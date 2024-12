Efficiëntie ontgrendelen en teams sterker maken met NinjaOne

In de snelle wereld van technologie-gedreven bedrijven zijn efficiëntie en effectief IT-beheer van het grootste belang. Voor Social Deal, een snelgroeiend online platform dat miljoenen gebruikers verbindt met lokale bedrijven, is het bereiken van optimale IT-operaties niet alleen een kwestie van gemak, maar van cruciaal belang voor het leveren van uitzonderlijke service aan klanten en partners.

Social Deal, met meer dan 275 endpoints verspreid over meerdere locaties, was op zoek naar een robuuste Remote Monitoring en Management (RMM) oplossing die aan hun groeiende eisen kon voldoen. Het resultaat van deze zoektocht was de keuze voor NinjaOne, dat ongeëvenaarde efficiëntie en aanzienlijke kostenbesparingen bood. We spraken met Stijn Bonekamp, de IT-manager van Social Deal, om hun ervaringen te bespreken.

Voordat Social Deal overstapte op NinjaOne, werkte de IT-afdeling met een labyrint van afzonderlijke tools en handmatige processen. Deze complexe opstelling zorgde voor een groot aantal uitdagingen, waaronder trage workflows en een grote afhankelijkheid van handmatige interventie. Stijn legt uit: “In die tijd werd alles lokaal gedaan, wat betekende dat we elk apparaat fysiek moesten gaan instellen”. Bovendien hadden ze bij problemen geen zicht op de vitale functies van de apparaten, waardoor het moeilijk was om problemen op te lossen.

Waarom NinjaOne: snelheid, besparingen en naadloze integratie

Ongeveer drie jaar geleden vond Social Deal haar remedie in NinjaOne. De overstap bood een overvloed aan voordelen, waarbij snelheid bovenaan de lijst stond. Ze zagen een indrukwekkende versnelling in hun processen, waardoor ze aanzienlijk minder tijd kwijt waren aan taken. Deze nieuwe snelheid werd een game-changer, niet alleen voor het IT-team maar ook voor hun verkoopteam, dat op afstand werkt.

Voordat NinjaOne er was, ondervonden de leden van het verkoopteam op afstand aanzienlijke hindernissen bij technische problemen. Stijn vertelt: “Als een verkoper problemen had met zijn laptop, moesten we hem vragen naar ons kantoor te komen. Dit verstoorde hun workflow, veroorzaakte vertragingen en leidde tot onnodige kosten omdat ze hun werk niet konden voortzetten.”

NinjaOne maakte een einde aan dit knelpunt. Met de mogelijkheid om problemen op afstand op te lossen, kon het verkoopteam van Social Deal naadloos verder werken vanaf elke locatie, waardoor zowel tijd als geld werd bespaard.

Scripting en patchbeheer – vereenvoudigd en geautomatiseerd

De scriptingmogelijkheden van NinjaOne luidden een nieuw tijdperk van automatisering in voor Social Deal. Zoals Stijn opmerkte: “Scripting was een fluitje van een cent met Ninja. We konden eenvoudig scripts maken en uitvoeren, waardoor taken die vroeger uren duurden, nu slechts minuten duurden.”

Scripting was slechts één facet; het robuuste patchmanagementsysteem van NinjaOne zorgde ervoor dat hun eindpunten altijd up-to-date waren. Deze proactieve benadering van systeemonderhoud versterkte de beveiliging en productiviteit in de hele organisatie. Het gaf het IT-team gemoedsrust in de wetenschap dat hun systemen beschermd waren tegen kwetsbaarheden.

Moeiteloze onboarding, transparantie van de roadmap en eersteklas ondersteuning

Het inwerken van nieuwe teamleden was uiterst gemakkelijk met NinjaOne. Dankzij de intuïtieve interface raakten nieuwe medewerkers snel bedreven in het navigeren door het platform. Stijn: “Binnen twee weken was onze nieuwe collega goed bekend met Ninja. Het oplossen van problemen en het begrijpen van de basisbeginselen van Ninja werden een tweede natuur.”

Social Deal waardeert NinjaOne’s toewijding aan innovatie zeer. Ze zijn onder de indruk van de duidelijke transparantie rond de product roadmap en het feit dat ze feedback kunnen geven die de productontwikkeling van NinjaOne beïnvloedt. Bovendien is de technische ondersteuning van NinjaOne voorbeeldig; hun snelle reacties en effectieve probleemoplossing hebben veel lof geoogst. “We hebben onze tickets ingedeeld op basis van urgentie en zelfs voor de minder kritieke tickets ontvingen we snelle reacties en oplossingen. De technische ondersteuning is van topklasse”, aldus Stijn.

Conclusie: Een transformationeel partnerschap

Tijdens hun reis met NinjaOne heeft Social Deal ongeëvenaarde efficiëntie en kostenbesparingen gerealiseerd. De snelheid waarmee ze nu problemen kunnen oplossen, komt niet alleen hun IT-team ten goede, maar geeft hun hele organisatie meer mogelijkheden. Automatisering door middel van scripting en robuust patchbeheer heeft hun activiteiten vereenvoudigd en hun beveiliging versterkt. Onboarding is een fluitje van een cent en hun invloed op de roadmap van NinjaOne zorgt ervoor dat het platform aansluit bij hun veranderende behoeften.

Het verhaal van Social Deal is een bewijs van de transformerende kracht van NinjaOne. Het is meer dan alleen een RMM-tool; het is een partner in efficiëntie, innovatie en succes. Terwijl ze verder groeien en zich ontwikkelen, kunnen ze er zeker van zijn dat we bij hen zullen zijn en hun reis bij elke stap zullen ondersteunen.

Dit is een ingezonden bijdrage van NinjaOne. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.