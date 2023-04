Fortinet introduceert de FortiGate 7081F Next-Generation Firewall (NGFW). De firewall belooft datacenters meer bescherming tegen bedreigingen, betere prestaties en energie-efficiëntie.

De nieuwe firewall is een hybrid mesh firewall. Dit is een integraal securityplatform dat bescherming biedt voor de hybride IT-omgeving van bedrijven. Inclusief bijkantoren, campusomgevingen, datacenters, public en private cloudomgevingen en medewerkers op afstand.

Betere prestaties

De FortiGate 7081F firewall biedt naar eigen zeggen tot vijf keer betere prestaties, tot twee keer zoveel bescherming tegen bedreigingen en tot twee keer meer IPSec VPN throughput.

Dit betreft tot 1,2 Tbps aan throughput, in combinatie met een capaciteit van 312 Gbps aan bescherming tegen bedreigingen. Ook is de FortiGate 7081F tot 60 procent zuiniger in Watt-verbruik voor het aantal Gbps voor threat-protectie in vergelijking met andere leveranciers.

Hard- en software

De FortiGate 7081F heeft een chassis met acht slots voor maximaal zes Fortinet Processor Modules (FPMs) en 400GE-poorten. Onder de motorkap zit de Fortinet ASIC met onder meer de NP7-netwerkprocessor en de CP9-contentprocessor.

De NP7 biedt VXLAN hardware-versnelling en IPsec Elephant flows. Daarnaast versnelt de processor netwerkfunctionaliteit als IPv4, IPv6, Multicast, GRE en IPsec-ontsleuteling.

De CP9 content processor is een co-processor voor de hoofd-CPU voor het offloaden van rekenkrachtintensieve processen en contentinspectie voor een betere securityfunctionaliteit. Ook verzorgt de processor real-time inspectie voor het identificeren van applicaties en volledige netwerkvisibility.

Fortinet voegt daarnaast FortiOS, FortiGuard AI-Powered Security Services, intrusion prevention en application control aan de nieuwe firewall toe.

