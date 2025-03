De drie grootste valkuilen van de hybride cloud

Met de hybride cloud kunnen organisaties alle voordelen van de verschillende clouds bundelen en tekortkomingen omzeilen. Dat is geen luxe, maar noodzaak voor organisaties waar bedrijfscontinuïteit en security hoog op de agenda staan. Toch is succes niet verzekerd en moet je bij de implementatie van de hybride cloud een aantal valkuilen zien te voorkomen. Wat zijn de grootste valkuilen van de hybride cloud en hoe moet je je daar als organisatie tegen weren?

Bruggen bouwen

De eerste uitdaging is de veelvoorkomende technologische kloof. Veel organisaties zijn afhankelijk van legacy systemen die niet goed integreren met moderne cloudgebaseerde applicaties. De overstap naar de hybride cloud is dan complex, veeleisend, uitdagend en gaat vaak gepaard met verstoring van de bedrijfsvoering. Hoe bouw je dan toch een brug tussen die legacy systemen en de hybride cloud?

Een hybride integratieplatform (HIP) is de sleutel. Dit combineert verschillende technieken, zoals API-management, Enterprise Service Bus, event-driven architectuur, iPaaS-oplossingen en data-virtualisatie en zorgt zo voor schaalbare en flexibele gegevensuitwisseling. Hiermee kunnen organisaties point-to-point integraties vervangen door een centraal beheerde oplossing, waardoor de complexiteit afneemt. Daarnaast biedt het grip op security en compliance, zodat gevoelige data op de juiste manier wordt verwerkt en opgeslagen. Een holistische aanpak kan hierbij handig zijn, zodat niet alleen de technische aspecten maar ook procesveranderingen centraal staan. Dit sluit goed aan bij de stapsgewijze modernisering van legacy systemen, waarbij je onderdelen geleidelijk verandert in plaats van ze in één keer te vervangen. Zo is het proces minder ingrijpend én kun je de rest van jouw organisatie beter stap-voor-stap bij de verandering betrekken.

Kostenknelpunt

De tweede valkuil is de veronderstelling dat de hybride cloud altijd voordelig is. Ja, de hybride cloud biedt enorme flexibiliteit met de constante mogelijkheid om resources op en af te schalen. Maar dit vraagt om een doordachte aanpak, want verkeerd geconfigureerde of ongebruikte cloudresources kunnen snel tot hoge kosten leiden.

Voor legacy systemen en stabiele applicaties die continu draaien, is de private cloud vaak kostenefficiënter. Voor applicaties die variabele belasting hebben, is een flexibele ‘pay-per-use’ oplossing binnen een public cloud ideaal. En je kunt ook opschalen op basis van vraag en gebruik, met de mogelijkheid om resources tijdens ontwikkelfases uit te schakelen wanneer deze niet worden gebruikt. Door op deze vlakken goed na te denken en de juiste beslissingen te maken, bespaar je inderdaad geld met de hybride cloud.

Compliance crisis

De derde valkuil betreft de verschillende regels en wetten voor verschillende omgevingen. Zo is er de AVG die bepaalt hoe persoonsgegevens mogen worden opgeslagen, verwerkt en gedeeld. Deze kan echter botsen met de Cloud Act van de VS, die stelt dat Amerikaanse autoriteiten onder bepaalde voorwaarden toegang kunnen verkrijgen tot gegevens die door Amerikaanse bedrijven worden gehost – ongeacht hun geografische locatie. Het is veel werk om bij te houden op welke locaties jouw applicaties zijn opgeslagen, of deze voldoen aan de lokale wet- en regelgeving en of er niets botst. Dus hoe ga je hiermee om?

Om grip te houden op wet- en regelgeving binnen de hybride cloud, moeten organisaties inzicht hebben in hun IT-landschap, dataflows en governance-structuur. Dit kan aan de hand van ketenplaten: een visueel overzicht van de volledige end-to-end IT-architectuur binnen jouw organisatie. Hiermee kunnen organisaties snel zien waar persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen, welke systemen met elkaar communiceren en waar compliance-risico’s zich bevinden. Ook een technology roadmap biedt inzicht in de lifecycle, planning en transitie van applicaties. Als laatste zie je dankzij goede cloudarchitectuur waar data wordt opgeslagen, welke beveiligingsmaatregelen gelden en hoe workloads over verschillende cloudomgevingen zijn verdeeld. Als laatste helpt een duidelijke cloudstrategie, met governance frameworks en regelmatige audits, om naleving te waarborgen. Met deze tools kan jij compliance-uitdagingen proactief aanpakken, in plaats van ze achteraf te corrigeren.

Hybride harmonie

De hybride cloud biedt aanzienlijke voordelen, maar brengt ook diverse uitdagingen met zich mee die vooral ontstaan wanneer de implementatie niet zorgvuldig wordt uitgevoerd. Door in stappen te werken, duidelijke kaders en doelen te stellen en continu inzicht te houden, behoud je de regie over de hybride cloud. Zo ontwijk jij de meest voorkomende valkuilen en haal je de voordelen van de hybride cloud er daadwerkelijk uit.

Dit is een ingezonden bijdrage van Conclusion Mission Critical. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.