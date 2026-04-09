Defensie bouwt staatsgeheime cloud met KPN en Thales

Defensie gaat samen met KPN en Thales een cloud bouwen voor staatsgeheime data. De cloud draait in een eigen datacenter en moet Nederland minder afhankelijk maken van buitenlandse aanbieders. Als proef worden twee militaire toepassingen getest.

Staatssecretaris Derk Boswijk van Defensie informeert de Tweede Kamer vandaag per brief over de plannen. De overeenkomst tussen Defensie, KPN en Thales werd eerder ondertekend tijdens de 55e Paris Air Show in juni 2025, onder toeziend oog van toenmalig staatssecretaris Gijs Tuinman. De cloud draait in een eigen datacenter, zodat Nederland zelf de controle houdt over de opgeslagen data.

Twee toepassingen als proef

Defensie wil minder afhankelijk zijn van grote, buitenlandse cloudaanbieders. Het is geen volledig nieuw standpunt. Defensie hanteert een multi-cloudstrategie en kiest per situatie de meest geschikte omgeving. De nieuwe staatsgeheime cloud moet in dat bredere plan passen. Om te testen hoe de cloud in de praktijk werkt, worden er twee militaire toepassingen getest. Wat die toepassingen precies zijn, is onbekend.

Dat de digitale infrastructuur van een krijgsmacht cruciaal is, bleek volgens het ministerie duidelijk tijdens de oorlog in Oekraïne. Daar bleef de digitale infrastructuur operationeel omdat het leger snel overstapte naar de cloud, zelfs na fysieke schade aan gebouwen en systemen. Defensie verwijst expliciet naar dat voorbeeld als motivatie om nu ook te investeren in een veilige, soevereine cloudoplossing.

