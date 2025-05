ASUS IoT RUC-1000 levert 4.000 TOPS in extreme omstandigheden

Een rugged edge AI GPU-computer, zo noemt ASUS IoT de nieuwe RUC-1000 serie. Intel Core Ultra 200S-processoren worden gekoppeld met GPU’s tot 600W aan vermogen en 4.000 AI TOPS. ASUS IoT voorziet een leven voor de RUC-1000-systemen in industriële AI en de daaraan gepaarde veeleisende omgevingen.

De RUC-1000-serie van ASUS IoT heeft het gemunt op de groeiende vraag naar krachtige edge-oplossingen in industriële omgevingen. Hoewel de meeste edge-apparatuur beperkte rekenkracht biedt, positioneert ASUS deze nieuwe lijn als systemen die extreem krachtige AI-berekeningen kunnen uitvoeren aan de edge.

Baanbrekende AI-prestaties voor edge toepassingen

Zoals gezegd zijn er tot wel 4.000 TOPS aan AI-rekenkracht te raadplegen, wat volgens ASUS zowel “ultrasnelle” AI-training als real-time inferencing voor complexe workloads mogelijk maakt. Het systeem is ontworpen voor ‘perception AI’ en computer vision toepassingen. In dat tweede geval moeten we denken aan beeldinformatie, terwijl eerstgenoemde andere zintuiglijke informatie dan zicht benut voor AI-verwerking.

Om aan het predikaat ‘rugged edge’ te voldoen, mogen eindgebruikers uitdagende omgevingen loslaten op deze apparatuur. De RUC-1000 serie is daarom ontworpen om betrouwbaar te zijn bij extreme temperaturen (-25°C tot 60°C).

Modulair ontwerp voor industriële toepassingen

Als eerste 2U 19-inch rack-mount edge AI-computer voor 600W GPU’s is de RUC-1000G compatibel met de nieuw geïntroduceerde NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell-GPU’s. Het ondersteunt meerdere gestandaardiseerde rack-configuraties, waaronder full-rack, half-rack en 2U-height designs, wat een eenvoudige integratie in bestaande industriële omgevingen mogelijk maakt.

De flexibele montagemogelijkheden, waaronder wand- en bureaumontage, vergroten vervolgens de inzetbaarheid. Het ASUS Q-Release Slim-ontwerp vereenvoudigt bovendien het onderhoud door grafische kaarten zonder gereedschap te kunnen verwijderen, wat mechanische risico’s vermindert.

De fanless RUC-1000D variant

De RUC-1000D is een half-rack (half-width), ingebouwde fanless edge computer die RAID 0/1/5/10-configuraties ondersteunt met een optioneel hot-swappable SSD-chassis voor maximaal zes 2,5-inch SSD’s. Dit model biedt uitgebreide I/O-mogelijkheden, waaronder 10GbE LAN, dual 2,5GbE LAN, tien USB- en zes COM-poorten.

De RUC-1000D heeft ook één M.2 M-key (NVMe), dual M.2 B-keys (4G/5GNR/CAN bus) en een M.2 E-key (WiFi 6) voor snelle en betrouwbare connectiviteit. Met een uitgebreider temperatuurbereik (-25°C tot 70°C) is het bijzonder geschikt voor fabrieksautomatisering en smart city-toepassingen.

Cybersecurity en beheer op afstand

Om kritieke data te beschermen, voldoen zowel de RUC-1000G als RUC-1000D aan de IEC 62443-4-1 securitystandaard voor industriële omgevingen. Daarnaast beschikken beide systemen over een geïntegreerde iBMC-module die out-of-band (OOB) management ondersteunt, wat monitoring op afstand, snelle systeemherstel en verminderde operationele downtime mogelijk maakt.

Voor stabiliteit zijn beide systemen uitgerust met MIL-STD-810H-certificering en 8-48V wide-range DC-in met ontstekingsregeling voor veeleisende edge-toepassingen. Dit is essentieel voor omgevingen waar betrouwbaarheid onder alle omstandigheden cruciaal is.

De markt voor krachtige AI op edge devices groeit snel, waarbij steeds meer spelers zich richten op het bieden van hoogwaardige rekenkracht dichtbij de databron. Het zijn niet alleen hardwarevendoren die dit doorhebben zoals Innatera, maar ook infrastructuurspelers als Scale Computing. De edge-trend heeft een geheel ecosysteem nodig, dus het is maar goed ook dat allerlei vendoren een duit in het zakje doen.