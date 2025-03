5 tips richting PCI-compliancy

De deadline voor PCI DSS 4.0-compliance van 31 maart komt snel dichterbij. Hoewel dit een belangrijke stap is naar een veiligere toekomst, brengt de overgang van PCI DSS 3.2.1 naar 4.0 voor veel bedrijven uitdagingen met zich mee. Compliance is verplicht voor financiële instellingen, online betalingsverwerkers, retailers die betaalkaarten accepteren, en elke organisatie die betalingskaarttransacties verwerkt, opslaat of toegang heeft tot betalingskaartgegevens. Kortom, dit raakt elk bedrijf.

De bevindingen uit het 2024 Thales Data Threat Report laten zien dat compliancy heel belangrijk is. 93% van de professionals gelooft dat beveiligingsdreigingen in omvang of ernst toenemen. Toch is 43% van de ondernemingen in het afgelopen jaar gezakt voor een compliance-audit, en 31% van hen kreeg in hetzelfde jaar te maken met een datalek. Ter vergelijking: slechts 3% van de bedrijven die de audit wél haalden, kreeg te maken met een datalek. Daarnaast draagt compliance met beveiligingsstandaarden bij aan extra vertrouwen van consumenten.

Vereisten voor PCI DSS 4.0

PCI DSS 4.0 introduceert een aantal nieuwe vereisten ten opzichte van versie 3.2.1, met name op het gebied van multi-factor authenticatie (MFA), wachtwoorden, e-commerce en beveiligingsbewustzijn. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Uitbreiding van vereiste 8 : implementatie van MFA voor de toegang tot alle data van de kaarthouder.

: implementatie van MFA voor de toegang tot alle data van de kaarthouder. Aangepaste wachtwoordvereisten : Verlenging van de minimale wachtwoordlengte van 8 naar 12 tekens.

: Verlenging van de minimale wachtwoordlengte van 8 naar 12 tekens. Nieuwe vereisten om bedreigingen te detecteren en te voorkomen , waaronder phishing, e-commerce en e-skimming-aanvallen.

, waaronder phishing, e-commerce en e-skimming-aanvallen. Verbeterde PCI DSS-beoordelingsrapporten en de optie voor organisaties om gedeeltelijke beoordelingen uit te voeren.

De technische complexiteit van deze nieuwe vereisten vormt een uitdaging voor veel bedrijven. Retailers moeten zich aanpassen aan geheel nieuwe criteria, waarvan een groot deel nog onbekend is in de sector. Wie er niet in slaagt aan de eisen te voldoen, loopt vertraging op in het nalevingsproces en riskeert boetes.

Hoe behaal je compliance?

Met de deadline snel naderend, moeten bedrijven die nog niet aan de eisen voldoen, de volgende stappen ondernemen om zich voor te bereiden op PCI DSS 4.0:

Voer een gap-analyse uit: Beoordeel bestaande beveiligingsmaatregelen om eventuele hiaten te identificeren en bepaal welke aanpassingen nodig zijn. Controleer ook externe tools en leveranciers op compliance. Werk relevante beleidsregels en procedures bij: Zorg ervoor dat systemen langere of complexere wachtwoorden ondersteunen en dat encryptie correct wordt toegepast op gevoelige gegevens. Start de implementatie direct: Zodra de basis op orde is, moeten bedrijven prioriteit geven aan de invoering van de nieuwe regels en vereisten om de deadline te halen. Train medewerkers: Zorg ervoor dat iedereen in de organisatie begrijpt wat de nalevingsvereisten inhouden, vooral met betrekking tot externe scripts. Voor specifieke technische expertise, werk samen met interne of externe specialisten. Plan regelmatige evaluaties: Stel kwartaal- of jaarlijkse controles in voor hardware- en softwarebeveiliging om kwetsbaarheden tijdig te detecteren.

Nu de klok tikt richting de deadline, kan het voldoen aan PCI DSS 4.0 overweldigend lijken. Maar bedrijven die de bovenstaande stappen volgen, hebben de tools in handen om op tijd compliant te worden en hun beveiliging naar een hoger niveau te tillen. Dit is cruciaal om zich te wapenen tegen de groeiende dreigingen die de toekomst met zich meebrengen.

Dit is een ingezonden bijdrage van Thales. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.