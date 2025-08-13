Soevereine Cloud: grip op je digitale toekomst in een geopolitiek tijdperk

De cloud is volwassen geworden. Maar met die volwassenheid komt ook een nieuwe realiteit: geopolitieke spanningen, extraterritoriale wetgeving en toenemende compliance-eisen zetten druk op organisaties die hun data en digitale infrastructuur in de cloud beheren. De vraag is niet langer Ã³f je naar de cloud gaat, maar hÃ³e je daar controle houdt. En dat is precies waar de soevereine cloud om draait.

Wat betekent soevereiniteit in de cloud?

Soevereiniteit in de cloud gaat verder dan alleen datalocatie. Het draait om drie fundamentele pijlers:

Gegevenssoevereiniteit : jouw data valt onder de wetgeving van het land waarin het wordt opgeslagen en verwerkt.

: jouw data valt onder de wetgeving van het land waarin het wordt opgeslagen en verwerkt. Operationele soevereiniteit : jij behoudt controle over wie toegang heeft tot je data en hoe deze wordt beheerd.

: jij behoudt controle over wie toegang heeft tot je data en hoe deze wordt beheerd. Technologische soevereiniteit: je voorkomt vendor lock-in en behoudt keuzevrijheid in technologie en infrastructuur.

Voor Europese organisaties betekent dit: voldoen aan de GDPR, bescherming tegen de Amerikaanse CLOUD Act en voorbereid zijn op uitspraken zoals Schrems II. Maar ook: kunnen aantonen dat je grip hebt op je cloudomgeving, zelfs als de geopolitiek verandert.

Waarom is dit nu zo urgent?

De afhankelijkheid van grote, niet-Europese hyperscalers zoals AWS, Microsoft Azure en Google Cloud is groot. Deze partijen bieden schaal, innovatie en snelheid â€” maar brengen ook risicoâ€™s met zich mee. Denk aan:

Juridische blootstelling door extraterritoriale wetgeving.

Beperkte transparantie in back-end operaties.

Risico op verstoring van dienstverlening bij geopolitieke conflicten.

Volgens Gartner zal tegen eind 2025 het grootste risico in cloudadoptie liggen bij overheidsinmenging en machtsmisbruik. Organisaties moeten dus niet alleen nadenken over compliance, maar ook over continuÃ¯teit en veerkracht.

Drie modellen voor soevereine cloud

Er zijn verschillende benaderingen om soevereiniteit te realiseren:

Hyperscalers

Bieden geavanceerde technologie en wereldwijde dekking, maar blijven onderhevig aan buitenlandse wetgeving. Operationele controle is beperkt. Hyperscalers met Europese partners

Een hybride model waarbij een lokale managed service provider samenwerkt met een hyperscaler. Dit biedt betere afstemming op EU-wetgeving, maar volledige soevereiniteit wordt niet bereikt. Binnenlandse cloudproviders

Denk aan private cloudoplossingen van Europese aanbieders zoals Cegeka. Deze vallen volledig onder EU-jurisdictie en bieden maximale controle, maar met beperkingen in schaalbaarheid en functionaliteit.

De juiste keuze hangt af van je sector, risicoprofiel en compliance-eisen. In gereguleerde sectoren zoals finance en healthcare is een binnenlandse oplossing vaak de enige optie die aan alle eisen voldoet.

Exitstrategie: essentieel voor veerkracht

Een goed doordachte cloudstrategie bevat altijd een exitplan. Niet alleen om weg te kunnen bij een hyperscaler, maar ook om snel te kunnen schakelen bij storingen, cyberaanvallen of geopolitieke verstoringen. Denk aan:

Gebruik van open standaarden en containertechnologie.

Multi-cloud en hybride architecturen.

Contractuele afspraken over datamigratie en ondersteuning.

Een bidirectionele exitstrategie â€” zowel van als naar hyperscalers â€” is cruciaal om wendbaar te blijven.

De rol van een vertrouwde cloudpartner

Soevereiniteit realiseer je niet alleen. Het vraagt om een partner die de Europese wetgeving begrijpt, ervaring heeft met gereguleerde sectoren en beschikt over een robuust complianceframework. Cegeka biedt:

Een Multi Compliance Framework met meer dan 150 controles (o.a. NIS2, DORA, GDPR).

Ervaring in sectoren met hoge compliance-eisen.

Een hybride cloudmodel dat private en public cloud combineert.

Ondersteuning bij exitplanning, repatriatie en adoptie van multi-cloud.

Door open source, containerisatie en platform engineering te combineren, helpt Cegeka organisaties om controle te behouden zonder innovatie te verliezen.

Conclusie: controle is de nieuwe cloudstrategie

De soevereine cloud is geen hype, maar een noodzakelijke evolutie in een wereld waarin data steeds vaker het speelveld is van geopolitiek, wetgeving en digitale dreigingen. Organisaties die nu investeren in controle, veerkracht en compliance, bouwen aan een toekomstbestendige digitale infrastructuur.

Wil je weten hoe jouw organisatie grip houdt op data, infrastructuur en operaties in de cloud? Download ons e-book via https://www.cegeka.com/nl-nl/solutions/cloud/ebook-soevereine-cloud en ontdek hoe jij de controle neemt over je digitale toekomst.