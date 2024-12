European Sovereign Cloud: hoe gaat AWS de strijd aan met de concurrentie?

Alsof een investering van 7,8 miljard euro nog niet voldoende aangeeft dat het AWS menens is met de European Sovereign Cloud, hamert het bedrijf ook tijdens re:Invent 2024 op het belang van Europa en de soevereine cloudpropositie in onze regio. Het deed ook een belangrijke aankondiging die de uitrol ervan, zodra deze formeel live gaat, sterk moet aanjagen. We spraken tijdens het event met Max Peterson van AWS, die als VP Sovereign Cloud dit initiatief in goede banen moet leiden.

In een eerder artikel dat we schreven op basis van een gesprek met de general manager van AWS in de Benelux, Danielle Gorlick, stonden we uitgebreid stil bij de ambities van het bedrijf in de Benelux en in Europa. We zullen de inzichten uit dat artikel hier niet allemaal herhalen. Lees dat artikel echter ook vooral even na als achtergrond voor het artikel dat we vandaag publiceren. Europa speelt in ieder geval in woord een belangrijke rol in de strategie van AWS, ook al is het bedrijf als laatste hyperscaler echt actief aan de slag gegaan met het opzetten van een soevereine cloud.

Niet de eerste, wel een erg serieuze speler

Over het hoe en waarom van de relatief late instap hebben we het in het hierboven gelinkte artikel ook. Enkele jaren geleden stelden we verder enkele vragen hierover aan Steve Schmidt, de Chief Security Officer van heel Amazon. Dat artikel kun je via deze link vinden. Inmiddels is het echter duidelijk dat AWS dan weliswaar niet de eerste was, maar dat deze hyperscaler soevereine clouds wel enorm serieus neemt. Een investering van 7,8 miljard euro die het doet in de eigen European Sovereign Cloud geeft in ieder geval een stevig signaal af.

Let wel, AWS spreidt de investering uit over een aantal jaren, tot aan 2040. Voor hyperscalerbegrippen is dat geen exorbitant hoog bedrag, als je weleens hoort hoeveel geld er in de ontwikkeling van het ‘normale’ aanbod van een hyperscaler gaat. Het is echter ook zeker geen fooitje.

Daarnaast had AWS er ook voor kunnen kiezen om de investering niet te doen en gewoon door te gaan op het standpunt dat Schmidt in 2022 innam. Dat was dat de AWS-cloud sovereign-by-design is, onder andere dankzij hoe het bedrijf de Nitro-hypervisor heeft ontwikkeld. Dan is er eigenlijk geen reden om daar een heel vehikel omheen te bouwen. Daar waren we het toen al niet mee eens en daar lijkt AWS dus nu wel definitief van teruggekomen, ook al herhaalt Peterson in gesprek met ons dit standpunt nog wel. Als bedrijf heb je echter ook te maken met wet- en regelgeving vanuit Europa waar je aan moet voldoen. Dat is lastig, zo niet onmogelijk om te bereiken zonder dat er een separate business unit voor uit de grond gestampt wordt.

AWS European Sovereign Cloud ligt op schema

Met bovenstaande als context gaan we het gesprek met Peterson in. Die werkt al sinds 2012 bij AWS, lange tijd in de service provider business van het bedrijf. Na de Digital Sovereignty Pledge die AWS vlak voor re:Invent 2022 rondstuurde, zocht het bedrijf echter iemand die de kar rondom (data-)soevereiniteit moest trekken. Dat werd dus Peterson. “Klanten vroegen ons er ook geregeld naar”, volgens hem, dus het was een logische stap voor AWS om te zetten. “We wilden klanten de handvatten (controls, red.) bieden om ze te helpen met soevereiniteit”, vervolgt hij. De basis hiervan is overigens nog wel gewoon grotendeels de Nitro-basis die AWS altijd al had, maar dan binnen een apart aanbod, herhaalt hij nogmaals. “Nu ging het echter vooral om de vraag hoe sovereign-by-design gebruikt kon worden door klanten”, volgens hem.

Max Peterson, VP Sovereign Cloud, AWS

De echte start van de AWS European Sovereign Cloud naar buiten toe vond plaats in oktober 2023. Toen werd deze daadwerkelijk aangekondigd. Hij komt algemeen beschikbaar aan het eind van 2025 (in december), een doelstelling die AWS zoals het er nu naar uitziet ook gaat halen, horen we van Peterson. Een soevereine cloud zet je niet van de ene op de andere dag neer. Daar moeten gesprekken over gevoerd worden met meerdere partijen (regulators) in Europa. Dat is al een hele klus op zich, want Peterson is zich terdege bewust van het feit dat Europa (meer specifiek de EU) weliswaar een enkel blok is, maar dat dit blok bestaat uit een grote verscheidenheid aan landen.

Hoe pakt AWS de European Sovereign Cloud aan?

