Dankzij clouddiensten kunnen bedrijven hun activiteiten opschalen, inspelen op veranderende marktomstandigheden en de flexibiliteit en productiviteit van hun producten en diensten verbeteren. Nu steeds meer bedrijven hun activiteiten naar de cloud verplaatsen, is goede beveiliging van cloudomgevingen belangrijker dan ooit. Cloudbeveiliging is dan ook een topprioriteit voor veel Chief Information Security Officers (CISO’s), die maatregelen nemen om de gegevens en middelen van hun organisatie te beschermen tegen potentiële dreigingen.

Er zijn veel uitdagingen die bedrijven moeten aangaan om ervoor te zorgen dat hun cloudomgeving veilig blijft. Hieronder staan de belangrijkste uitdagingen op het gebied van cloudbeveiliging en worden praktische oplossingen geboden om deze risico’s te beperken.

1. Verdedigen tegen datalekken en cyberaanvallen

Verdediging tegen datalekken en cyberaanvallen is een grote uitdaging. Cybercriminelen richten zich vaak op cloudgebaseerde systemen vanwege de enorme hoeveelheden gegevens die daar zijn opgeslagen. Om dit risico te beperken, moeten toegangscontroles worden uitgevoerd, gevoelige gegevens worden versleuteld, netwerken worden gesegmenteerd en voortdurend op dreigingen worden gecontroleerd.

2. Het risico van insider-dreigingen aanpakken

Insider-dreigingen vormen een aanzienlijk risico voor cloudomgevingen. Kwaadwillenden of werknemers die onbedoeld inbreuken veroorzaken, kunnen basismaatregelen van de beveiliging omzeilen zodra zij toegang hebben tot de cloudinfrastructuur. Om het risico van insider-dreigingen te beperken, moeten strenge toegangscontroles worden ingevoerd, cloud-omgevingen worden gemonitord en werknemers regelmatig beveiligingstrainingen krijgen.

3. Voldoen aan de vereisten voor naleving en regelgeving

Voldoen aan compliance- en regelgeving kan een uitdaging zijn, aangezien regelgeving voortdurend verandert en de eisen per branche en geografisch gebied verschillen. Regelmatige compliance-audits en -beoordelingen zorgen ervoor dat de cloudinfrastructuur voldoet aan de relevante wet- en regelgeving.

4. De risico’s van integratie en interoperabiliteit beperken

Het beperken van de risico’s van integratie en interoperabiliteit is essentieel. Verschillende systemen en technologieën die niet naadloos met elkaar communiceren, kunnen leiden tot kwetsbaarheden en hiaten, waardoor bedrijven een gemakkelijk doelwit zijn voor cyberaanvallen. Om dit risico te beperken, moeten de beveiligingsprotocollen voor verschillende systemen en toepassingen worden begrepen en beheerd.

5. Een licht op Shadow IT werpen

Shadow IT verwijst naar het gebruik van clouddiensten zonder expliciete organisatorische toestemming door medewerkers. Shadow IT verhoogt de risico’s van de cloud omdat het onbeheerde en onbewaakte toegangspunten tot de cloudomgeving creëert.Voor de aanpak van Shadow IT moeten bedrijven duidelijke, bedrijfsbrede beleidslijnen en procedures implementeren die het gebruik van clouddiensten en -toepassingen door werknemers regelen.

6. Je tegen DDoS-aanvallen wapenen

DDoS-aanvallen (Distributed Denial-of-Service) zijn een andere, veelvoorkomende dreiging voor cloudinfrastructuur. Wanneer een organisatie het slachtoffer wordt van een actieve DDoS-aanval, wordt hun clouddienst doelbewust overspoeld met willekeurig verkeer en verzoeken om systeemcrashes te veroorzaken. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat ze netwerkbeveiligingsprotocollen hebben geïmplementeerd, zoals firewalls, inbraakdetectie- en preventiesystemen en contentfiltering. Daarnaast moeten bedrijven samenwerken met hun clouddienstverlener om anti-DDoS-strategieën te implementeren, zoals traffic filtering en load balancing.

7. Cryptominers stoppen

Cryptomining gebruikt cloud computing-bronnen om transacties te valideren om cryptocurrency zoals Monero en Bitcoin te genereren. Eén van de grootste risico’s van cryptomining is de potentiële impact ervan op de prestaties en de beschikbaarheid van de cloud. Aangezien cryptomining veel middelen gebruikt, leidt dat tot een vertraging van cloudgebaseerde toepassingen en diensten. Om de risico’s te beperken, richten beveiligingsteams zich vaak op het implementeren van monitoring tools, toegangscontroles, netwerksegmentatie en het gebruik van inbraakdetectie- en preventiesystemen.

Conclusie

Moderne problemen vereisen moderne beveiligingsoplossingen. Nu de cloud cruciaal is geworden voor bedrijven in verschillende sectoren, is het een aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen. Omdat cybercriminelen erop rekenen dat cloudnetwerken groot en complex zijn en grondig beheer en regelmatig onderhoud vereisen, is het voor CISO’s van groot belang het juiste cloudbeveiligingsplatform te kiezen ter ondersteuning van hun beveiligingsstrategie.

Een cloudstrategie moet adaptief en flexibel zijn en risico’s op alle vlakken – waaronder identiteit, e-mail, endpoint en netwerk – beperken. Om aanvallen in de cloud voor te zijn, is een goed overzicht nodig van alle kwetsbare oppervlakken die met de cloud samenhangen en moeten de risico’s over de hele linie worden geëvalueerd.

Dit is een ingezonden bijdrage van SentinelOne. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.