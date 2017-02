Gelekte details Samsung Galaxy S8 onthullen irisscanner en 5,8-inch AMOLED display

Mobile

De kans dat Samsung tijdens het Mobile World Congress (dat aanstaande maandag begint) de nieuwe Galaxy S8 en S8+ presenteert, is heel erg klein. Een launch in april tijdens een speciaal evenement waar ook al de nodige geruchten over rondzingen, ligt veel meer voor de hand. Voordat die aankondiging er echter is, zijn er al een aantal lekken rond de smartphones. Zo zijn er specificaties en is er een gelekte foto.

De gelekte informatie over de Samsung Galaxy S8 en S8+ laat zien dat Samsung voor beide telefoons kiest voor een irisscanner en een AMOLED-display en uit te breiden opslaggeheugen. Verder zou het bedrijf, blijkens een afbeelding van Slashleaks, de smartphones iets opnieuw ontworpen hebben.

Samsung Galaxy S8

Eerst de ‘gewone’ variant van de Samsung Galaxy S8. Uit het schema van Tech Buffalo blijkt dat de smartphone een 5,8-inch scherm krijgt, met Super AMOLED Display. Er zou verder door Samsung gekozen zijn voor een 12 megapixel hoofdcamera en een 8 megapixel camera aan de voorkant. De draadloos oplaadbare smartphone heeft naar verluidt verder dopjes waar AKG een aandeel in heeft gehad. Dat laatste is gezien de recente overname van Harman door Samsung niet zo verrassend uiteraard.

Samsung Galaxy S8+

Dan is er nog de iets grotere Samsung Galaxy S8+, waarvan details gelekt zijn door de doorgaans betrouwbare Evan Blass. Die smartphone krijgt volgens Blass een 6,2-inch Super AMOLED-display en verder voornamelijk dezelfde specificaties als de ‘gewone’ variant. Ook deze smartphone krijgt dus een 12MP en 8MP camera, 4 gigabyte aan werkgeheugen en een opslaggeheugen van 64 gigabyte. Over de processor heeft Blass helaas geen informatie online gezet.

Gelekte ontwerp

Hieronder het gelekte ontwerp van de Samsung Galaxy S8, die geen thuisknop meer lijkt te krijgen. Die zou weg gelaten zijn om ruimte te maken voor het display. Ook opvallend aan de foto, is dat het display aan twee kanten gebogen is, terwijl uit eerdere verhalen het beeld ontstond dat die juist aan alle vier de kanten gebogen zou zijn.