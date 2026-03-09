MariaDB neemt GridGain over voor agentic AI-data

MariaDB neemt GridGain Systems over, de bedenker van open source Apache Ignite. De combinatie van MariaDB’s relationele database met GridGains in-memory technologie moet sub-milliseconde dataprestaties bieden voor agentic AI-toepassingen.

GridGain Systems is de bedenker van open source Apache Ignite en richt zich op in-memory computing. Apache Ignite wordt gebruikt voor real-time applicaties. Het wordt bijvoorbeeld bovenop databases geplaatst om de lees- en schrijfprestaties te versnellen. Met de technologie kan MariaDB de agentic AI-mogelijkheden uiteindelijk verder uitbreiden.

Oracle en hyperscalers als doelwit

MariaDB schetst dat Agentic AI-systemen andere eisen stelt aan data-infrastructuur. Ze vereisen realtime toegang tot grote datasets, zonder vertraging. Traditionele schijfgebaseerde architecturen schieten daarin tekort. “De opkomst van agentic workloads heeft ongekende eisen gesteld aan de infrastructuur van bedrijven, waardoor de behoeften explosief zijn gestegen en een schaalbaarheid en latentie van minder dan een milliseconde vereist zijn waar traditionele systemen simpelweg niet op gebouwd waren”, zegt MariaDB-CEO Rohit de Souza. De combinatie met GridGains in-memory data grid moet een open alternatief bieden voor Oracle en de versnipperde aanpak van hyperscalers.

In oktober 2025 lanceerde MariaDB Enterprise Platform 2026, met ingebouwde RAG-pipelines en AI-agents voor het ontwikkelen van agentic applicaties.

Na de overname bedient MariaDB een brede klantbasis in de financiële sector, waaronder American Express, Barclays en Deutsche Bank. Ook technologiebedrijven als HPE en Red Hat, telecomproviders als Nokia en Verizon en logistieke spelers als UPS en American Airlines zijn klant.

Het gecombineerde platform moet transactionele, analytics en AI-workloads in één systeem afhandelen. “Bedrijven kunnen zich de vertraging die ontstaat door data-architecturen met afzonderlijke systemen tegenwoordig niet veroorloven.,” stelt Lalit Ahuja, CTO van GridGain. De transactie is nog onder voorbehoud van gebruikelijke afsluitvoorwaarden.