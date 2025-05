Epyc 4005 maakt AMD-serverchips voor het mkb betaalbaar

Hoewel Epyc-processoren voornamelijk bekend zijn binnen datacenters, zijn ze sinds vorig jaar ook in desktopsockets te vinden. Na Epyc 4004 volgt de 4005-serie als drop-in upgrade of opgeschoond aanbod voor mkb’ers met hoge workload-eisen.

We noemden Epyc 4004 vorig jaar al een serverchip vermomd als een desktopprocessor, en dat komt door de bekende AM5-vorm die deze serie aanneemt. Ze zien er precies hetzelfde uit als Ryzen-processoren en ondersteunen dezelfde koelers, maar bevatten unieke enterprise-features.

Het verschil tussen Epyc- en Ryzen-chips zit hem echter in de enterprise validatie. Daar waar Epyc bandbreedte benadrukt, veel BIOS-flexibiliteit levert en betrouwbaarheid belooft, leunt Ryzen meer op piekprestaties en gebruikersgemak voor de desktop.

Balans

4005 belooft de juiste balans te vinden voor groeiende bedrijven en hosters. Prestaties, eenvoud en betaalbaarheid gelden daarbij als de belangrijkste overwegingen. De meest nabije concurrent is de Intel Xeon 6300P voor de 16-core Epyc 4565P uit de nieuwe serie. Het resultaat is volgens AMD-benchmarks binnen de Phoronix-testsuite 83 procent sterker.

Er zijn veel manieren om een Epyc 4005-chip te draaien. Zo zijn ook de gebruikelijke serverpartners als Lenovo, Supermicro en MSI van de partij, evenals Altos, ASRock Rack, Gigabyte, MiTAC, Newegg, OVHcloud en Vultr. Zo zijn er compacte server-oplossingen van Supermicro met een 1U-, 2U- of 3U-formaat. Dit is de goedkoopste en modernste manier om PCIe 5.0 en DDR5 te benutten, iets dat uitblijft als organisaties een oudere generatie aan servers aanschaft die elders wellicht zijn afgeserveerd.

Gat in de markt

Andermaal blijkt het voordeel van AMD’s modulaire en behendige Zen-aanpak. De architectuur is alweer toe aan de vijfde generatie en zit inmiddels op de tweede socket voor consumenten (AM5). De stap naar enterprise servers en workstations is echter een grote, en dat heeft AMD beter door dan Intel momenteel. Of, zoals wellicht het geval is: Intel heeft de kans niet om een vergelijkbaar aanbod te bouwen.

De nieuwe Epyc 4005-serie bestaat uit zes opties, van de 6-core 4245P tot de 16-core 4565P, 4545P en 4585PX. De prijzen zitten voor enkel de chip onder de 699 dollar, zoals in dit overzicht te zien is: