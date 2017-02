Foto’s van LG G6 uit elke hoek uitgelekt

Mobile

Op internet is een complete serie foto’s verschenen van LG zijn nieuwe vlaggenschip, de LG G6. Dit toestel zal aan het einde van de maand pas worden gepresenteerd, voorafgaand aan het Mobile World Congress, maar nu liggen alle details al op straat.

Als we alle geruchten mogen geloven heeft LG ervoor gekozen om een toestel op de markt te brengen met een uitzonderlijke beeldverhouding. Het toestel zal wat breder zijn dan we gewend zijn. Verder zou LG hebben gekozen voor een metalen behuizing in combinatie met draadloos opladen. Ook moet het toestel waterdicht zijn. Het schermformaat zal 5,5 inch bedragen met een resolutie van 2880 x 1440 pixels. Aan de binnenkant kiest LG voor een Snapdragon 821, omdat de Snapdragon 835 nog niet beschikbaar is. Verder houdt LG vast aan zijn camerastrategie met een dubbele camera. Het toestel heeft verder een USB Type-C poort en een 3,5mm audiojack. Aan de achterzijde is ook een ronde vingerafdrukscanner geplaatst.

LG heeft vorig jaar een modulaire smartphone op de markt gebracht, LG nam veel risico en wilde zeer innovatief zijn, het bleek uiteindelijk meer een gimmick en het toestel werd een flop. Daarom gooit LG dit jaar de koers om en kiest het voor een betrouwbaar toestel met een betrouwbaar ontwerp.