Het is mogelijk om live te migreren als je niet van leverancier verandert. Maar er zijn kosten waar je rekening mee moet houden die je op de korte en lange termijn kunnen beperken.

Wanneer je bijvoorbeeld live migreert naar nieuwe servers dan hebben VM’s geen andere keuze dan je oude hardware te emuleren op nieuwe servers. Dit betekent dat je nieuwe prestatieverbeterende technologieën, up-to-date beveiligingsfuncties en bugfixes mist – allemaal belangrijke redenen om te migreren en je infrastructuur te moderniseren.

Omdat de prestaties worden beïnvloed wanneer VM’s, applicaties en workloads niet draaien in een omgeving waar elke nieuwe CPU-functie beschikbaar is, is wat aanvoelt als een sluiproute – live migreren binnen de productlijn van een leverancier – dat in de praktijk waarschijnlijk niet.

Zeker niet als het koud migreren van 40 VM’s in minder dan 30 minuten kan worden gedaan (benchmarks uitgevoerd door Prowess Consulting bij het migreren van Intel Xeon-systemen naar servers met AMD EPYC processors).

Mythe: Migratie vereist een langdurige uitval die de werklast verstoort.

Werkelijkheid: Simpel gezegd hoeft u een migratie niet in één stap uit te voeren. Hoogbeschikbare configuraties bevatten functionaliteitsniveaus, zodat je verschillende delen van het systeem in de loop van de tijd kunt migreren volgens eenzelfde proces als bij het upgraden van andere elementen van de infrastructuur.

Omdat IT-teams de macht hebben om te beslissen welke lagen worden gemigreerd en wanneer, kunnen organisaties dat belangrijke element van controle behouden. Door samen te werken met de rest van het bedrijf kunt u beslissen wat en wanneer wordt gemigreerd, waardoor de impact op de gebruikers en het bedrijf beperkt blijft en de onderbreking minimaal is.

Een open-source tool zoals de VMware Architecture Migration Tool (VAMT) maakt dit proces nog eenvoudiger met functies als ‘Change window support’, waarbij je kunt instellen welke machines als eerste worden gemigreerd en welke later, om een volledige migratie van een multi-tier architectuur uit te voeren met vrijwel geen downtime.

Efficiënte migratie – efficiënte datacenters

Ondernemingen bevinden zich op een punt waarop ze de evolutie van hun datacenters moeten omarmen om bij te blijven met de computevereisten van AI en ML. Daarom is het zo belangrijk om de mythes rond de migratie van virtuele machines te ontkrachten en aan te tonen dat het een cruciale stap is in de modernisering van het datacenter.

VM-migratie wordt niet gezien als duur en ingewikkeld, maar kan met vertrouwen worden uitgevoerd door IT-teams, door gebruik te maken van gevestigde workflows en innovatieve tools.

De voordelen zijn duidelijk. VM-migratie maakt niet alleen de weg vrij voor naadloze integratie van geavanceerde technologieën, zoals AI en ML, maar optimaliseert ook het gebruik van resources en verscherpt de verdediging op een belangrijk moment.

Dit is een ingezonden bijdrage van AMD. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.