AWS gaat zeker niet over een nacht ijs. Het wil dit project grondig aanpakken. “Voor economische groei en innovatie is toegang tot cloudtechnologie superbelangrijk”, schetst Peterson de noodzaak voor deze grondige aanpak. Het gaat dan onder andere over het bepalen van de hoeveelheid controle die klanten wensen, eisen en nodig hebben in de verschillende delen. “We willen klanten een spectrum aan keuzes geven en ze zoveel controle geven als ze nodig hebben”, aldus hem.

Om dit te bereiken, houdt AWS vanzelfsprekend de wet- en regelgeving van de EU in de gaten. Denk hierbij aan zaken zoals DORA en NIS2. Daarnaast hebben landen vaak ook nog additionele eisen. In Nederland is er bijvoorbeeld BIO, dat staat voor Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Dat is een basis waaraan organisaties moeten voldoen, die niet per se hetzelfde hoeft te zijn als richtlijnen die vanuit de EU komen, al zal er uiteraard ook wel de nodige overlap zijn. AWS wil deze zaken per land ook integreren in het soevereine aanbod. “Dit zijn extensies die we per land bouwen en toevoegen aan de zones daar. Klanten kunnen dit dan vervolgens zelf implementeren, of dit overlaten aan AWS-partners”, voegt Peterson toe.

Als het gaat om partners voor de European Sovereign Cloud heeft AWS uiteraard de wereldwijd opererende partners zoals Deloitte en Accenture, maar werkt het ook met lokale partners en met partijen zoals T-Systems. Die partners hebben in principe al alle infrastructuur en dergelijke liggen om het uit te rollen bij klanten, dus voor hen is het een interessante extra ingang bij hun klanten.

AWS Digital Sovereignty Competency: een stempel voor partners

AWS heeft met al haar partners vanzelfsprekend allerlei afspraken gemaakt over hoe deze het aanbod van het bedrijf aan klanten kunnen en mogen aanbieden. Voor de European Sovereign Cloud wil het echter nog een stapje verdergaan. Daarvoor kondigt AWS vandaag tijdens re:Invent een nieuwe AWS-specialisatie aan: AWS Digital Sovereignty Competency.

AWS Digital Sovereignty Competency heeft als doel om klanten te koppelen aan vertrouwde partners die hen het beste kunnen helpen met hun wensen en eisen rondom compliance en andere zaken. Peterson ziet dat partners een cruciale rol spelen in het succes van de European Sovereign Cloud en wil zo weinig mogelijk aan toeval overlaten. We maken uit zijn woorden op dat hij verwacht dat er best veel verschillen zullen zitten tussen klanten in wat ze nodig hebben. Simpelweg de meest strikte interpretatie kiezen en die breed uitrollen geeft volgens hem niet het juiste signaal af richting klanten. Dit moet echt vrijwel per klant ingericht kunnen worden.

Hieronder zie je voor de volledigheid een plaatje met de logo’s van alle launchpartners voor AWS Digital Sovereignty Competency:

Partners die een stempel van goedkeuring krijgen binnen deze nieuwe specialisatie moeten hiervoor gaan zorgen. Peterson benadrukt op dit punt overigens dat de European Sovereign Cloud in principe alles moet gaan bieden aan klanten dat nu ook vanuit AWS geboden wordt. Met andere woorden, het is niet de bedoeling dat er compromissen gesloten worden. Ook de European Sovereign Cloud zal meer dan 90 diensten aanbieden aan klanten. Dit is inclusief diensten zoals SageMaker, Amazon Bedrock en Amazon Q. Het verschil met het generieke cloudaanbod van AWS zit vooral in zaken zoals IAM en facturatie, om twee dingen te noemen. AWS bouwt een IAM-omgeving die losstaat van de variant die het wereldwijd gebruikt. Hetzelfde geldt voor de facturatie.

Uitbreiding van de rol van AWS Outposts

Als het gaat om datasoevereiniteit en controle over data, gaat het niet alleen om de grote regio’s, availability zones en local zones. Peterson heeft het ook over dedicated local zones, oftewel local zones voor specifieke organisaties. Verder ziet Peterson ook een interessante nieuwe rol voor AWS Outposts. Deze edge-instances van de AWS public cloud worden met name in sectoren waar datasoevereiniteit en wet- en regelgeving zwaar wegen een stuk belangrijker.

Onder andere om AWS Outposts klaar te stomen voor inzet als onderdeel van de European Sovereign Cloud heeft AWS in de afgelopen dagen/weken enkele aankondigingen gedaan die hier genoemd moeten worden. Dit zijn Static Stability en Satellite Resiliency.

Static Stability en Satellite Resiliency voor AWS Outposts

De namen van de nieuwe mogelijkheden van Outposts geven al een beetje aan wat de bedoeling is ervan. Static Stability houdt in dat AWS Outposts ook blijft functioneren als de connectie met de cloud (tijdelijk) wegvalt. Normaal gesproken is er vrijwel altijd een verbinding met een AWS-regio. Workloads die op EC2 op Outposts draaien en ook een EC2 instance op de achtergrond hebben draaien (in de cloudregio of local zone) blijven zo gewoon werken. Let wel, het werkt niet als er op de achtergrond gebruik wordt gemaakt van Amazon EBS-volumes.

