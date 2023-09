Intel heeft de nieuwe Thunderbolt 5-standaard gepresenteerd. Het hoopt in te spelen op de meest veeleisende behoeften van onder meer creatives en gamers. De connectiviteit met opslagmedia, schermen en graphics wordt enorm versneld, waarbij Intel zelfs suggereert dat lokale AI-acceleratie ervan kan profiteren.

Concreet levert een Thunderbolt 5 (TBT5)-verbinding 80 Mbps in twee richtingen, terwijl Bandwidth Boost voor zelfs 120 Gbps dient te zorgen. Dat betekent een drievoudige theoretische verbetering ten opzichte van Thunderbolt 4. Compatibiliteit blijft in orde: alle oudere Thunderbolt-connecties, USB4 V2, DisplayPort 2.1 en PCIe 4.0 worden ondersteund. Het opladen van laptops krijgt in ieder geval een grote boost met 240W-charging, waardoor TBT5 tot wel twee keer zo snel is als TBT4.

Intel stelt dat er een upgrade nodig is ten opzichte van de Thunderbolt 4-standaard om te voldoen aan de bandbreedte-eisen van “content creators, gamers en professionals”. Die zouden steeds meer op zoek zijn naar snellere opslag die ook nog handzaam is, terwijl bijvoorbeeld externe graphics voor een tijdelijke prestatiewinst kunnen zorgen in een dock.

Volgens Intel gaat het systeem in kwestie met een eGPU van deze aard om alsof het zich binnen de pc bevindt. Tegenwoordig perkt elke eGPU-oplossing de capaciteiten van een grafische kaart aardig in, waardoor het nut ervan zeer discutabel is. Tijdens de uitleg van Thunderbolt 5 stelt Intel dat AI-acceleratie op den duur ook haalbaar zal moeten zijn via dit connectiviteitsmedium, maar we vragen ons af wie dit gaat doen. Immers bevindt AI-hardware zich vooral ergens in een datacenter of samengevoegd in een server, waarbij Ethernet, niet Thunderbolt, de meest voor de hand liggende manier van verbinden is.

Wel zal de extra snelheid van Thunderbolt 5 ervoor zorgen dat bandbreedte meer dan voldoende zal zijn voor een pc die met meerdere hoogwaardige schermen, toetsenborden, muizen en andere randapparatuur verbindt. Gebruikers kunnen voortaan ook 8K-monitors inzetten.

Nieuwe technologie

De technologische doorbraak die voor de snelheidsverbetering zorgt, heeft de naam PAM-3. Het is een signaling-methodiek die meer data kan verwerken binnen bestaande pc-standaarden. Dergelijke versnellingen vinden bijvoorbeeld ook plaats bij videogeheugen, waar PAM-4 bij GDDR6X wegens snellere datastromen aan effici├źntie wint ten opzichte van GDDR6. Hetzelfde zal gelden voor Thunderbolt: dezelfde use-cases zullen naar alle waarschijnlijkheid dus ook minder stroom kosten.

Thunderbolt 5-gebaseerde oplossingen zullen in 2024 gelanceerd worden.

Lees ook: Intel onthult architectuur voor Xeon-chips vanaf 2024