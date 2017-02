Shure komt met IntelliMix P300, een conferencing-dsp

Networking

Iedereen die net wat meer weet van de audiomarkt, kent het merk Shure ongetwijfeld. Het is een gerenommeerd merk op het gebied van onder andere hoofdtelefoons, dj-benodigdheden en microfoons. Tijdens de afgelopen ISE-beurs in Amsterdam had het bedrijf echter ook een forse stand, die vrijwel uitsluitend gericht was op de zakelijke oplossingen, meer bepaald op het gebied van conferencing. Zo introduceerde men tijdens de beurs de IntelliMix P300, een high-end dsp (digital signal processor) die moet zorgen voor een optimale geluidskwaliteit tijdens audio/video-conferencing.

Audio/videoconferencing is tegenwoordig steeds vaker een vervanger van het ouderwets met elkaar in een kamer gaan zitten. Zeker als je iemand wil spreken die zich in een ander land bevindt, is het veel efficiënter om dit op afstand te doen middels een conferencing-setup. De geluidskwaliteit van dit soort bijeenkomsten laat echter nog wel eens wat te wensen over, iets waar wij als journalisten jammer genoeg ook de nodige ervaring mee hebben.

Voor een deel liggen dit aan de gebruikte apparatuur. Vandaar ook dat fabrikanten zoals Shure met producten zoals de IntelliMix P300 op de markt komen. Dit is een dsp waarmee tot acht Dante microfoonkanalen kunnen worden verbonden. Voor wie niet helemaal thuis is in de wereld van de lossless audio, Dante staat voor Digital Audio Network Through Ethernet en is een technologie van het Australische Audinate. Dit doet globaal wat de naam doet vermoeden, namelijk audio verpakken in Layer 3 ip-pakketjes.

Je kunt het geheel koppelen aan het videosysteem dat gebruikt wordt voor de call, maar het is ook compatibel met mobiele apparaten en dankzij usb soft codec ondersteuning ook met applicaties zoals Skype en BlueJeans. Via de geïntegreerde 3,5mm-aansluiting kunnen deelnemers ook ‘inbellen’. De IntelliMix P300 probeert verder ook nog allerlei onvolkomenheden uit het signaal te filteren: denk hierbij aan echo’s, ruis. Een en ander werkt beide kanten op, dus ook de binnenkomende stream wordt aangepakt.

De IntelliMix P300 heeft relatief beperkte afmetingen en kan volgens Shure eenvoudig achter een scherm of onder een tafel gemonteerd worden. Een netsnoer hoeft niet naar de P300 getrokken te worden, hij wordt van stroom voorzien middels PoE. Let wel, je hebt behoorlijk wat vermogen nodig, dus 802.3af volstaat niet. Heb je nog geen 802.3at-compatibele switch, dan is een investering hierin wel noodzakelijk.

De P300 is compatibel met Shure’s eigen Microflex Advance en Microflex Wireless microfoons. Het duurt overigens nog wel even voordat het apparaat daadwerkelijk op de markt komt. Hij wordt in de herfst van 2017 verwacht. Over de prijs is op dit moment nog niets bekend.