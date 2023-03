Software voor controle en beheer op afstand (RMM) wordt als essentieel gezien voor Managed Service Providers (MSP’s). Het wordt IT-providers die de stap zetten van break-fix support naar managed services sterk aanbevolen gebruik te maken van RMM-software.

Remote Monitoring & Management is software waarmee MSP’s de IT-omgevingen van klanten kunnen monitoren en beheren. Het biedt MSP’s inzicht in de hardware, software en het netwerk van de klant. Hierdoor kunnen ze problemen proactief aanpakken in plaats van reactief nadat er iets is misgegaan. Met RMM kunnen MSP’s de IT-infrastructuur van klanten proactief op afstand beheren, problemen voorkomen en sneller in actie komen, zodat ze managed services-contracten kunnen verkopen en uitvoeren.

RMM maakt gebruik van agents, die worden geïnstalleerd op pc’s, fysieke of virtuele servers, netwerkapparatuur en andere endpoints. Als de agent een probleem signaleert, wordt er automatisch een melding gegenereerd en naar de MSP gecommuniceerd. Deze meldingen worden geclassificeerd op basis van de ernst van het probleem. Zo kunnen MSP’s prioriteiten toewijzen aan hun taken en problemen aanpakken op basis van urgentie.

In een document, dat via onderstaand formulier is in te zien, wordt uitgelegd waar je op dient te letten bij het selecteren van RMM-software. Ook geven toonaangevende MSP’s adviezen over hoe RMM te gebruiken om de operationele efficiëntie te verbeteren en de omzet te verhogen.