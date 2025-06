Sneller innoveren zonder risico met Platform en DevOps

Als organisatie ben je min of meer gedwongen te innoveren om de concurrentie bij te benen of voor te blijven. Wie in deze realiteit wil versnellen én controle wil houden, heeft een stevig fundament nodig. Een Platform en DevOps-aanpak biedt precies dat: standaardisatie, automatisering en samenwerking rondom applicatieontwikkeling, zonder concessies te doen aan veiligheid of weerbaarheid. Een trend die je niet kunt negeren.

De wens om sneller te innoveren botst vaak met de dagelijkse realiteit. Veel organisaties in vitale sectoren werken met een lappendeken aan tools, processen en infrastructuur. Ieder team heeft zijn eigen voorkeuren, waardoor samenwerking stroef verloopt, releases vertragen en beheer nodeloos ingewikkeld wordt. Platformgebaseerde oplossingen doorbreken deze versnippering. Ze bieden een gestandaardiseerde IT-omgeving waarop ontwikkelteams kunnen bouwen, veilig en schaalbaar. We zien in de praktijk verschillende vormen platformservices:

Dataplatformservices, zorgen voor het consistent en duurzaam opslaan van je data en het uniforme gebruik ervan in diverse toepassingen als Business Intelligence.

Integratieplatformservices, maken diverse manieren van integratie mogelijk tussen complexe, bedrijfskritische applicaties, ketens en platformen/cloud.

Applicatieplatformservices, waarop DevOps-teams hun container-based en serverless applicaties op kunnen ontwikkelen en laten landen.

Platformonafhankelijk

Met een Platform en DevOps-aanpak kunnen organisaties tevens beter inspelen op bredere technologische ontwikkelingen, zoals de versnelling binnen hyperscalers (public), SaaS-diensten en OpenAI. Dergelijke innovaties vragen om meer flexibiliteit en snelheid in ontwikkeling en beheer. Maar deze technologische vooruitgang brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee:

Hoe houd je overzicht als workloads verspreid zijn over meerdere omgevingen?

Hoe voorkom je dat je beveiliging versnipperd raakt?

En hoe zorg je voor consistent deployment en beheer over al die platformen heen?

Platformdiensten, gebaseerd op containertechnologie en orkestratie zoals Kubernetes, maken het mogelijk om deze complexiteit te beheersen. Ze bieden portabiliteit, standaardisatie en grip over verschillende cloud- en on-premises omgevingen. Zo kunnen ontwikkelteams blijven leveren, ook tijdens veranderingen in de infrastructuur, en met behoud van snelheid, veiligheid en controle.

Sneller ontwikkelen met meer controle

Naast flexibiliteit is dus ook snelheid vereist. De snelheid waarmee je nieuwe functionaliteit beschikbaar kunt stellen, bepaalt of je vooroploopt of achterblijft. Met traditionele ontwikkelprocessen is dat nauwelijks vol te houden. DevOps-praktijken zoals continuous integration en continuous delivery (CI/CD) versnellen de softwareketen door handmatig werk uit te bannen met geautomatiseerde pipelines. Platformdiensten leveren daarbij de stabiele infrastructuur waarop deze automatisering kan draaien.

Het resultaat:

Kortere doorlooptijd van idee tot productie.

Hogere softwarekwaliteit door automatische (security) tests.

Minder fouten en snellere feedbackloops.

Security en compliance by design

De geschetste snelheid en flexibiliteit mogen nooit ten koste gaan van veiligheid of naleving van wet- en regelgeving. Cyberdreigingen en strenge wetgeving, zoals de Cyberbeveiligingswet, DORA of de AVG, maken duidelijk dat security vanaf het begin moet zijn ingebed. Achteraf controleren is niet alleen inefficiënt, het is ook riskant. In deze gevallen combineren we DevOps met security inzichten, ook wel DevSecOps. Dit is een werkwijze waarbij beveiliging en compliance vanaf het begin integraal worden meegenomen in het softwareontwikkelproces. Denk aan geautomatiseerde kwetsbaarheidsscans, toegangscontrole op basis van beleid en continue monitoring. Door deze checks onderdeel te maken van je CI/CD-pijplijn, beperk je risico’s en voldoe je aantoonbaar aan regelgeving.

Of je nu sneller wilt leveren, beter wilt voldoen aan compliance-eisen of grip wilt houden op je hybride IT-landschap, het begint bij standaardisatie en automatisering. De combinatie van Platform en DevOps services brengen deze elementen samen in één aanpak. Waar wacht je nog op?

Dit is een ingezonden bijdrage van Conclusion Mission Critical. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.