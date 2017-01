Devolo GigaGate wifi-bridge nu verkrijgbaar

Consumer

Het Duitse Devolo liet de GigaGate afgelopen jaar tijdens de IFA-beurs in Berlijn al zien, maar vanaf vandaag is hij dan ook daadwerkelijk te koop. De GigaGate is een wifi-bridge is speciaal is bedoeld om je multimedia-apparaten draadloos te kunnen verbinden met het internet en elkaar.

De Devolo GigaGate Starter Kit bestaat uit twee onderdelen, een Base en een Satellite. De Base sluit je aan op je router. Hiermee zet je een draadloos signaal op dat door de Satellite wordt opgevangen. Op die Satellite zitten vijf netwerkaansluitingen: 4 x Fast Ethernet en 1 x gigabit. Het idee is dat je de gigabitaansluiting gebruikt voor een netwerkapparaat dat de extra bandbreedte kan gebruiken, bijvoorbeeld een nas-apparaat. De overige bieden volgens Devolo ruimschoots voldoende bandbreedte voor apparatuur zoals smart tv’s, game consoles en blu-ray-/mediaspelers.

Mocht je bij het horen van de naam Devolo denken dat de verbinding tussen de twee componenten via powerline-communicatie wordt gelegd, dan kunnen we ons dat goed voorstellen. Dat is immers waar het bedrijf uit Aken zich met name mee bezighoudt. Toch is dat in het geval van de Devolo GigaGate niet het geval. De verbinding wordt namelijk via de 5GHz-frequentieband opgezet. We hebben hier te maken met een quad-stream (4×4) 802.11ac-verbinding die op de fysieke laag van de protocolstack een bandbreedte biedt van zo’n 2 Gbps.

Naast het opzetten van een point-to-point-verbinding tussen internetaansluitpunt en multimediahoek, heeft Devolo nog een andere toepassing in gedachten voor de GigaGate. Het is namelijk ook mogelijk om via wifi met een Satellite te verbinden. Let wel, 5 GHz is hierbij geen optie. Je zal het dus moeten doen met 2,4 GHz. In totaal kunnen op een basisstation acht Satellites aangesloten worden. Heb je geen problemen met een draadloos thuisnetwerk dat louter uit 2,4 GHz bestaat, dan is het in theorie dus mogelijk om Devolo GigaGate te gebruiken als een soort tegenhanger van de mesh-producten waar iedere fabrikant tegenwoordig mee lijkt te komen.

De Devolo GigaGate is vanaf vandaag te koop, voor een adviesprijs van 229,90 euro. Een losse Satellite kun je aanschaffen voor 139,90 euro. De garantie op GigaGate bedraagt drie jaar.