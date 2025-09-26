MSP, klaar voor de volgende groeifase?

De rol van managed service providers (MSP’s) verandert ingrijpend. Klanten verwachten meer dan technische ondersteuning, ze willen realtime inzicht, snelheid, continuïteit en compliance als standaard. Tegelijkertijd is het voor veel MSP’s lastig om die verwachtingen waar te maken. Zeker nu de groei van het klantenbestand vaak leidt tot meer tools, meer handwerk en uiteindelijk meer complexiteit.

Om in de huidige markt schaalbaar, efficiënt en concurrerend te werken, kiezen steeds meer MSP’s voor een centraal platform dat beheer, support en beveiliging combineert. Zo houd je regie over je omgeving en dienstverlening, ook als je klantenbestand groeit.

Gemiddeld gebruikt een MSP tussen de 10 en 15 verschillende tools, van endpointbeheer, ticketing en monitoring tot compliance, die niet altijd goed integreren. Elke systeem heeft een eigen interface, logica en beperkingen wat schaalbaarheid in de weg zit.

De nieuwe centrale omgeving van ManageEngine biedt hiervoor een alternatief. Het brengt veelgebruikte tools zoals ServiceDesk Plus, Endpoint Central, Asset Explorer samen in één centrale console. Zo beheren MSP’s meerdere klantomgevingen vanuit een overzichtelijke omgeving, met gedeeld inzicht en centrale controle. Dit geeft technici directe toegang tot alle klantomgevingen, met actuele informatie, gedeelde inzichten en uniforme workflows. Die aanpak maakt het werk sneller, overzichtelijker en minder foutgevoelig.

Slimmer werken, niet harder groeien

Het gaat in deze aanpak niet alleen om consolidatie, maar ook om automatisering. MSP’s die overstappen op een geïntegreerd platform verminderen het aantal gebruikte tools gemiddeld met 30 tot 40 procent. Ook onboarden gaat sneller. In plaats van zeven dagen is een nieuwe klant gemiddeld in twee dagen operationeel. Dat komt onder andere door herbruikbare beleidsregels. Automatiserings-playbooks helpen om terugkerende taken te standaardiseren en te versnellen. Dit geeft meer grip en verkleint de kans op fouten.

Ook dagelijkse processen profiteren van slimmere ondersteuning. AI-functionaliteit helpt bijvoorbeeld bij het analyseren, samenvatten en prioriteren van tickets, waardoor de afhandeltijd gemiddeld met 45% kan afnemen. Dit verlaagt de druk op technici en verhoogt de voorspelbaarheid van de dienstverlening. Daarnaast ondersteunt het platform compliance actief, onder meer met rolgebaseerde toegang en automatische rapportage. Dat helpt MSP’s om te voldoen aan regelgeving zoals de AVG of NIS2, zonder extra werk of overhead. Het platform biedt bovendien integratie met third-party tool via open API’s, zodat MSP’s hun bestaande oplossingen kunnen blijven gebruiken.

Platformdenken als hefboom

Het grootste voordeel van een centraal platform zit in de manier van denken. In plaats van losse tools aan elkaar te knopen, kiezen steeds meer MSP’s voor een schaalbaar fundament onder hun dienstverlening. Dat maakt gefaseerde groei mogelijk, van monitoring tot andere modules zoals endpointbeheer of security. Het platform is modulair, waardoor je alleen activeert wat je nodig hebt, zonder vendor lock-in.

Die strategische verschuiving is niet toevallig. ManageEngine ziet bij moderne MSP’s wereldwijd drie duidelijke ‘shifts’: van on-premises naar cloud-native, van reactieve beveiliging naar security-by-default en van losse tools naar geïntegreerde platforms. Deze koerswijzigingen zijn ingegeven door klantverwachting en de noodzaak om te groeien. Met handmatige processen is het lastiger overzicht te behouden.

“We zien dat veel MSP’s blijven hangen in ad hoc oplossingen,” zegt Sabarishwaran J, Country Director Benelux bij ManageEngine. “Ze voegen tools toe als er een klant bijkomt, maar verliezen daarmee overzicht en wendbaarheid. Met een centraal platform kunnen MSP’s efficiënter werken, zonder in te leveren op flexibiliteit of controle.”

Voorbereid op klanteisen van morgen

De eisen van klanten veranderen snel. Bijvoorbeeld door strengere wetgeving, hogere eisen aan transparantie in dienstverlening en de integratie van AI in dagelijkse processen. Tegelijkertijd geeft 68% van de MSP’s aan moeite te hebben met het vinden van geschikt personeel. Daarom is investeren in integratie en automatisering noodzakelijk. Door nu te kiezen voor een geïntegreerde, toekomstbestendige omgeving bouwen ze aan een operationeel fundament dat meegroeit met klanteisen. Het is geen wondermiddel, maar wel een praktische manier om grip te houden op groei. Minder losse tools, meer overzicht en meer tijd voor wat echt telt: de klant.

Dit is een ingezonden bijdrage van ManageEngine. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.