Satellite Resiliency maakt het daarnaast mogelijk om ook verbinding te hebben met de cloud in omgevingen waar dat niet vanzelfsprekend is of waar deze wegvalt. Dit is mogelijk door een verbinding die gelegd wordt met satellieten die in een lage baan om de aarde zweven.

Een laatste recente ontwikkeling rondom AWS Outposts die te maken heeft met het bieden van soevereiniteit aan klanten heeft te maken met de storage die klanten eraan koppelen. Daar kunnen ook bepaalde wensen en eisen aan kleven. De storage die AWS zelf biedt is dan niet altijd een optie. Vandaar dat het Outposts nu ook geschikt maakt voor gebruik met opslag van derde partijen. Het gaat dan om block storage van NetApp en Pure Storage.

Waarom zouden klanten voor de AWS European Sovereign Cloud kiezen?

Het mag duidelijk zijn dat het AWS menens is als het gaat om de European Sovereign Cloud. Ook al leken ze er voorheen niet echt in te geloven, als klanten erom vragen en er vanuit wet- en regelgeving steeds meer druk komt, zal het ook gewoon simpelweg met een propositie moeten komen. Anders gaat het AWS op de langere termijn serieuze inkomsten kosten. En dat is natuurlijk nooit de bedoeling.

AWS is echter niet de enige hyperscaler die met een soevereine cloud op de proppen komt. Microsoft Azure, Google Cloud en Oracle hebben ook de nodige dingen aangekondigd. De hamvraag die we aan Peterson stellen is dan ook waarom hij ervan overtuigd is dat klanten voor AWS gaan kiezen. “Wij bieden meer diensten, een enorm partner ecosysteem en de tools die klanten toch al willen gebruiken in hun eigen regio”, geeft hij als antwoord.

AWS vs Microsoft, Google Cloud, Oracle en VMware

Als we dat antwoord ontleden, dan zien we zeker ten opzichte van Microsoft en Google Cloud dat AWS veel verder lijkt te gaan in het aanbod. Bij die andere twee blijft het toch vooral wat halfslachtige pogingen. Denk aan Microsoft Cloud for Sovereignty (dat we eerder al eens een wassen neus hebben genoemd) vanuit Azure-perspectief. Of aan samenwerkingen met partijen zoals T-Systems (Google Cloud) en Atos (Microsoft) in de afzonderlijke lidstaten. Daarbij is het niet altijd duidelijk welke diensten er nu wel en niet aangeboden worden.

Bij Oracle zien we dan juist wel weer dat het vol voor een soeverein cloudaanbod is gegaan. Dat is qua compleetheid vergelijkbaar met de AWS European Sovereign Cloud. Oracle claimt ook dat het alle diensten aanbiedt in ieder geval. In deze vergelijking is het vooral het ecosysteem van AWS dat een stuk uitgebreider is. Het is sowieso vele malen groter in wereldwijde cloudomzet dan Oracle’s OCI. Dat vertaalt zich echter ook onherroepelijk in een breder partner ecosysteem.

Het laatste alternatief dat we hier kort willen aanhalen is VMware. Dat heeft met de status die het heeft in private clouds ook een goed verhaal rondom soevereine clouds. Het heeft sowieso geen last van vermeende toegang van buitenaf. Het levert alleen de technologie, de rest moeten partners zelf doen. Daarnaast heeft VMware vanuit meer dan 20 jaar geschiedenis ook een groot partner ecosysteem (ook al heeft Broadcom hier flink in huisgehouden). VMware kan echter niet tippen aan het aanbod aan diensten. Het is met de focus op VCF wel bezig om deze uit te bouwen (denk aan Private AI), maar is nog lang niet op het niveau dat AWS heeft. De vraag is ook of het daar ooit gaat komen.

AWS heeft goede kaarten, als de European Sovereign Cloud eenmaal beschikbaar is

Al met al lijkt AWS dus zonder meer goed gepositioneerd om van de European Sovereign Cloud een succes te maken. Volgens Peterson onderscheidt het zich vooral in de transparantie die het biedt over wat het is en wat het niet is: “Andere aanbieders kondigen dingen aan terwijl ze niet duidelijk zijn over welke diensten er precies worden aangeboden. Wij zijn daar wel heel duidelijk over.”

Of transparantie, een breed aanbod en een groot partnerecosysteem voldoende gaan zijn om klanten te overtuigen, is natuurlijk de vraag. Het gaat er vooral om wat de klanten verwachten en eisen van een soevereine cloud. Als dat ook afgedekt wordt door andere spelers in de markt, is de strijd niet zomaar gewonnen. Wat dat betreft is het een goede zet van AWS om Outposts verder uit te breiden met nieuwe mogelijkheden en ondersteuning voor opslag van andere spelers. Dat is typisch iets wat klanten graag zien.

Voor nu is het echter eerst maar eens zaak voor AWS om de European Sovereign Cloud daadwerkelijk algemeen beschikbaar te maken. Daarvoor moeten we nog een jaartje geduld hebben. In een jaar kan er veel gebeuren. Niet alleen bij AWS, maar ook bij concurrenten.