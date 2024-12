Seagate: dit zijn de drie belangrijkste opslagtrends voor 2025

Data en dataopslag zijn essentieel om de ontwikkelingen op het gebied van AI te versnellen. Tegelijkertijd genereren we steeds meer data. In 2025 zal de opslag van data daarom belangrijker zijn dan ooit. Drie experts van Seagate, wereldleider in oplossingen voor opslag van massagegevens, delen de trends die ze verwachten in het komende jaar.

Innovaties om datacenters te ondersteunen en de milieu-impact te verminderen

Vincent Oostlander, Sales Director Seagate Solutions EMEA, benadrukt dat de vraag naar datacenters verder zal toenemen, vooral door de groei van data en de opkomst van AI. CBRE verwacht dat deze vraag zal blijven stijgen, terwijl tegelijkertijd uitdagingen op het gebied van financiën, wetgeving en milieu de behoefte aan fysieke datacentercapaciteit onder druk zetten. Volgens de National Grid in het Verenigd Koninkrijk zal de vraag naar elektriciteit voor commerciële data in de komende tien jaar verzesvoudigen. Ook high-performance computing kan helpen om de groeiende energiedichtheid te beheren, maar daarvoor is snelle innovatie in het ontwerp van datacenters en technologie nodig. Verder kunnen harde schijven met een hogere oppervlaktedichtheid zorgen voor meer datacapaciteit in datacenters. Die schijven breiden de hoeveelheid data uit die kan worden opgeslagen op een bepaalde eenheid opslagmedia. Zo is het niet nodig om nieuwe sites te bouwen, wat besparingen op het gebied van TCO mogelijk maakt en de impact op het milieu verkleint.

Een tekort aan opslag dreigt door wereldwijde dataexplosie

B.S. Teh, Chief Commercial Officer bij Seagate, benadrukt dat de hoeveelheid data wereldwijd blijft toenemen. In 2028 zal er maar liefst 400 zettabytes aan data worden gegenereerd – met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 24%. Volgens onderzoek van het California Institute of Technology kun je één zettabyte vergelijken met evenveel informatie als de zandkorrels op alle stranden ter wereld.

Daarnaast wordt AI volwassener en schaalbaar, waardoor ook de waarde van data toeneemt en je dus meer gegevens voor langere tijd moet bewaren. Toch zou het aantal geïnstalleerde opslagapparaten een CAGR van slechts 17% hebben, wat betekent dat het trager groeit dan de hoeveelheid data die we genereren. Dit verschil in groeicijfers zal het wereldwijde evenwicht tussen vraag en aanbod van opslag verstoren. Organisaties maken op een meer strategische manier gebruik van AI en daarom moeten ze capaciteitsplannen voor de lange termijn opstellen om opslagvoorraad te garanderen en alles uit hun AI-investeringen te halen.

Betrouwbare data en schaalbare opslag zijn essentieel voor AI

Dave Mosley, CEO van Seagate, wijst erop dat betrouwbare en schaalbare opslagoplossingen essentieel zijn voor het succes van AI. Volgens een rapport van McKinsey heeft 72% van de organisaties wereldwijd AI-technologie geïntegreerd in minstens één bedrijfsfunctie. Deze trend is het meest zichtbaar in Europa, waar 90% van de professionals generatieve AI-tools gebruikt voor hun werk of persoonlijke doeleinden. Daardoor neemt hun hoeveelheid data toe en zijn schaalbare opslaginnovaties voor het AI-ecosysteem crucialer dan ooit.

Maar AI wordt nog niet overal even veel voor gebruikt. Uit een recente studie van Deloitte blijkt dat gebruikers nog terughoudend zijn om AI te vertrouwen, vooral bij het nemen van belangrijke en complexe beslissingen. Om dit tegen te gaan, moeten bedrijven betrouwbare AI-principes toepassen met een sterke focus op governance, compliance met regelgeving, en onderwijs.

AI is alleen betrouwbaar als de data erachter ook betrouwbaar is. Dus: hoe meer data we tijdens processen zoals het vastleggen van trainingscheckpoints of het opslaan van brondatasets behouden, hoe meer we de betrouwbaarheid van AI kunnen valideren. Ook moet data voor lange termijn beschikbaar blijven – zowel om aan de wettelijke vereisten te voldoen, als om ervoor te zorgen dat conclusies kunnen worden verklaard. Ook hier speelt opslag dus een cruciale rol.

De toekomst van dataopslag in 2025

De explosieve groei van data en de steeds prominentere rol van AI maken betrouwbare en schaalbare opslag onmisbaar in 2025. Innovaties in opslagtechnologie en datacenterontwerp zullen essentieel zijn om deze groei op een duurzame manier te ondersteunen. Door proactieve capaciteitsplanning en het gebruik van geavanceerde oplossingen kunnen bedrijven niet alleen voldoen aan de toenemende vraag, maar ook optimaal profiteren van hun investeringen in AI.

