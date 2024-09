Wat is de beste aanpak voor datacenters om de EED succesvol te integreren?

Vanaf september 2024 dienen datacenters hun energie-efficiëntie te meten en te rapporteren volgens de nieuwe Europese richtlijn Energie-efficiëntie (EED).

Datacenters zijn de ruggengraat geworden van onze steeds meer verbonden wereld, in een tijdperk waarin digitale transformatie sneller gaat dan ooit. Deze digitale revolutie heeft echter ook een keerzijde: er is een negatieve invloed op het milieu. De Europese richtlijn Energie-efficiëntie zal hier verandering in brengen, wat een grote impact zal hebben op datacenters.

De datacenters zijn verantwoordelijk voor bijna 2,7% van het totale elektriciteitsverbruik in Europa. Dit percentage kan tegen 2030 stijgen tot 3,21%. De Europese Unie heeft, gezien de toenemende milieueffecten, besloten in te grijpen met de invoering van de Energy Efficiency Directive (EED) Deze nieuwe EU-richtlijn Energie-efficiëntie uit 2022 heeft een uitgebreid wetgevingskader dat zich richt op het verminderen van energieverbruik en het verbeteren van de efficiëntie in verschillende sectoren.

EED-geoptimaliseerd dashboard

Datacenters zijn van groot belang voor de richtlijn, wat aanzienlijke consequenties heeft voor CIO’s, datacentereigenaren, operators en IT-professionals wereldwijd. Dankzij het speciaal ontwikkelde dashboard, dat is geïntegreerd in de DCIM-softwaresuite, kunnen zij in staat zijn om inzicht te behouden in de essentiële rapportagegegevens. Hierdoor kunnen zij nauwkeurig en efficiënt rapporteren, conform de vereisten van de nieuwe energie-efficiëntierichtlijn.

Het dashboard maakt het mogelijk IT-apparatuur te monitoren en te optimaliseren, met rapportages over belangrijke statistieken zoals PUE, energieverbruik per subsysteem en koolstofemissies. Wanneer datacenteroperators baselines vastleggen en rapportagedata analyseren, kunnen zij snel inefficiënties identificeren, onnodig energieverbruik terugdringen en de energie-efficiëntie in hun datacenters verder verbeteren.

Kernvereisten van de EED

Het is tijd voor voorbereiding en actie, aangezien de eerste rapportagetermijn op 15 september 2024 nadert. Voor datacenters stelt de EED een aantal belangrijke vereisten vast.

Verplichte rapportage : Datacenteroperators met een totaal geïnstalleerd vermogen van ten minste 500 kilowatt (kW) moeten vanaf september hun energieprestatiegegevens openbaar rapporteren. Dit rapport bevat informatie over energieverbruik, Power Usage Effectiveness (PUE), temperatuurnormen, restwarmtebenutting, waterverbruik en het gebruik van hernieuwbare energie.

: Datacenteroperators met een totaal geïnstalleerd vermogen van ten minste 500 kilowatt (kW) moeten vanaf september hun energieprestatiegegevens openbaar rapporteren. Dit rapport bevat informatie over energieverbruik, Power Usage Effectiveness (PUE), temperatuurnormen, restwarmtebenutting, waterverbruik en het gebruik van hernieuwbare energie. Benutting van restwarmte : De faciliteiten die een totaal geïnstalleerd vermogen van meer dan 1 MW hebben, moeten hun restwarmte gebruiken voor verwarmingsdoeleinden of andere toepassingen voor energieterugwinning, op voorwaarde dat dit technisch en economisch haalbaar is. Deze bepaling zorgt voor een circulaire economie en vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

: De faciliteiten die een totaal geïnstalleerd vermogen van meer dan 1 MW hebben, moeten hun restwarmte gebruiken voor verwarmingsdoeleinden of andere toepassingen voor energieterugwinning, op voorwaarde dat dit technisch en economisch haalbaar is. Deze bepaling zorgt voor een circulaire economie en vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Integratie van hernieuwbare energie : De richtlijn stimuleert datacenters om hernieuwbare energiebronnen voor hun elektriciteitsverbruik te prioriteren. Dit heeft als doel hun ecologische impact te verminderen en bij te dragen aan een duurzamere energiemix.

: De richtlijn stimuleert datacenters om hernieuwbare energiebronnen voor hun elektriciteitsverbruik te prioriteren. Dit heeft als doel hun ecologische impact te verminderen en bij te dragen aan een duurzamere energiemix. Optimalisatie van energieverbruik: Het is de plicht van operators om energie-efficiëntiemaatregelen te implementeren om hun totale energieverbruik te verlagen. Dit houdt het volgende in: het verbeteren van koelsystemen, het inzetten van energiezuinige IT-apparatuur en het toepassen van virtualisatie- en serverconsolidatietechnieken.

Verandering richting duurzaamheid

De EU-richtlijn Energie-efficiëntie is onderdeel van een bredere wereldwijde beweging die streeft naar een gemeenschappelijk doel: het stimuleren van datacenters om hun energie-efficiëntie te vergroten door relevante gegevens te meten, te verzamelen en te publiceren. Deze informatie geeft operators de mogelijkheid hun prestaties te evalueren, verbeterpunten te identificeren en de voortgang richting duurzaamheidsdoelen te monitoren.

Het ambitieuze ‘Fit for 55’-pakket van de Europese Unie, dat zich richt op het verminderen van de EU-uitstoot met 55% tegen 2030, toont de urgentie van deze maatregelen. Nadat de Europese Commissie de richtlijn op 14 maart 2024 heeft goedgekeurd, liggen de verantwoordelijkheden nu bij organisaties om zich voor te bereiden op het meten, verzamelen en rapporteren van de vereiste gegevens.

Terwijl datacenters zich aanpassen aan een duurzamere toekomst, kan jij je ook richten op jouw volgende stap.