In de moderne digitale wereld, waarin gegevens een onschatbare waarde hebben gekregen, is het waarborgen van de beveiliging van deze gegevens van het grootste belang. Hackers en cybercriminelen zijn voortdurend op zoek naar manieren om toegang te krijgen tot gevoelige informatie, variërend van persoonlijke gegevens tot bedrijfsgeheimen. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) telt Nederland de afgelopen 5 jaar zo’n 114.000 meldingen van datalekken. Hiermee spant Nederland de kroon in Europa. De meest aantrekkelijke gegevens voor criminelen betreft medische dossiers. Volgens ExpressVPN kan een compleet medisch dossier tussen de 50 en 500 USD opleveren op het dark web.

Het beveiligen van digitale gegevens is een complexe taak, maar er zijn verschillende maatregelen die kunnen worden genomen om ze hack-proof te maken. In dit artikel bespreken we enkele belangrijke stappen die kunnen worden genomen om digitale gegevens effectief te beschermen.

Sterke wachtwoorden en tweestapsverificatie

Een van de meest elementaire, maar vaak verwaarloosde, aspecten van gegevensbeveiliging is het gebruik van sterke wachtwoorden. Het is belangrijk om unieke en complexe wachtwoorden te gebruiken voor verschillende online accounts. Het is belangrijk dat je voor elk account een ander wachtwoord neemt of een passphrase, een combinatie van verschillende losse woorden. Een password manager is een handige tool om hiervoor al je wachtwoorden te beheren. Daarnaast kan het instellen van tweestapsverificatie een extra beveiligingslaag bieden. Dit vereist dat gebruikers naast hun wachtwoord een extra verificatie stap doorlopen, zoals een sms-code of een authenticatie-app.

Bewustwording van phishing

Phishing is een veelvoorkomende methode die hackers gebruiken om toegang te krijgen tot gevoelige informatie. Het houdt in dat ze zich voordoen als een betrouwbare entiteit en proberen je te verleiden tot het delen van je inloggegevens of andere persoonlijke gegevens. Wees altijd alert op verdachte e-mails, berichten of telefoontjes en vermijd het klikken op verdachte links of het downloaden van bijlagen van onbekende afzenders. Het klinkt misschien voordehandliggend, maar met de opkomst van AI kunnen criminelen nu nog geloofwaardiger klinken. Voorheen zaten phishingmails nog vol met spelfouten, maar dit probleem is voor criminelen nu verholpen met AI. Train jezelf regelmatig op het gebied van phishing-herkenning en benadruk het belang van voorzichtigheid.

Software-updates zijn vaak een tijdrovend proces, maar bevatten ook vaak patches en beveiligingsverbeteringen die bekende kwetsbaarheden verhelpen. Het is daarom cruciaal om regelmatig updates uit te voeren voor besturingssystemen, applicaties en beveiligingssoftware. Door up-to-date te blijven, minimaliseer je de kans op het uitbuiten van bekende zwakke punten in de software door kwaadwillende hackers.

Open geen onbekende bronnen

Het openen van onbekende linkjes en bestanden vormt een aanzienlijk risico voor de beveiliging van digitale gegevens. Het kan leiden tot infectie met malware, het compromitteren van persoonlijke gegevens of zelfs het geven van onbevoegde toegang tot je accounts of computer. Het is van cruciaal belang om voorzichtig te zijn en terughoudend te zijn bij het openen van dergelijke elementen. Het vermijden van het klikken op verdachte links in e-mails, berichten of op onbekende websites en het niet downloaden van bestanden van onbetrouwbare bronnen zijn belangrijke stappen om de kans op schadelijke aanvallen te minimaliseren. Mocht je twijfelen over de betrouwbaarheid van de bron, dan is het altijd een goed idee om zelf contact op te nemen met de organisatie om te achterhalen of het mailtje of linkje daadwerkelijk van dat bedrijf komt.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met ExpressVPN.