Amazons Alexa leert verschillende stemmen uit elkaar houden

Hardware

Amazon heeft zijn stemassistent Alexa geleerd om verschillende stemmen uit elkaar te houden. Op die manier zo het apparaat moeten weten wie op een bepaald moment aan het praten is. Niet alleen is het een betere beveiliging voor accounts, maar ook zou het ervoor moeten zorgen dat bestellingen niet meer per ongeluk geplaatst worden.

Dit blijkt uit een bericht van Time Magazine, dat zich baseert op anonieme bronnen binnen Amazon. Die bronnen stellen dat de technologie al een paar jaar in ontwikkeling is en dat deze praktisch klaar is om uit te rollen. Een van de redenen waarom dit nog niet gedaan zou zijn, ligt volgens die bronnen van de Time in privacy zorgen.

Amazon kreeg eind vorig jaar nog de vraag van de politie in de staat Arkansas, om in het kader van een onderzoek gegevens van Alexa met betrekking tot een bepaald persoon over te dragen. Dat wilde het niet, en het bedrijf is er daarom huiverig voor deze innovatie meteen door te voeren.

De functie die het herkennen van verschillende stemmen mogelijk moet maken, vereist volgens Time dat gebruikers een eigen stemafdruk maken. Die kan gebruikt worden om te bepalen wie er op welk moment praat. Daarnaast kan het als een vorm van extra beveiliging gebruikt worden. Zo zouden bestellingen enkel geplaatst kunnen worden als de eigenaar van een account aan het woord is.

Voice ID zou al sinds 2015 in ontwikkeling zijn, Amazon zou nu iets meer haast hebben, omdat de Echo-apparaten waar Alexa op geïnstalleerd zit regelmatig in het nieuws komen, omdat er bestellingen worden geplaatst na bijvoorbeeld een reclame op televisie. Daarnaast zijn er gevallen bekend van kinderen die met de account van hun ouders grote bestellingen plaatsen.

De Echo-speakers bestaan sinds 2014 en krijgen in rap tempo nieuwe functies. Op dit moment kunnen ze 10.000 commando’s verwerken volgens Amazon. Daartoe behoren niet alleen het bestellen van nieuwe producten, maar bijvoorbeeld ook het oproepen van een Uber-taxi.