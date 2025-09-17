Vertiv OneCore versnelt wereldwijde datacenteruitrol

Vertiv lanceert OneCore, een schaalbare prefab-oplossing die de uitrol van datacenters wereldwijd versnelt.

De vraag naar digitale infrastructuur groeit razendsnel. Organisaties zoeken naar manieren om capaciteit sneller, flexibeler en duurzamer toe te voegen. Met de lancering van Vertiv OneCore biedt Vertiv, wereldwijd marktleider in kritieke digitale infrastructuur, een oplossing die precies dat mogelijk maakt.

OneCore is een wereldwijd beschikbare, schaalbare en prefab infrastructuuroplossing die stroom-, koeling- en IT-technologie samenbrengt in één fabriekssysteem. Door ontwerp, installatie en ingebruikname onder één dak te brengen, verlaagt OneCore de projectcomplexiteit en verkort het de doorlooptijd van maanden naar weken.

De voordelen zijn duidelijk:

Schaalbaar vermogen van 5 tot 50 MW voor high-density en AI-toepassingen.

van 5 tot 50 MW voor high-density en AI-toepassingen. Flexibele rackconfiguraties (96 tot 944 racks) voor uiteenlopende workloads.

(96 tot 944 racks) voor uiteenlopende workloads. Geïntegreerde power en cooling met bewezen technologieën zoals vloeistofkoeling en UPS-systemen.

met bewezen technologieën zoals vloeistofkoeling en UPS-systemen. Robuust en veelzijdig : inzetbaar in temperaturen van -20°C tot 55°C, met brede spanningscompatibiliteit.

: inzetbaar in temperaturen van -20°C tot 55°C, met brede spanningscompatibiliteit. Snelle, consistente resultaten door prefab bouwblokken en minder werk op locatie.

Daarnaast helpt OneCore organisaties hun duurzaamheidsdoelen te halen dankzij energie-efficiënt ontwerp en lagere operationele kosten. En met de wereldwijde serviceorganisatie van Vertiv zijn klanten verzekerd van deskundige ondersteuning en onderhoud gedurende de volledige levenscyclus.

“Met Vertiv OneCore maken we de bouw van datacenters eenvoudiger, sneller en toekomstbestendig,” zegt Viktor Petik, senior vice president bij Vertiv. “Het is dé oplossing voor organisaties die capaciteit willen toevoegen zonder in te leveren op kwaliteit of flexibiliteit.”

