Pax8 Agent Store brengt Agentic AI naar MSP’s

Pax8 wil managed service providers (MSP’s) in staat stellen om met agentic AI toegevoegde waarde te leveren aan hun klanten. De nieuwe Agent Store biedt een platform voor kant-en-klare AI-oplossingen en moet MSP’s helpen transformeren tot Managed Intelligence Providers (MIP’s), waar we eerder al over berichtten.

Met de Agent Store introduceert Pax8 naar eigen zeggen het eerste agentic AI-platform dat specifiek is ontwikkeld voor de MKB-markt. “De Pax8 Agent Store voorziet onze partners van de tools die zij nodig hebben voor het integreren van AI-oplossingen met de bedrijfsprocessen van hun klanten en het beheer daarvan”, aldus Libby McIlhany, Chief Product Officer bij Pax8.

Met behulp van de Pax8 Agent Store kunnen MSP’s kant-en-klare agentic AI-oplossingen bieden aan klanten die aansluiten op hun workflows. Pax8 plant gebundelde agentic AI-oplossingen voor specifieke sectoren zoals financiële dienstverlening, juridische diensten, gezondheidszorg en retail. Verder kunnen partners ook zelf aan de slag om agents en workflows te ontwikkelen en deze beschikbaar te stellen. Op deze manier kunnen ze het meeste uit de Agent Store halen, is het idee.

Beschikbaarheid

De Agent Store wordt in december opengesteld voor een selecte groep partners, met wereldwijde beschikbaarheid gepland voor de eerste helft van 2026. Partners kunnen vanaf de lancering agentic AI-oplossingen aanbieden voor zowel selfservice- als volledig beheerde klanten.

Tot de deelnemende partners behoren grote namen zoals Microsoft, AWS, Zoom, Crowdstrike en SentinelOne, naast tientallen andere leveranciers. Tot slot is het nog goed om te vermelden dat Pax8 is uitgenodigd door Microsoft als een van de eerste partners om agentic AI-oplossingen aan te bieden via de nieuwe Microsoft Marketplace.