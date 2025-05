Matt Hicks: CentOS-stap was niet populair, wel beter voor open-source

Onder leiding van Matt Hicks, die sinds juli 2022 de functie van CEO vervult, floreert Red Hat momenteel in de open source-wereld. Maar om dat mogelijk te maken, worden zowel geliefde als controversiële besluiten genomen. In gesprek met Techzine blikt hij terug op wat er gebeurde rond onder meer CentOS en komt ook de toekomst aan bod.

Voor Hicks, die inmiddels al 19 jaar bij Red Hat werkt, is het een bijzondere tijd. Hij ziet namelijk dat we op een cruciaal punt zijn gekomen voor de toekomst van open source — de benadering die zijn hele loopbaan bij het bedrijf centraal heeft gestaan. “Ik ben gepassioneerd door open source en geloof dat het een fenomenaal innovatiemodel is. Ik denk dat het goed is voor de wereld. Er zijn echter dingen die de duurzaamheid van open source bedreigen. AI is daar, eerlijk gezegd, één van. We moeten die brug en connectiviteit naar open source vinden.”

De zorgen over de duurzaamheid zitten hem met name in AI en het klonen van projecten zonder daar zelf aan bij te dragen. Er zijn engineers nodig die zich volledig toeleggen op open source om projecten in volle vaart vooruit te brengen. Daar horen keuzes bij die de toekomst van open source min of meer veiligstellen — waar ook de CentOS-stap grotendeels op gebaseerd is.

Technologie wordt bepalend

Hicks merkt, mede door zijn jarenlange ervaring bij Red Hat in diverse technische functies, een verschuiving op in wat bedrijven succesvol maakt. Jaren geleden waren algemene businessvaardigheden, financiële kennis of salesoptimalisaties vaak doorslaggevend. Nu staan technologische beslissingen centraal. Als je naar de toekomst kijkt van vrijwel elk bedrijf, dan vormen technologie en technologische keuzes volgens Hicks de kern. Supply chain-beslissingen of financiële operaties blijven belangrijk, maar lijken ingehaald te zijn door de rol van technologie.

Deze focus op technologie past goed bij Hicks’ achtergrond. Hij noemt zichzelf een techneut die houdt van het toepassen van technologie, zowel intern als bij klanten. “Als het om technologie gaat, weet ik wat we goed doen. Ik kan je authentiek begeleiden naar waar we een geweldige partner zijn — en waar niet.”

Moeilijke beslissingen als CEO

In zijn drie jaar als CEO heeft Hicks verschillende lastige keuzes moeten maken. Personeelsinkrimping noemt hij de zwaarste beslissing. “Die kwam vrij vroeg in mijn periode”, vertelt Hicks. In 2023 werd namelijk besloten dat 4 procent van het personeel moest vertrekken om concurrerend te kunnen blijven. “Dat was lastig vanwege de cultuurverandering.”

Daarnaast koos hij ervoor om zich te richten op minder producten, maar daar wel de beste in te zijn. Enkele projecten werden overgedragen aan moedermaatschappij IBM. “Sales wil meestal de meeste opties hebben om gesprekken te voeren. Ik geloof erin dat we de zaken waar we over praten moeten minimaliseren, en daar dan de beste in zijn”, aldus de CEO. Die strategie lijkt te werken. “Drie jaar later presteren we uitstekend op die beperkte inzet. De gesprekken die ik voer, hebben diepgang. Het is een geweldige uitkomst geweest.”

CentOS-kwestie in perspectief

De organisatorische veranderingen hebben hun stempel gedrukt op Red Hat. Tegelijkertijd speelde tijdens Hicks’ tijdperk als CEO ook de controverse rond de CentOS-beslissingen. Het bedrijf maakte keuzes rond ondersteuning en broncode die tot discussie in de open source-community leidden. “We verschoven eigenlijk van het produceren van een downstream-kloon in CentOS naar focus op de upstream CentOS Stream. We zeiden: ‘Luister, we gaan onze community upstream brengen’”, motiveert Hicks de stappen rond de Linux-distributie.

De Red Hat-CEO wijst erop dat er keuzemogelijkheden blijven. “Als je eraan bijdraagt, komen die bijdragen terecht in RHEL. Iedereen anders mag een downstream-kloon maken, maar wij niet. In ruil daarvoor gaven we RHEL gratis weg aan ontwikkelaars en individuen tot zestien systemen, inclusief voor productiegebruik. We wilden de Linux-community nooit het gevoel geven dat ze RHEL als individu niet konden gebruiken omdat ze er niet voor konden betalen. Dus hebben we dat obstakel weggehaald en gezegd: ‘Als je RHEL gewoon wilt gebruiken, maken we het zo toegankelijk mogelijk — voor hobbyisten, doe-het-zelvers en ons kernpubliek. En we verplaatsen onze community naar upstream.’”

Hicks erkent dat de beslissing niet populair was. “Het voelde alsof het internet voor een tijdje brak. Mensen houden van gratis alternatieven waar ze niks voor hoeven te betalen. Maar veel mensen denken niet na over of dat duurzaam is voor open source.”

Hij gebruikt een sprekende metafoor om de stap van Red Hat te verduidelijken. “Soms moet je als ouder beslissingen nemen die je kinderen misschien niet leuk vinden, maar waarvan je denkt dat het betere, duurzame keuzes zijn voor de lange termijn.” Red Hat heeft volgens hem als bedrijf een vergelijkbare keuze gemaakt. “Het was de juiste keuze voor de duurzaamheid van open source.”

Focus op duurzaamheid

Het doel van de CentOS-verschuiving was dus het verleggen van de focus van downstream-klonen naar upstream-bijdragers. “Zoals Amazon — dat gebruik ik meestal als goed voorbeeld. Zij bouwen Amazon Linux op basis van Fedora. Aan de ene kant is Amazon een concurrent; ze hebben Amazon Linux. Maar ze maken Linux beter met hun werk upstream in Fedora. Ons doel was de focus te verplaatsen van downstream-klonen naar upstream-contributors. Het was niet populair, maar ik denk dat het beter is voor open source.”

Hij benadrukt dat Red Hat engineers moet kunnen betalen die zich volledig inzetten voor open source. “Ik voel me verantwoordelijk om beslissingen te nemen die open source zo duurzaam mogelijk maken.” Hicks hoopt dat zijn lange ervaring in open source hem wat dat betreft krediet geeft bij critici. Maar zoals vaak bij grote veranderingen rekent de CEO niet op steun van iedereen. “Ik zoek geen universele overeenstemming hierover. Maar ik heb een lange staat van dienst in open source. Hopelijk zeggen mensen: ‘Die gast lijkt ervan te houden; hij maakt die beslissing waarschijnlijk vanuit een goede intentie.’”