Naast onder andere de Verenigde Staden, België en Italië gaat óók Nederland nu TikTok op overheidstelefoons en apparaten (op korte termijn) verbieden. Voor ambtenaren die voor de Europese Unie (EU) werken is de app (op werktelefoons) al verboden. Naast overheden maken bedrijven zich ook zorgen over de veiligheid en privacygevoeligheid van TikTok. Maar zelfs al stel je als bedrijf of overheidsinstelling zo’n verbod in – hoe controleer (en handhaaf) je daar überhaupt op?

Gebruikers zien online steeds vaker waarschuwingen over het feit dat TikTok gebruikersinformatie deelt met de Chinese overheid. Denk dan aan locatiegegevens, zoekgeschiedenis en biometrische kenmerken. Ook bedrijven zijn niet veilig. Zakelijke én persoonlijke gegevens van klanten, medewerkers en leveranciers lopen gevaar als gebruikers hun apps niet goed beheren.

Potentiële TikTok-verboden zijn niet beperkt tot overheden. Bedrijven overwegen namelijk ook steeds vaker om de app op bedrijfsapparaten te verbieden. Risicobeheer en de impact van nieuwe producten en technologieën zijn van groot belang. Alleen door dat onder de knie te hebben, kunnen bedrijven zich goed voorbereiden op de introductie van nieuwe producten en diensten. Het is essentieel dat bedrijven dit goed beoordelen en beheersen. Dat omvat ook het gebruik van apps en social media die op het eerste oog onschuldig lijken.

TikTok-verbod beheren op bedrijfs- en overheidsapparatuur

Maar hoe kunnen bedrijven deze TikTok-troubles op zakelijke apparatuur benaderen én ook gelijk oplossen? Het begint met controleren welke apps op het toestel staan. Dat kan met Unified Endpoint Management (UEM), een software tool die meerdere apparaten kan monitoren en beheren vanuit één omgeving. De software tool weert ook bepaalde apps af en stuurt andere juist naar het apparaat toe. De software beperkt downloads en keurt alleen een vooraf goedgekeurde lijst toe. Zo krijgen de gebruikers wat zij nodig hebben en blijft de organisatie beschermd. Bedrijven kunnen met deze software ook de apps controleren en acties uitvoeren, zoals het verwijderen of blokkeren van een app. Tot slot is er ook software die in staat is om controlelijsten op te stellen en apps een risicoscore te geven. Aan de hand hiervan kan toegang tot apps, zoals TikTok, worden geblokkeerd.

Aanvullende voordelen van Unified Endpoint Management

Mobiele bedreigingen vormen een groot risico voor elke IT-omgeving. Maar gebruikmaken van een UEM-platform brengt het aantal van deze bedreigingen aanzienlijk omlaag. Via monitoring blijven beveiligingsteams ten alle tijden op de hoogte van onder andere gegevensgebruik en kwetsbaarheden. Daarnaast biedt het platform ook meer controle over zowel privé als zakelijke apparaten. Dus, of het nu gaat om TikTok of een andere app die een dreiging vormt, bedrijven beschikken over het vertrouwen en de tools die nodig zijn om de mobiele risico’s van de toekomst te beperken.

Dit is een ingezonden bijdrage van BlackBerry. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.