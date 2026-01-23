4 stappen om een toekomstbestendige data-infrastructuur te creëren

Een toekomstbestendige IT-infrastructuur wordt vaak gezien als een universele oplossing die iedere verandering aankan. Zo’n perfecte oplossing bestaat echter niet. Toch is toekomstbestendigheid een belangrijk concept voor IT-leiders, die te maken hebben met continue technologische ontwikkelingen en beveiligingsrisico’s terwijl de dagelijkse bedrijfsactiviteiten onverstoord moeten doorgaan. De uitdaging is om een balans te vinden tussen reactief problemen oplossen en proactief plannen, want een verandering over het hoofd zien kan jouw bedrijf op kosten jagen. Dus hoe bereid je je succesvol voor op de toekomst zonder die one-size-fits-all oplossing?

De basis van een toekomstbestendige IT-infrastructuur

Echte toekomstbestendigheid ontstaat niet door simpelweg de nieuwste technologie te adopteren, maar door je bedrijfsbehoeften tot in de kern te begrijpen. Zonder een solide basis die is gebaseerd op resultaten uit het verleden en de huidige realiteit, zullen inspanningen om je voor te bereiden op de toekomst waarschijnlijk tekortschieten. Het is belangrijk om zowel historische als actuele gegevens te bekijken en te leren van interne en externe voorbeelden van zakelijke successen en mislukkingen. Dit helpt organisaties om weloverwogen, geïnformeerde investeringen te doen in plaats van te reageren op de volgende hype.

Begin met het stellen van fundamentele vragen: ‘Wat willen we bereiken in zes, twaalf of vierentwintig maanden?’ en ‘Wat zijn op dit moment onze grootste uitdagingen?’ Pas wanneer die antwoorden duidelijk zijn, kun je bepalen welke technologieën daarbij aansluiten. Onderstaande strategieën helpen om beter vooruit te kijken en een IT-infrastructuur op te bouwen die echt toekomstbestendig is.

1. Bouw een IT-infrastructuur voor de nabije toekomst

Het is logisch dat je op zoek gaat naar dé perfecte oplossing om jouw bedrijf toekomstbestendig te maken. Het belangrijkste is om oplossingen te kiezen die voldoen aan de huidige behoeften en tegelijkertijd ondersteuning bieden voor de toekomst. In plaats van te investeren in rigide, allesomvattende systemen, moeten organisaties zich focussen op technologieën die aansluiten bij hun roadmap voor de korte en middellange termijn. Door modulaire technologieën te kiezen zoals cloudgebaseerde diensten, kun je een schaalbare infrastructuur bouwen die zich gemakkelijk aan kan passen aan veranderende bedrijfsbehoeften.

Maar als organisaties voorbereid willen zijn op de toekomst, dan moeten ze ook een duidelijk inzicht hebben in zowel de prestaties uit het verleden als de huidige omstandigheden. Dat betekent dat data, trends en patronen nauwkeurig moeten worden geanalyseerd en dat die informatie toegankelijk moet worden gemaakt. Door data te visualiseren via processtromen en diagrammen wordt de complexiteit duidelijk, komen knelpunten sneller aan het licht en kunnen stakeholders beter geïnformeerde beslissingen nemen.

2. Houd rekening met het volledige kostenplaatje van IT-verandering

Wanneer je nieuwe technologie beoordeelt, is het belangrijk om niet alleen naar de aanschafprijs te kijken, maar naar alle kosten die met de verandering gepaard gaan. Denk hierbij aan:

Software- en licentiekosten

Training en onboarding van medewerkers

Productiviteitsverlies tijdens de migratie

Integratie met bestaande systemen

Doorlopend onderhoud en support

Houd er ook rekening mee dat de implementatie vaak langer duurt en complexer is dan de tijdlijn die de leverancier voorstelt. Gebruik daarom bij het evalueren van nieuwe mogelijkheden een total cost of change-model, waarin je zowel alle benodigde resources als de tijdsinvestering meeneemt. Dat geeft een realistischer beeld van de impact en helpt te bepalen of een technologie daadwerkelijk bijdraagt aan een toekomstbestendige organisatie.

Is de ROI van een nieuwe oplossing niet binnen een jaar zichtbaar? Dan is het vaak verstandiger om nog even te wachten in plaats van meteen over te stappen op een oplossing. Met een swimlane diagram kan helpen om de volledige migratie stap-voor-stap inzichtelijk te maken, waardoor je een nauwkeurige inschatting krijgt van de totale kosten en benodigde tijd.

3. Vind de balans tussen korte- en langetermijnprojecten

Om succesvol te zijn moeten teams een evenwichtig portfolio hebben met zowel hoogwaardige, snel te realiseren projecten als fundamentele langetermijnprojecten. Ontbreekt een langetermijnvisie of worden vooral projecten uitgevoerd die weinig bedrijfswaarde opleveren? Dan is de balans zoek en kijk je alleen naar de korte termijn. Teams moeten werken aan zowel snel realiseerbare projecten – zoals het implementeren van een nieuwe samenwerkingstool voor één afdeling, waardoor deze sneller kan werken – als belangrijke langetermijnprojecten, zoals het migreren van een legacy-systeem naar de cloud.

4. Beoordeel het risicoprofiel van jouw bedrijf

Nieuwe technologieën zullen hun intrede blijven doen. Zo hadden maar weinig bedrijven vóór de komst van ChatGPT generatieve AI-mogelijkheden op hun roadmap staan. Als gevolg daarvan worden IT-leiders herhaaldelijk geconfronteerd met een strategische keuze: vroeg overstappen of wachten tot oplossingen volwassen zijn.

Stel dat je moet kiezen tussen twee softwareleveranciers. De eerste biedt een krachtige, vernieuwende oplossing met een aantrekkelijke early adopter-korting. De tweede is al langer op de markt, beschikt over minder baanbrekende functies, maar biedt een groter ecosysteem aan integraties en bewezen stabiliteit. Als later blijkt dat de eerste oplossing nog geen community-ondersteuning heeft, kan het een verstandiger en veiliger besluit zijn om te wachten totdat de technologie volwassener is.

Beoordeel ook de risicotolerantie van je bedrijf voordat je de nieuwste trend omarmt. Zo kom je erachter of jouw bedrijf goed om kan gaan met onzekerheid of dat het nu behoefte heeft aan veiligheid en stabiliteit. Een virtuele risicoanalyse – waarin je mogelijke veiligheidsrisico’s en downtime-scenario’s inzichtelijk maakt – helpt om een helder beeld te vormen van het risicoprofiel van je organisatie.

Samenwerking is essentieel om grootschalige IT-veranderingen te realiseren

Een toekomstbestendige infrastructuur draait niet om één universele, perfecte oplossing, maar om slimme keuzes op basis van data en bedrijfsdoelen. Verschillende tools voor visuele samenwerking en analysetools kunnen documentatie, risicoanalyses en procesflows inzichtelijk te maken. Zo komen teams sneller tot gedeelde inzichten en nemen ze goed onderbouwde beslissingen voor hun IT-strategie – en voor hun toekomst.

