Er zijn vele vormen van cyberbedreigingen die mensen niet direct inzien, maar waar bedrijven dagelijks op moeten letten. Het bijhouden van de digitalisering en de innovaties, is echter geen makkelijke taak. Soms lijkt er namelijk elke dag wel een belangrijke, nieuwe update te zijn.

Veel mensen zijn ondertussen bekend met WhatsApp-fraude en oplichting via internetbankieren. Nu is de fraude met Tikkie de laatste maanden in een opmars. Tikkie is een betaalapp in Nederland waarmee heel eenvoudig een betaalverzoek kan worden verstuurd via WhatsApp of met een QR-Code. En vanaf 1 december is Tikkie Business gelanceerd – een versie van de app speciaal voor bedrijven en ondernemers. Zelfs als het bedrijf en de klant niet bij dezelfde bank zijn aangesloten kunnen grote transacties op deze manier razendsnel worden verwerkt.

Maar hoe kan zo’n eenvoudig betalingsmechanisme gevaarlijk zijn voor het bedrijf? Simpel, omdat het betalingsverzoek via een link of QR-code wordt verstuurd, is het voor een oplichter makkelijk om de identiteit van een bedrijf te imiteren. Met de hogere limiet van 50.000 euro, in plaats van de gebruikelijke 750 euro voor particulieren, vormt dit een groter risico voor bedrijven, partners en klanten. Het is simpelweg een nieuwe manier voor cybercriminelen om mensen te beroven en bedrijven aanzienlijke reputatieschade te geven.

Bescherming tegen Tikkie-fraude

Bedrijfsfraude is het misleiden van mensen – oplichters liegen over zichzelf of hun handelingen en diensten – om winst of verlies te veroorzaken. Dit betekent dat een gebrek aan zorgvuldigheid en risicobeheer bedrijven erg kwetsbaar kan maken voor fraude en cybercriminaliteit. Alle bedrijven moeten op de hoogte zijn van de nieuwste bedreigingen, leren hoe ze oplichters kunnen herkennen en weten hoe ze incidenten correct kunnen melden.

Het is essentieel om te realiseren dat bedreigingen overal vandaan kunnen komen. Denk dan aan leveranciers, klanten, derde partijen of personeelsleden. Volgens “Occupational Fraud 2022: A report to the nations”, ontwikkeld door de Association of Certified Examiners, verliezen organisaties jaarlijks naar schatting 5 procent van hun omzet aan fraude. Dat is wereldwijd meer dan 4,4 biljoen euro aan fraude.

Dit wetende, zijn hier vijf tips voor het beschermen van het bedrijf:

Ben je bewust van mogelijke oplichting

Consumenten en bedrijven moeten zich beseffen hoe makkelijk het is om slachtoffer te worden van betalingsfraude. Extra bescherming is essentieel. AI-software, die afwijkingen kan detecteren en het bedrijf kan beschermen tegen ongevraagde gasten, biedt die extra bescherming. Daarnaast is het verstandig om klanten de mogelijkheid te bieden om hun Tikkies eenvoudig te laten valideren voordat ze het geld overmaken. Zo kan iedereen met vertrouwen het systeem gebruiken.

Maak van voorbereiding een prioriteit

Voorkomen is beter dan genezen wanneer het aankomt op fraude. Stel dus een actieplan op om verliezen bij een cyberaanval of fraude te beperken (of zelfs voorkomen). Bescherm ook alle technologie van het bedrijf met een investering in cyberbeveiliging en laat een veilige back-up maken van alle belangrijke gegevens.

Ken je bedrijf als de beste

Dit klinkt natuurlijk vanzelfsprekend, maar er komt veel kijken bij het kennen van een bedrijf. Een duidelijk inzicht in de innerlijke werking van het bedrijf zorgt ervoor dat afwijkingen en problemen ook snelle opgemerkt worden. Het is in het bijzonder belangrijk om te weten wie de legitimiteit van betalingen controleert en wie de betalingen uitvoert. Wanneer Tikkies worden gebruikt, zorg er dan voor dat de verzoeken worden gevalideerd. En vergeet niet bankafschriften te controleren op foutieve transacties.

Onderzoek alles

Zorg ervoor dat het personeel het systeem goed kent en test het risicobeperkende systeem nauwkeurig. Probeer ook altijd sceptisch te zijn als het gaat om documenten, kansen, transacties en deals. Als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat waarschijnlijk ook zo.

Doe altijd aangifte en vraag om hulp

Wanneer een bedrijf in Nederland slachtoffer is van fraude, dan zijn er diverse plaatsen waar aangifte kan worden gedaan. Op de overheidswebsite, gewijd aan veiligheid en misdaadpreventie, staat een uitgebreide lijst met meldpunten en informatielijnen die verbonden zijn met de nationale politie. Hier kunnen alle vormen van fraude en bedrog worden gemeld. Neem daarnaast ook meteen contact op met de verzekeringsmaatschappij of een juridisch adviseur, en waarschuw andere ondernemers in de branche voor het gevaar.

Als het gaat om bedrijfsfraude is het dus essentieel om altijd op de hoogte te zijn van het nieuws over dit onderwerp. Elke nieuwtje volgen is uiteraard verschrikkelijk lastig, en daarom is preventie de grootste bondgenoot in de strijd tegen oplichters. Wees bewust, blijft alert en houd het gesprek met personeel en leveranciers open.

Dit is een ingezonden bijdrage van BlackBerry. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.